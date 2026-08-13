Ezt a 10 élelmiszert kerül el, ezekben van a legtöbb mikroműanyag

- A mikroműanyagok 5 milliméternél kisebb műanyagrészecskék, amelyek ma már a környezet szinte minden részén megtalálhatók.
- Élelmiszerekkel és italokkal is bekerülhetnek a szervezetünkbe.
- A műanyag csomagolások és konyhai eszközök szintén hozzájárulhatnak a mikroműanyagok élelmiszerbe jutásához.
- A kitettség csökkentésében segíthet a szálas tea, a csapvíz, a friss alapanyagok, valamint az üveg-, fa- és rozsdamentes acélból készült eszközök használata.
A mikroműanyag 5 milliméternél kisebb műanyagrészecske, amely világszerte szennyezi a környezetet. Két fő típusa van: elsődleges, amely eleve apró formában készül (pl. kozmetikumokban vagy tisztítószerekben használt gyöngyök), és másodlagos, amely nagyobb műanyagok lebomlásával keletkezik. Szintetikus anyagú ruhák mosásakor is jut mikroműanyag a vízbe. Szennyvízzel, esővízzel vagy közvetlen hulladék révén bekerül a vizekbe és a talajba. A tápláléklánc elején elhelyezkedő élőlények (planktonok, kagylók, halak) véletlenszerűen nyelik le a mikroműanyagokat, de általuk bekerül a táplálékláncba, így a mi tányérunkra is eljut. Mivel a mikroműanyagok mindenhol ott vannak szinte lehetetlen teljesen elkerülni őket. Mutatjuk miben található a legtöbb és hogyan csökkentheted a szervezetedbe jutó műanyag mennyiségét.
Mely ételekben van a legtöbb mikroműanyag?
1. Tengeri ételek
A műanyag hulladék a tengerekben lebomlik apró részecskékre, amelyeket a planktonok és kisebb tengeri élőlények elfogyasztanak. Ezek az apró műanyagok beépülnek a táplálékláncba, és végül a halak, rákok, kagylók húsában végzik – majd a tányérodon landolnak.
Hogyan csökkentheted a kockázatot? Próbálj megbízható forrásból származó tengeri ételeket vásárolni, és ha lehet, válaszd a kisebb halakat (például szardíniát), mivel ezek rövidebb ideig élnek, így kevesebb műanyagot halmoznak fel.
2. Teafilterek
Bizonyos teafilterek, különösen a selyemnek tűnő nejlon változatok, műanyagokat tartalmaznak. Amikor forró vízzel leöntöd a filtert, ezek a mikroműanyagok kioldódhatnak a teádba.
Mit tehetsz? Válassz inkább szálas teát, és használj rozsdamentes acél vagy üveg teaszűrőt.
3. Rizs
Egy tanulmány szerint egy fél csésze rizs akár 3-4 mg mikroműanyagot is tartalmazhat. Az előfőzött, gyorsrizsek esetében ez az érték akár négyszer magasabb is lehet!
Hogyan csökkentheted? Főzés előtt mindig alaposan mosd át a rizst, mert ezzel akár 40%-kal csökkentheted a műanyag-részecskék mennyiségét.
4. Só és cukor
A világon vizsgált 39 sómárkából 90%-ban találtak mikroműanyagokat. Ugyanez igaz lehet a cukorra is, mivel a termelés és a csomagolás során könnyen szennyeződhet műanyagokkal.
Mit válassz helyette? Olyan sót és cukrot vásárolj, amely üveg vagy kartondobozos csomagolásban kapható, hogy csökkentsd a műanyag érintkezés lehetőségét.
5. Palackozott víz
A műanyag palackok bomlása során apró részecskék juthatnak a vízbe, különösen, ha a palackot hő vagy nyomás éri.
Megoldás: Hagyj fel a palackozott víz fogyasztásával, és térj át üveg vagy rozsdamentes acél kulacsokra.
6. Méz
A méhek a környezetükből mikroműanyagokat gyűjthetnek össze, amelyek aztán a mézben is megjelenhetnek. Egy kutatás szerint a mézben lévő műanyagszálak közvetlenül visszavezethetők a méhekre és a környezeti szennyeződésre.
Mit tehetsz? Vásárolj mézet helyi termelőktől, akik természetesebb és fenntarthatóbb módszereket alkalmaznak.
7. Zöldségek és gyümölcsök
Egy tanulmány szerint bizonyos növények – például az alma és a sárgarépa – nagyobb arányban tartalmazhatnak mikroműanyagokat, mivel a talajból és az öntözővízből is felszívhatják azokat.
Mit tehetsz? Mindig alaposan mosd meg a zöldségeket és gyümölcsöket, és ha lehet, hámozd meg őket, hogy eltávolítsd a felszíni szennyeződéseket.
8. Feldolgozott élelmiszerek
A készételek, gyorsételek és félkész termékek nagyobb eséllyel szennyeződhetnek műanyaggal a csomagolás, a gépi feldolgozás és az összetevők eredete miatt.
Mit válassz helyette? Főzz otthon friss alapanyagokból, és kerüld a műanyag csomagolású ételeket.
9. Növényi alapú húshelyettesítők
A feldolgozott növényi alapú húshelyettesítők, például a vegán burgerek és húspótlók is tartalmazhatnak műanyagokat, mivel a gyártási folyamat során szennyeződhetnek.
Mit válassz? Ha lehet, inkább természetes növényi fehérjeforrásokat fogyassz vegánként, például hüvelyeseket.
10. Műanyag konyhai eszközök
A műanyag vágódeszkák, spatulák és tárolók használata során apró műanyadarabok jutnak az ételeinkbe, különösen hő hatására.
Hogyan válts? Használj fából, üvegből vagy rozsdamentes acélból készült konyhai eszközöket.
A mikroműanyagok sajnos már szinte elkerülhetetlenek, de egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkentheted a szervezetedbe jutó mennyiségüket. Vásárolj csomagolásmentesen, kerüld a műanyag dobozokat, és válassz természetes anyagokból készült konyhai eszközöket.