Napfogyatkozást-néző szemüveg: így válassz biztonságosat a szemész szakorvos szerint

A hagyományos napszemüveg nem elég: még a sötét, UV-szűrős napszemüveg sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére.

A megfelelő szűrő a legfontosabb: közvetlen napmegfigyeléshez készült, megbízható forrásból származó terméket válassz.

Sérült vagy házi készítésű szűrőt tilos használni: a karcos, lyukas vagy bizonytalan eredetű termék, illetve a kormozott üveg és sötét fólia veszélyes lehet.

Kutatások bizonyítják, hogy a Nap közvetlen megfigyelése megfelelő védelem nélkül komoly veszélyt jelenthet látószervünkre. A teljes vagy részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfeledkezni erről, hiszen sugárzás ilyenkor ugyanúgy károsíthatja a retinát, mint máskor.

A napfogyatkozás nem megfelelő szemüveggel nézve látásromlást okozhat.

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Napfogyatkozás: élmény és veszély egyben

Augusztus 12-én teljes napfogyatkozás zajlik majd, amelynek teljes árnyéksávja többek között Grönlandot, Izlandot és Spanyolország egyes területeit érinti. Budapesten a Hold várhatóan 19 óra 22 perckor kezdi eltakarni a Nap korongját, a maximum pedig 19 óra 56 perckor következik. Ekkor a Hold a napkorong átmérőjének mintegy 64 százalékát takarja el, ami a teljes napkorong területének körülbelül 56 százalékos fedését jelenti.

Amikor közvetlenül a Napba nézünk, a szemlencsék olyan erősen koncentrálják egyetlen pontra a napsugarakat, hogy azok akár a szemünket is megégethetik, pontosabban olyan sérülést okozhatnak, ami károsíthatja a retinát. Innen csupán egyetlen lépés a tartós látáskárosodás. Az elváltozás teljes napfogyatkozás megtekintése esetén a retina azon pontjában következhet be, amely az éles látásért felelős, a látótér közepén. A Napból érkező erős sugárzás tehát károsíthatja a retina érzékeny sejtjeit, miközben a sérülés nem feltétlenül okoz azonnal fájdalmat.

− mondja a Budai Szemészeti Központ szemészorvosa.

A szembiztonság kifejezetten a napfogyatkozásra készült szemüveggel érhető el.

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A hagyományos napszemüveg nem jelent megfelelő védelmet

„Az egyik legfontosabb szabály, hogy a hétköznapi napszemüveg nem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére. Ez akkor is igaz, ha a szemüveg nagyon sötét lencsével rendelkezik és UV-szűrőt tartalmaz. A közvetlen napmegfigyeléshez készült speciális szemüvegek olyan szűrőanyagot használnak, amely jelentősen csökkenti a szembe jutó sugárzás mennyiségét"− figyelmeztet a szakember.