Mi történt valójában Mohácsnál? Ezért szenvedett vereséget a magyar sereg, ami eldöntötte az ország sorsát

1526. augusztus 29-én csapott össze a magyar és az oszmán sereg Mohácsnál.

II. Lajos király vezette a magyar hadat, míg az oszmán sereget I. Szulejmán szultán irányította.

A magyar sereg jelentős létszámhátrányban volt a törökökhöz képest.

A vereség után II. Lajos menekülés közben meghalt.

A király halála trónviszályhoz és politikai válsághoz vezetett.

A következő évtizedekben az ország három részre szakadt.

Ötszáz évvel ezelőtt, 1526. augusztus 29-én olyan esemény történt Mohácsnál, amely alapjaiban változtatta meg a Magyar Királyság történetét. A magyar seregnek az Európa felé terjeszkedő Oszmán Birodalom hatalmas haderejével kellett szembenéznie. A csata néhány óra alatt eldőlt, következményei azonban korántsem értek véget aznap. A mohácsi csata után meghalt II. Lajos király, az ország pedig súlyos politikai válságba került. De mi vezetett az ütközethez? Miért nem tudta megállítani a magyar sereg Szulejmán hadát, és pontosan hogyan halt meg II. Lajos? És ami talán még fontosabb: hogyan változtatta meg mindez Magyarország sorsát?

A mohácsi csata veresége teljesen átírta a Magyar Királyság jövőjét, pedig a magyar lovagok megfutamították a szpáhi lovasságot

Fotó: Wikipedia

A mohácsi csata: a vereséghez vezető út

Miért vonult Magyarország ellen Szulejmán?

Az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között már évtizedek óta tartott a küzdelem. Az oszmánok fokozatosan terjeszkedtek a Balkánon, és egyre közelebb kerültek a Magyar Királyság déli határaihoz. Az 1521-ben elesett Nándorfehérvár különösen súlyos veszteség volt, hiszen az ország egyik legfontosabb déli védőbástyája került török kézre.

1526-ban I. Szulejmán szultán nagyszabású hadjáratot indított Magyarország ellen. Az oszmán hadsereg több tízezer katonával érkezett, és augusztus végére eljutott Mohács térségébe. A kutatások szerint a szultáni haderő nagysága mintegy 60–80 ezer fő lehetett.

A magyar fél ennél jóval kisebb sereggel rendelkezett. II. Lajos király és Tomori Pál kalocsai érsek vezetésével mintegy 25–27 ezer fős keresztény sereg sorakozott fel. A hadban magyarok mellett csehek, horvátok, lengyelek és más közép-európai katonák is harcoltak.

Miért éppen Mohácsnál ütköztek meg?

A magyar vezetés számára nem volt egyszerű lehetőség a visszavonulás. Szulejmán serege mélyen benyomult az országba, ezért II. Lajosnak döntenie kellett: megpróbálja feltartóztatni a törököket, vagy átengedi nekik az ország jelentős részét.