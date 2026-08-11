Napfogyatkozást-néző szemüveg: így válassz biztonságosat a szemész szakorvos szerint

- A hagyományos napszemüveg nem elég: még a sötét, UV-szűrős napszemüveg sem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére.
- A megfelelő szűrő a legfontosabb: közvetlen napmegfigyeléshez készült, megbízható forrásból származó terméket válassz.
- Sérült vagy házi készítésű szűrőt tilos használni: a karcos, lyukas vagy bizonytalan eredetű termék, illetve a kormozott üveg és sötét fólia veszélyes lehet.
Kutatások bizonyítják, hogy a Nap közvetlen megfigyelése megfelelő védelem nélkül komoly veszélyt jelenthet látószervünkre. A teljes vagy részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfeledkezni erről, hiszen sugárzás ilyenkor ugyanúgy károsíthatja a retinát, mint máskor.
Napfogyatkozás: élmény és veszély egyben
Augusztus 12-én teljes napfogyatkozás zajlik majd, amelynek teljes árnyéksávja többek között Grönlandot, Izlandot és Spanyolország egyes területeit érinti. Budapesten a Hold várhatóan 19 óra 22 perckor kezdi eltakarni a Nap korongját, a maximum pedig 19 óra 56 perckor következik. Ekkor a Hold a napkorong átmérőjének mintegy 64 százalékát takarja el, ami a teljes napkorong területének körülbelül 56 százalékos fedését jelenti.
Amikor közvetlenül a Napba nézünk, a szemlencsék olyan erősen koncentrálják egyetlen pontra a napsugarakat, hogy azok akár a szemünket is megégethetik, pontosabban olyan sérülést okozhatnak, ami károsíthatja a retinát. Innen csupán egyetlen lépés a tartós látáskárosodás. Az elváltozás teljes napfogyatkozás megtekintése esetén a retina azon pontjában következhet be, amely az éles látásért felelős, a látótér közepén. A Napból érkező erős sugárzás tehát károsíthatja a retina érzékeny sejtjeit, miközben a sérülés nem feltétlenül okoz azonnal fájdalmat.
− mondja a Budai Szemészeti Központ szemészorvosa.
A hagyományos napszemüveg nem jelent megfelelő védelmet
„Az egyik legfontosabb szabály, hogy a hétköznapi napszemüveg nem alkalmas a Nap közvetlen megfigyelésére. Ez akkor is igaz, ha a szemüveg nagyon sötét lencsével rendelkezik és UV-szűrőt tartalmaz. A közvetlen napmegfigyeléshez készült speciális szemüvegek olyan szűrőanyagot használnak, amely jelentősen csökkenti a szembe jutó sugárzás mennyiségét"− figyelmeztet a szakember.
Mire figyelj a megfelelő szemüveg kiválasztásakor?
A Tudományos és Technológiai Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a szemüveget a Napra nézés előtt kell felvenni, néhány másodpercig szabad csak a Napra nézni, majd el kell fordítani a tekintetet. A napfogyatkozás megfigyelését mindig szünetekkel kell ismételni. Vásárláskor érdemes olyan terméket keresni, amelyet kifejezetten közvetlen napmegfigyelésre terveztek, és feltüntetik rajta az ISO 12312-2 szabványnak való megfelelést. Célszerű olyan gyártótól vagy forgalmazótól választani, amelynek termékeit megfelelően akkreditált laboratóriumban vizsgálták. Az eszköz nem drága, körülbelül 1500 forintos tétel.
Használat előtt ezt is ellenőrizd
A megfigyelés előtt alaposan át kell nézni a szűrőt. Ha karcolást, repedést, lyukat, szakadást vagy bármilyen más sérülést találunk rajta, a terméket nem szabad használni. Már egy kisebb hibán keresztül is a szükségesnél nagyobb intenzitású fény juthat a szembe. Egy megfelelő, közvetlen napmegfigyelésre készült szűrőn keresztül normál körülmények között szinte semmit nem kellene látni a helyiségből. Egy nagyon erős fényforrás legfeljebb halványan tűnhet fel.
Ha azonban a szemüvegen keresztül jól kivehetők a bútorok, a szoba tárgyai vagy a környezet részletei, az eszközt nem szabad a Nap megfigyelésére használni.
A „házi készítésű" szűrőket inkább felejtsd el
A szemész szakorvos állítja:
A kormozott üveg vagy egy sötét fólia ugyan csökkenti a fényerőt, de ez még nem jelenti azt, hogy a szem számára veszélyes ultraibolya- és infravörös sugárzást is megfelelően kiszűri. A távcső kifejezetten veszélyes, ugyanis összegyűjti az UV-sugarakat, emiatt szemkárosodást okozhat.”
Hat dolog, amit vásárlás előtt ellenőrizz
1. Olyan terméket válassz, amelyet kifejezetten közvetlen napmegfigyeléshez készítettek.
2. Keresd az ISO 12312-2 szabványnak való megfelelés feltüntetését.
3. Ne csak a feliratot nézd: ellenőrizd a gyártót, a forgalmazót és a termék megbízható eredetét is.
4. Használat előtt mindig vizsgáld meg a szűrőt, és sérülés esetén ne használd.
5. Hagyományos napszemüveggel, kormozott üveggel, fóliával vagy más házi készítésű megoldással soha ne nézz közvetlenül a Napba.
6. A hagyományos dioptriás szemüveget viselőknek természetesen nem kell levenniük azt. A speciális napmegfigyelő szemüveg a dioptriás szemüveg fölé helyezhető.
A látvány szempontjából érdemes olyan helyet választani, ahonnan zavartalanul lehet nyugat felé tekinteni. Magasabb pontok, nyílt és sík területek, illetve megfelelő tájolású vízpartok is jó választást jelenthetnek, amennyiben a horizont tiszta.
A különleges égi jelenség valóban látványos és ritka élmény, de a megfigyelésnél a biztonságnak kell elsőbbséget élveznie. Néhány percnyi szépség kedvéért sem érdemes kockára tenni a szem egészségét.
Napfogyatkozás 2026 − ez vár ránk:
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