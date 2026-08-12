Nem múlik el nyomtalanul a napfogyatkozás, ez a 4 csillagjegy kihívásokkal szembesül

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint kora este, 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni figyelni a részleges napfogyatkozás miatt. Az asztrológusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a látványos égi jelenség néhány csillagjegyre komoly hatással lesz!

Horoszkóp: a napfogyatkozás négy csillagjegyet óvatoságra int / Fotó: Pexels

Négy csillagjegy, amelynek a napfogyatkozás után érdemes óvatosnak lennie

Kos

A Kos jegyűeknek érdemes körültekintőnek lenniük pénzügyi döntéseikben, és kerülniük a szükségtelen kockázatokat. Váratlan kiadások vagy munkahelyi nehézségek merülhetnek fel, amelyek alapos tervezést igényelhetnek.

Rák

Mivel a napfogyatkozás a Rák jegyében történik, az asztrológusok szerint a jegy képviselői érzelmi hullámzásokat tapasztalhatnak. Az egészség, a családi ügyek és a fontos döntések fokozott figyelmet igényelhetnek.

Mérleg

A Mérleg jegyűeknek az asztrológusok szerint érdemes óvatosan kezelniük a szakmai és személyes kapcsolataikat. Késések, félreértések vagy fokozott stressz jelentkezhet, különösen akkor, ha valaki elhamarkodottan reagál.

Bak

A Bak szülötteinek különösen érdemes figyelniük az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekre, a pénzügyekre és a karrierrel kapcsolatos döntésekre. Emellett javasolt számukra, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet általános egészségükre és jóllétükre - írja a news18.com.