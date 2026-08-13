Így nézték a világ minden táján a 2026-os napfogyatkozást – elképesztő fotók érkeztek

A napfogyatkozás néhány percre egészen különleges hangulatot teremtett szerte a világban. Voltak, akik már jóval a jelenség előtt elfoglalták a legjobb megfigyelőhelyeket, mások családdal, barátokkal vagy nagyobb közösségekben várták, hogy a Hold a Nap elé kerüljön. Spanyolországban és Izlandon különösen sokan gyűltek össze, hiszen ezeken a területeken a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető volt.

bemutatjuk, hogyan nézték az emberek a napfogyatkozást a világ körül.

Fotó: Northfoto / PA Wire

Napfogyatkozás 2026 – így nézték az emberek világszerte

A ritka égi jelenséghez természetesen különleges felszerelés is dukált: a legtöbben speciális védőszemüveggel figyelték az eget, de teleszkópok, fényképezőgépek és más megfigyelőeszközök is előkerültek. A látványos pillanatokat sokan meg is örökítették, így a 2026-os napfogyatkozásról nemcsak lenyűgöző égi felvételek, hanem a nézők reakcióit megmutató különleges fotók is születtek.

Mutatjuk, hogyan várta és figyelte a világ egyik leglátványosabb természeti jelenségét – a galériában pedig azt is megmutatjuk, milyen különleges pillanatokat kaptak lencsevégre a helyszíneken.