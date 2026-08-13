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napfogyatkozás

Így nézték a világ minden táján a 2026-os napfogyatkozást – elképesztő fotók érkeztek

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A ritka égi jelenség emberek millióit csábította az utcákra, tengerpartra és különleges kilátópontokra. Ki speciális szemüveggel, ki teleszkóppal, mások pedig kreatív megoldásokkal figyelték, ahogy a Hold részben eltakarja a Napot. Lapozd végig galériánkat a napfogyatkozásról!
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napfogyatkozásgalériaégi jelenség

A napfogyatkozás néhány percre egészen különleges hangulatot teremtett szerte a világban. Voltak, akik már jóval a jelenség előtt elfoglalták a legjobb megfigyelőhelyeket, mások családdal, barátokkal vagy nagyobb közösségekben várták, hogy a Hold a Nap elé kerüljön. Spanyolországban és Izlandon különösen sokan gyűltek össze, hiszen ezeken a területeken a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető volt.

napfogyatkozást néző emberek Grönlandnál
bemutatjuk, hogyan nézték az emberek a napfogyatkozást a világ körül. 
Fotó: Northfoto / PA Wire

Napfogyatkozás 2026 – így nézték az emberek világszerte

A ritka égi jelenséghez természetesen különleges felszerelés is dukált: a legtöbben speciális védőszemüveggel figyelték az eget, de teleszkópok, fényképezőgépek és más megfigyelőeszközök is előkerültek. A látványos pillanatokat sokan meg is örökítették, így a 2026-os napfogyatkozásról nemcsak lenyűgöző égi felvételek, hanem a nézők reakcióit megmutató különleges fotók is születtek.

Mutatjuk, hogyan várta és figyelte a világ egyik leglátványosabb természeti jelenségét – a galériában pedig azt is megmutatjuk, milyen különleges pillanatokat kaptak lencsevégre a helyszíneken.

A horvátországi Zadarban a napfogyatkozás alatt is fürdőztek az emberek.
Spanyolországban, Guadalajara városában teljes napfogyatkozás volt.
Spanyolországban, Guadalajara városában védőszemüvegekkel védték a látásukat az emberek.
Az angliai Bristolban furcsa tárgyak is előkerültek a napfogyatkozás megfigyelésére.
Tynemouthban, Angliában sem fejlesztették tökélyre a biztonságot.
Münchenben, az Olympia-parkban rengetegen gyűltek össze, hogy megcsodálják az égi jelenséget.
Grönland partjainál védőszemüveggel nézték az égi jelenséget.
Volt, aki speciális szűrővel ellátott távcsővel érkezett.
Az edinburghi Calton Hillen ez volt az első teljes napfogyatkozás 1999-óta.
A hegesztőszemüveg a szakemberek szerint nagyon nem volt jó választás.
Edinburghben is tömegek gyűltek össze.
Tömeg Dublinban.
Legközelebb jövőre láthatunk napfogyatkozást.
A spanyolországi Burgosban is összegyűltek a megfigyelők.
Galéria: Napfogyatkozás a világ körül
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A horvátországi Zadarban a napfogyatkozás alatt is fürdőztek az emberek.

 

@origo_hu

Egy rossz pillantás, és károsodhat a szemed – így nézd a napfogyatkozást! Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Európa több pontjáról, Budapestről is. Mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan, és mit kerülj el mindenképp! #origo #napfogyatkozás #budapest #európa #ritka #égi #jelenség #szemüveg #biztonság #megfigyelés

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Részleges napfogyatkozás 2026
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