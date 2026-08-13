Ezt a 10 élelmiszert kerül el, ezekben van a legtöbb mikroműanyag

Mit tehetsz? Válassz inkább szálas teát, és használj rozsdamentes acél vagy üveg teaszűrőt.

3. Rizs

Egy tanulmány szerint egy fél csésze rizs akár 3-4 mg mikroműanyagot is tartalmazhat. Az előfőzött, gyorsrizsek esetében ez az érték akár négyszer magasabb is lehet!

Hogyan csökkentheted? Főzés előtt mindig alaposan mosd át a rizst, mert ezzel akár 40%-kal csökkentheted a műanyag-részecskék mennyiségét.

4. Só és cukor

A világon vizsgált 39 sómárkából 90%-ban találtak mikroműanyagokat. Ugyanez igaz lehet a cukorra is, mivel a termelés és a csomagolás során könnyen szennyeződhet műanyagokkal.

Mit válassz helyette? Olyan sót és cukrot vásárolj, amely üveg vagy kartondobozos csomagolásban kapható, hogy csökkentsd a műanyag érintkezés lehetőségét.

5. Palackozott víz

A műanyag palackok bomlása során apró részecskék juthatnak a vízbe, különösen, ha a palackot hő vagy nyomás éri.

Megoldás: Hagyj fel a palackozott víz fogyasztásával, és térj át üveg vagy rozsdamentes acél kulacsokra.

6. Méz

A méhek a környezetükből mikroműanyagokat gyűjthetnek össze, amelyek aztán a mézben is megjelenhetnek. Egy kutatás szerint a mézben lévő műanyagszálak közvetlenül visszavezethetők a méhekre és a környezeti szennyeződésre.

Mit tehetsz? Vásárolj mézet helyi termelőktől, akik természetesebb és fenntarthatóbb módszereket alkalmaznak.

7. Zöldségek és gyümölcsök

Egy tanulmány szerint bizonyos növények – például az alma és a sárgarépa – nagyobb arányban tartalmazhatnak mikroműanyagokat, mivel a talajból és az öntözővízből is felszívhatják azokat.

Mit tehetsz? Mindig alaposan mosd meg a zöldségeket és gyümölcsöket, és ha lehet, hámozd meg őket, hogy eltávolítsd a felszíni szennyeződéseket.

8. Feldolgozott élelmiszerek

A készételek, gyorsételek és félkész termékek nagyobb eséllyel szennyeződhetnek műanyaggal a csomagolás, a gépi feldolgozás és az összetevők eredete miatt.

Mit válassz helyette? Főzz otthon friss alapanyagokból, és kerüld a műanyag csomagolású ételeket.

9. Növényi alapú húshelyettesítők

A feldolgozott növényi alapú húshelyettesítők, például a vegán burgerek és húspótlók is tartalmazhatnak műanyagokat, mivel a gyártási folyamat során szennyeződhetnek.