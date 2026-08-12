Nincs védőszemüveged? Ezek a praktikák segíthetnek napfogyatkozáskor

A napfogyatkozást ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel a legbiztonságosabb nézni.

Az országban hiánycikk lett a védőszemüveg, így sokaknak otthoni praktikákra lehet szükségük.

A házi lyukkamerától a telefon képernyőjén át a hegesztőüvegig számos módszer létezik, amellyel helyettesíthető a napfogyatkozás-néző szemüveg.

Ma este 19 óra 20 perckor a Hold elkezdi kitakarni a Napot, és bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható, a Budapestről tapasztalható közel 60, illetve a nyugati országrészből, kiváltképp Sopronból tapasztalható 80 százalékos takarás így is lenyűgöző látványt nyújt majd. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal szemlélhessük az égi jelenséget, elengedhetetlen, hogy a birtokunkban legyen egy ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveg, ám ennek hiányában is akadnak praktikák, amelyek bevethetők, ha már nem jutott nekünk a védőszemüvegből.

A napfogyatkozást napfogyatkozás-néző szemüveggel a legbiztonságosabb végignézni Fotó: Shutterstock

Házi praktikák napfogyatkozás-néző szemüveg helyett

„Lyukkamera” alkalmazása

Úgynevezett lyukkamera készítéséhez két fehér papírlapra lesz szükséged. Az egyikbe egy apró lyukat kell szúrni tűvel vagy gombostűvel, majd a lyukas lapot a Nap felé kell fordítani úgy, hogy a fény a másik papírlapra vetüljön. A másik papíron így megjelenik a Nap kicsinyített képe, amelyen a kitakart rész is szépen látszik majd.

Talajra vetülő fényfoltok

A fák levelei közötti apró rések apró lyukkameraként működnek, ezért a talajra vetülő fényfoltok nem kör alakúak lesznek, hanem kis félholdakká változnak a napfogyatkozás alatt.

Tésztaszűrő vagy lyukacsos tárgy használata

Szintén a Nap képének kivetítésére lehet alkalmas néhány lyukacsos, otthoni tárgy, például egy tésztaszűrő, egy lyukacsos merőkanál vagy egy reszelő. Az ezeken a tárgyakon áthaladó napfény sok kicsi képet vetít a földre vagy egy fehér papírra, akár egy lyukkamera.

Hegesztőüveg

Hegesztőüvegen keresztül is nézhető a napfogyatkozás, ám csak abban az esetben, ha az üveg legalább 14-es sötétségi fokozatú (Shade 14). Arra is fontos figyelni, hogy az üveg ne legyen repedt vagy sérült.