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ókori Egyiptom

500 éven át múmiákból ettek az európaiak, hogy csillapítsák a fejfájásukat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Porrá őrölt múmiákat ettek évszázadokon át az európai emberek, mert szentül hitték, hogy úgy megszabadulhatnak a fejfájástól, gyomorbajtól, sőt a súlyos megbetegedésektől is. A szokás egy fordítási hiba következtében terjedt el.
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ókori Egyiptomkannibalizmusmúmiaközépkor
  • Évszázadokon át „múmiaport” fogyasztottak gyógyszerként Európában.
  • A szokás egy középkori fordítási hiba következtében terjedt el.
  • A múmiákat fejfájás, gyomorpanaszok és más betegségek ellen is előszeretettel ajánlották az egészségügyi szakemberek.
  • A kereslet egyre nőtt, így rengeteg csaló is megjelent.

Az ókori Egyiptom múmiái felbecsülhetetlen történelmi értékkel rendelkeznek. Ezt már a középkori és kora újkori Európa emberei is tudták, ám mint kiderült, egészen más indokból tartották nagyra a régmúlt emberi leleteit. A múzeumok helyett a patikák polcaira szánták őket. Egyetlen félreértett szó 500 évnyi orvosi kannibalizmust eredményezett.

Egyiptomi múmia sírjának feltárása
Emberek ezrei fogyasztottak gyógyszerekhez kevert múmiamaradványokat évszázadokon át.
Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Múmia maradványokkal fejfájás ellen? Így indult az őrület

A gyomorforgató történet a 11. században kezdődött, amikor a korabeli európai tudósok arab orvosi szövegeket fordítottak. Ezek az írások sok helyen megemlítettek egy mumia nevű anyagot, amely egy Perzsiában előforduló természetes ásványi anyag volt, és amelynek különböző gyógyhatásokat tulajdonítottak.

A fordítók tévesen úgy értelmezték, hogy a mumia az egyiptomi balzsamozott holttestekből származó anyagot takarja. A félreértést tovább táplálta, hogy egyes egyiptomi múmiák balzsamozásához az említett ásványi anyagot is használták.

A „csodaszer” híre gyorsan elterjedt, a fordítási baki következtében pedig egész Európában úgy hitték, hogy a múmiák különleges gyógyító erővel bírnak.

Orvosi kannibalizmus: az elterjedt középkori gyógymód

A középkorban elterjedt eljárás volt az úgynevezett orvosi kannibalizmus. Az emberek úgy gondolták, az emberi test egyes részei kiválóan alkalmasak a gyógyításra. Használtak emberi zsírt, koponyaport, sőt még vért is különféle gyógyszerek alapanyagaként. Ebbe a szemléletbe tökéletesen beleillett a múmiaporról alkotott elmélet.

Fejfájás, gyomorpanaszok, belső vérzések, sőt daganatos betegségek kezelésére is ajánlották a múmiamaradványokat.

A kereslet olyan gyorsan nőtt, hogy Egyiptomban tömegesen fosztották ki a sírokat a balzsamozott holttestekért. Ahogy azonban azok fogyni kezdtek, megoldást kellett találni a betegek kiszolgálására. Az alkalmon kapva kaptak a csaló sírrablók és kereskedők, akik frissen elhunyt emberek, kivégzett bűnözők vagy más holttestek maradványait balzsamozták be, majd múmiaként értékesítették azokat.

Középkori gyógyszerkeveréshez használt eszközök és alapanyagok, mint a múmiapor
A testeket sóval és különféle anyagokkal kezelték, kiszárították, majd porrá őrölték. A patikák ezt keverték a gyógyszerekhez. 
Fotó: J2R / Shutterstock

Mikor és hogyan ért véget a múmia-kannibalizmus?

Az orvosok idővel elkezdték megkérdőjelezni a múmiapor gyógyhatásait, ám az egyiptomi kultúra iránt érzett rajongás csak erősödött a társadalomban. A viktoriánus Angliában például divatos programmá váltak az úgynevezett „múmiabontó estek”, amely társasági események főattrakciójaként fejtették le a balzsamozott testek pólyáit.

A múmiák gyógyszeriparban történő felhasználása csak a 19. század végére szűnt meg teljes egészében. Addigra a modern orvostudomány megdöntötte a korábbi hiedelmeket, amelyek emberek ezreit győzték meg arról, hogy a múmiák minden bajukra gyógyírt jelenthetnek.

Az alábbi videóból megismerheted az orvosi kannibalizmus történelmét:

 

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