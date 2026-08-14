Figyelmeztetnek az orvosok: eddig te is rosszul vitted fel a naptejet

Elengedhetetlen a jelenlegi hőségben, hogy naptejjel védjük a bőrünket a káros UV-sugaraktól, egy már nyugalmazott háziorvos szerint azonban a legtöbben mind ugyanazt a hibát vétjük, amikor fényvédő készítményt alkalmazunk. Az angol dr. Lawrence Cunningham a volt praxisa során rengeteg súlyos, napfény okozta sérüléssel találkozott már, így nemrégiben elárulta a tuti tippeket arra vonatkozóan, hogyan helyes a naptej használata.

A naptej felvitelekor a legtöbben hibát követnek el.

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Ez a leggyakoribb hiba a naptej használata közben

Dr. Lawrence Cunningham egy bagatellnek tűnő, ámbár súlyos hibára hívta fel a figyelmet, amely hosszú távon komoly hatással lehet a bőrünk egészségére.

Ez a hiba nem más, minthogy a legtöbben túl kevés naptejet kenünk fel magunkra.

„Sokan azt gondolják, hogy elég, ha itt-ott egy kis mennyiséget felkennek, ám ahhoz, hogy teljes mértékben hatékony legyen, a naptejet bőségesen kell felvinni a bőrre. Egy másik gyakori hiba, hogy a legtöbben elfelejtik újra és újra bekenni magukat” – mutatott rá dr. Cunningham, hozzátéve, hogy a naptej pár óra elteltével már nem hat, különösen, ha időközben úszunk vagy izzadunk. Ezért a hatékony bőrvédelem érdekében a felvitele nagyjából 2 óránként ajánlott.

Az is gyakori hiba, hogy elhanyagolják a test bizonyos területeit, például a füleket, a nyak hátsó részét és a lábfejeket. Ezek a területek gyakran vannak kitéve napsütésnek, és ugyanolyan könnyen leéghetnek, mint a szemmel jobban látható részek, például az arc és a karok”

– fűzte hozzá az egykori háziorvos.

Az angol Országos Egészségügyi Szolgálat azt tanácsolja, hogy legalább SPF 30-as krémet alkalmazzunk, dr. Cunningham szerint azonban a naptej erősségének megválasztásakor fontos figyelembe venni a bőrtípust és azt is, hogy mit tervezünk csinálni a napon, mennyire vagyunk intenzíven kitéve a napfénynek.

„A 30-as SPF általában elegendő a mindennapi tevékenységekhez, amelyek során véletlenszerűen lehetünk kitéve a napsugaraknak. Ha azonban hosszabb időt töltünk a szabadban, például a strandon vagy túrázás közben, akkor 50-es vagy annál magasabb SPF használata ajánlott.

Fontos figyelembe venni továbbá olyan tényezőket is, mint a bőr érzékenysége, valamint a korábbi leégések vagy bőrrák előfordulása.

A világos bőrű, könnyen leégő, esetleg korábban bőrrákkal küzdő pácienseimnek mindig az erősebb fényvédők alkalmazását javasoltam” – árulta el a doktor. Megjegyezte ezenkívül azt is, hogy a széles spektrumú napvédő krémek, amelyek az UVA- és az UVB-sugárzás ellen is hatásosak, átfogóbb védelmet biztosítanak, így azok mindenki számára bölcs választásul szolgálhatnak.

Dr. Lawrence legfontosabb tippjei a naptej helyes használatához és a napon való biztonságos tartózkodáshoz Körülbelül 15-30 perccel azelőtt kenjünk fel legalább SPF 30-as, széles spektrumú naptejet, hogy kimennénk a szabadba, azt követően pedig kétóránként, úszás vagy izzadás esetén pedig ennél is gyakrabban ismételjük meg a felvitelt.

Ne felejtsük el bekenni az olyan, gyakran elhanyagolt területeket sem, mint a fülek, a nyak hátsó része és a lábfejek.

Viseljünk védőruházatot, például hosszú ujjú inget, széles karimájú kalapot és UV-szűrős napszemüveget.

Ha a szabadban vagyunk, minél többet tartózkodjunk árnyékben a legerősebb napsütéses órákban, azaz 10 és 16 óra között. Ez segíthet minimalizálni a napsugárzásnak való kitettséget.

Gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról, és figyeljünk a túlmelegedés jeleire, például a szédülésre vagy az émelygésre, amit a napsugárzás hatása tovább súlyosbíthat.

(Daily Star)

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