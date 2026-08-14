500 éven át múmiákból ettek az európaiak, hogy csillapítsák a fejfájásukat

Évszázadokon át „múmiaport” fogyasztottak gyógyszerként Európában.

A szokás egy középkori fordítási hiba következtében terjedt el.

A múmiákat fejfájás, gyomorpanaszok és más betegségek ellen is előszeretettel ajánlották az egészségügyi szakemberek.

A kereslet egyre nőtt, így rengeteg csaló is megjelent.

Az ókori Egyiptom múmiái felbecsülhetetlen történelmi értékkel rendelkeznek. Ezt már a középkori és kora újkori Európa emberei is tudták, ám mint kiderült, egészen más indokból tartották nagyra a régmúlt emberi leleteit. A múzeumok helyett a patikák polcaira szánták őket. Egyetlen félreértett szó 500 évnyi orvosi kannibalizmust eredményezett.

Emberek ezrei fogyasztottak gyógyszerekhez kevert múmiamaradványokat évszázadokon át.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Múmia maradványokkal fejfájás ellen? Így indult az őrület

A gyomorforgató történet a 11. században kezdődött, amikor a korabeli európai tudósok arab orvosi szövegeket fordítottak. Ezek az írások sok helyen megemlítettek egy mumia nevű anyagot, amely egy Perzsiában előforduló természetes ásványi anyag volt, és amelynek különböző gyógyhatásokat tulajdonítottak.

A fordítók tévesen úgy értelmezték, hogy a mumia az egyiptomi balzsamozott holttestekből származó anyagot takarja. A félreértést tovább táplálta, hogy egyes egyiptomi múmiák balzsamozásához az említett ásványi anyagot is használták.

A „csodaszer” híre gyorsan elterjedt, a fordítási baki következtében pedig egész Európában úgy hitték, hogy a múmiák különleges gyógyító erővel bírnak.

Orvosi kannibalizmus: az elterjedt középkori gyógymód

A középkorban elterjedt eljárás volt az úgynevezett orvosi kannibalizmus. Az emberek úgy gondolták, az emberi test egyes részei kiválóan alkalmasak a gyógyításra. Használtak emberi zsírt, koponyaport, sőt még vért is különféle gyógyszerek alapanyagaként. Ebbe a szemléletbe tökéletesen beleillett a múmiaporról alkotott elmélet.

Fejfájás, gyomorpanaszok, belső vérzések, sőt daganatos betegségek kezelésére is ajánlották a múmiamaradványokat.

A kereslet olyan gyorsan nőtt, hogy Egyiptomban tömegesen fosztották ki a sírokat a balzsamozott holttestekért. Ahogy azonban azok fogyni kezdtek, megoldást kellett találni a betegek kiszolgálására. Az alkalmon kapva kaptak a csaló sírrablók és kereskedők, akik frissen elhunyt emberek, kivégzett bűnözők vagy más holttestek maradványait balzsamozták be, majd múmiaként értékesítették azokat.