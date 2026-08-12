Nincs védőszemüveged? Ezek a praktikák segíthetnek napfogyatkozáskor

- A napfogyatkozást ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel a legbiztonságosabb nézni.
- Az országban hiánycikk lett a védőszemüveg, így sokaknak otthoni praktikákra lehet szükségük.
- A házi lyukkamerától a telefon képernyőjén át a hegesztőüvegig számos módszer létezik, amellyel helyettesíthető a napfogyatkozás-néző szemüveg.
Ma este 19 óra 20 perckor a Hold elkezdi kitakarni a Napot, és bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható, a Budapestről tapasztalható közel 60, illetve a nyugati országrészből, kiváltképp Sopronból tapasztalható 80 százalékos takarás így is lenyűgöző látványt nyújt majd. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal szemlélhessük az égi jelenséget, elengedhetetlen, hogy a birtokunkban legyen egy ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveg, ám ennek hiányában is akadnak praktikák, amelyek bevethetők, ha már nem jutott nekünk a védőszemüvegből.
Házi praktikák napfogyatkozás-néző szemüveg helyett
„Lyukkamera” alkalmazása
Úgynevezett lyukkamera készítéséhez két fehér papírlapra lesz szükséged. Az egyikbe egy apró lyukat kell szúrni tűvel vagy gombostűvel, majd a lyukas lapot a Nap felé kell fordítani úgy, hogy a fény a másik papírlapra vetüljön. A másik papíron így megjelenik a Nap kicsinyített képe, amelyen a kitakart rész is szépen látszik majd.
Talajra vetülő fényfoltok
A fák levelei közötti apró rések apró lyukkameraként működnek, ezért a talajra vetülő fényfoltok nem kör alakúak lesznek, hanem kis félholdakká változnak a napfogyatkozás alatt.
Tésztaszűrő vagy lyukacsos tárgy használata
Szintén a Nap képének kivetítésére lehet alkalmas néhány lyukacsos, otthoni tárgy, például egy tésztaszűrő, egy lyukacsos merőkanál vagy egy reszelő. Az ezeken a tárgyakon áthaladó napfény sok kicsi képet vetít a földre vagy egy fehér papírra, akár egy lyukkamera.
Hegesztőüveg
Hegesztőüvegen keresztül is nézhető a napfogyatkozás, ám csak abban az esetben, ha az üveg legalább 14-es sötétségi fokozatú (Shade 14). Arra is fontos figyelni, hogy az üveg ne legyen repedt vagy sérült.
Távcső vagy binokulár
Távcső birtokában kétféleképpen is szemlélheted a napfogyatkozást. Vagy lyukkameraként alkalmazva kivetíted vele a Nap képét egy papírlapra vagy a talajra, vagy napszűrő fóliát teszel az optika elejére, így azon keresztül közvetelenül megcsodálhatod a jelenséget.
Telefon
A legegyszerűbb megoldás lehet, ha az okostelefonod képernyőjén nézed a napfogyatkozást. Az egyetlen hibája, hogy nagy lehet a kísértés arra, hogy félretekints, ám ha meg tudod állni, akkor felejthetetlen élményben lehet részed. Képet készíteni ugyanakkor nem érdemes közvetlenül, hiszen a fotó könnyen kiéghet. Helyette egy lyukkamera vetített képét érdemes fényképezni.
Ezeket semmiképp se használd!
Sok régi „praktika” veszélyes, még akkor is, ha sötét felületük van. Az alábbiakat semmi esetre se alkalmazd a napfogyatkozás szemlélésére:
- polarizált napszemüveg (akár több egymásra téve);
- füstölt üveg;
- fekete fólia;
- CD vagy DVD;
- exponált film vagy negatív;
- röntgenfilm;
- autóüveg;
- színezett műanyag lapok.
Fontos tudnod!
A napfogyatkozást szabad szemmel nézni nem szabad, a sugarak ugyanis maradandó látáskárosodást okozhatnak. Mivel a Hold részben kitakarja a napot, a sötétebb égbolt miatt a pupilla kitágul, így a káros sugarak mélyebbre jutnak a szemben, miközben a szaruhártya és a szemlencse összegyűjti a napfényt, és egy apró pontra fókuszálja azt a retinán. Ennek következtében károsodhatnak a fényérzékelő sejtek, ám mivel a területen nincsenek fájdalomérzékelő idegsejtek, így semmit sem érzünk ilyenkor. Az úgynevezett napfogyatkozási retinopátia tünetei gyakran csak néhány órával később vagy másnap jelennek meg, ezek a homályos központi látás, a torz vonalak, sötét vagy világos folt megjelenése a látómező közepén, illetve a csökkent színlátás. A napfogyatkozási retinopátiára jelenleg nem létezik gyógymód.
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