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műveltségi kvízek

Műveltségi kvíz – Vajon átlagon felüli a tudásod? Teszteld

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Történelem, földrajz, irodalom, művészettörténet. Mennyire vagy tájékozott ezekben az izgalmas, de nehéz témákban? Teszteld a tudásod műveltségi kvízünkkel! De vigyázz, meg fogunk izzasztani!
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Úgy gondolod, hogy kivételesen művelt és tanult vagy? Otthon vagy a történelem, irodalom, földrajz, tudomány és kultúra területén? Nagyszerű, mert most minden tudásodra szükséged lesz, mert több területről érkeznek a kérdések a műveltségi kvízben. Néhány talán könnyűnek tűnik, mások azonban alaposan próbára tehetik a tudásodat. Teszteld magad, és kiderül, hány helyes válaszra vagy képes! 

Európa országai és városai amelyek a műveltségi kvízben is előfordulnak
Műveltségi kvízünkben a földrajz tudásodról is számot adhatsz. 

Készen állsz, jöhet a műveltségi kvíz?

Emlékszel páldául melyik csatában halt meg Petőfi Sándor? Ki volt az első magyar lovagkirály? Melyik a világ leghosszabb folyója? 8 kérdés vár rád, amelyeket ha helyesen meg tudsz válaszolni, kétségtelenül a legműveltebb magyarok közé tartozol. 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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A történészek szerint melyik csatában vesztette életét Petőfi Sándor?

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg Magyarország történelméről:

 

 

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