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házi praktika

Nincs védőszemüveged? Ezek a praktikák segíthetnek napfogyatkozáskor

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Óriási hiány van napfogyatkozás-néző szemüvegekből, így találékonynak kell lennünk, ha mi is szeretnénk végignézni a ritka égi jelenséget, de már nem jutott nekünk a védőszemüvegből. Cikkünkben olyan praktikákat mutatunk, amelyekkel helyettesíthető a szemüveg, és biztonsággal szemlélhető a napfogyatkozás.
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  • A napfogyatkozást ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel a legbiztonságosabb nézni.
  • Az országban hiánycikk lett a védőszemüveg, így sokaknak otthoni praktikákra lehet szükségük.
  • A házi lyukkamerától a telefon képernyőjén át a hegesztőüvegig számos módszer létezik, amellyel helyettesíthető a napfogyatkozás-néző szemüveg.

Ma este 19 óra 20 perckor a Hold elkezdi kitakarni a Napot, és bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható, a Budapestről tapasztalható közel 60, illetve a nyugati országrészből, kiváltképp Sopronból tapasztalható 80 százalékos takarás így is lenyűgöző látványt nyújt majd. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal szemlélhessük az égi jelenséget, elengedhetetlen, hogy a birtokunkban legyen egy ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveg, ám ennek hiányában is akadnak praktikák, amelyek bevethetők, ha már nem jutott nekünk a védőszemüvegből.

Napfogyatkozás-néző szemüveg
A napfogyatkozást napfogyatkozás-néző szemüveggel a legbiztonságosabb végignézni Fotó: Shutterstock

Házi praktikák napfogyatkozás-néző szemüveg helyett

„Lyukkamera” alkalmazása

Úgynevezett lyukkamera készítéséhez két fehér papírlapra lesz szükséged. Az egyikbe egy apró lyukat kell szúrni tűvel vagy gombostűvel, majd a lyukas lapot a Nap felé kell fordítani úgy, hogy a fény a másik papírlapra vetüljön. A másik papíron így megjelenik a Nap kicsinyített képe, amelyen a kitakart rész is szépen látszik majd.

Talajra vetülő fényfoltok

A fák levelei közötti apró rések apró lyukkameraként működnek, ezért a talajra vetülő fényfoltok nem kör alakúak lesznek, hanem kis félholdakká változnak a napfogyatkozás alatt.

Tésztaszűrő vagy lyukacsos tárgy használata

Szintén a Nap képének kivetítésére lehet alkalmas néhány lyukacsos, otthoni tárgy, például egy tésztaszűrő, egy lyukacsos merőkanál vagy egy reszelő. Az ezeken a tárgyakon áthaladó napfény sok kicsi képet vetít a földre vagy egy fehér papírra, akár egy lyukkamera.

Hegesztőüveg

Hegesztőüvegen keresztül is nézhető a napfogyatkozás, ám csak abban az esetben, ha az üveg legalább 14-es sötétségi fokozatú (Shade 14). Arra is fontos figyelni, hogy az üveg ne legyen repedt vagy sérült.

Hegesztőüveg használata a napfogyatkozás nézéséhez
Ha hegesztőüvegen keresztül néznénk a napfogyatkozást, legalább 14-es sötétségi fokozatút kell használnunk Fotó: AFP

Távcső vagy binokulár

Távcső birtokában kétféleképpen is szemlélheted a napfogyatkozást. Vagy lyukkameraként alkalmazva kivetíted vele a Nap képét egy papírlapra vagy a talajra, vagy napszűrő fóliát teszel az optika elejére, így azon keresztül közvetelenül megcsodálhatod a jelenséget. 

Des personnes contemplent une éclipse annulaire du Soleil, le 03 octobre 2005 à Aiges-Mortes, où de nombreux curieux ont assisté au spectacle de la Lune cachant en partie le Soleil. AFP PHOTO DOMINIQUE FAGET (Photo by DOMINIQUE FAGET / AFP)
 AFP

Telefon

A legegyszerűbb megoldás lehet, ha az okostelefonod képernyőjén nézed a napfogyatkozást. Az egyetlen hibája, hogy nagy lehet a kísértés arra, hogy félretekints, ám ha meg tudod állni, akkor felejthetetlen élményben lehet részed. Képet készíteni ugyanakkor nem érdemes közvetlenül, hiszen a fotó könnyen kiéghet. Helyette egy lyukkamera vetített képét érdemes fényképezni.

Okostelefon kézben
A telefon képernyőjén szemlélve szintén biztonságosan nézhetjük a napfogyatkozást, de semmiképp se nézzünk félre, különben visszafordíthatatlanul károsodhat a látásunk Fotó: AFP

Ezeket semmiképp se használd!

Sok régi „praktika” veszélyes, még akkor is, ha sötét felületük van. Az alábbiakat semmi esetre se alkalmazd a napfogyatkozás szemlélésére:

  • polarizált napszemüveg (akár több egymásra téve);
  • füstölt üveg;
  • fekete fólia;
  • CD vagy DVD;
  • exponált film vagy negatív;
  • röntgenfilm;
  • autóüveg;
  • színezett műanyag lapok.

Fontos tudnod!

A napfogyatkozást szabad szemmel nézni nem szabad, a sugarak ugyanis maradandó látáskárosodást okozhatnak. Mivel a Hold részben kitakarja a napot, a sötétebb égbolt miatt a pupilla kitágul, így a káros sugarak mélyebbre jutnak a szemben, miközben a szaruhártya és a szemlencse összegyűjti a napfényt, és egy apró pontra fókuszálja azt a retinán. Ennek következtében károsodhatnak a fényérzékelő sejtek, ám mivel a területen nincsenek fájdalomérzékelő idegsejtek, így semmit sem érzünk ilyenkor. Az úgynevezett napfogyatkozási retinopátia tünetei gyakran csak néhány órával később vagy másnap jelennek meg, ezek a homályos központi látás, a torz vonalak, sötét vagy világos folt megjelenése a látómező közepén, illetve a csökkent színlátás. A napfogyatkozási retinopátiára jelenleg nem létezik gyógymód.

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