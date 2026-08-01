Milyen naptejet vegyek? 9 tipp, hogy a legjobbat válaszd

Naptej-kisokos: néhány tudatos vásárlási trükkel sokat spórolhatunk anélkül, hogy a megfelelő UV-védelemről le kellene mondanunk

Az olcsó naptej nem mindig rossz választás, de nemcsak az árcédulát kell nézni

Érdemes a naptej akciókat is figyelni, de csak akkor vásárolni ha tényleg megéri

Cikkünkben 9 tanáccsal segítünk a legjobb naptej vásárlásában

Hogy válasszunk naptejet? Eláruljuk!

Fotó: Unsplash

1. Válasszuk a nagyobb kiszerelésű naptejet

Ne csak azt nézzük, mennyibe kerül a termék! Valójában az egységárból derül ki, hogy melyik kiszerelés éri meg igazán. Gyakran a nagyobb flakon literenként sokkal gazdaságosabb.

2. Tervezzük a naptej akciók idejére

Érdemes a nyári szezon elején vagy végén feltölteni a készletet, mivel ilyenkor 20–60%-os kedvezménnyel lehet naptejet vásárolni. Fontos, hogy mindig ellenőrizzük a lejárati idejét!

3. Rendeljük meg online

A webáruházakban sokszor kedvezőbb áron vásárolhatunk, mint az üzletekben. Ám hasonlítsuk össze több online bolt kínálatát is, mert ugyanaz a termék különböző árakon is elérhető lehet. Nagyobb rendelés esetén a szállítás is ingyenes lehet. További tippeket online vásárláshoz itt találsz!

4. Először próbáljuk ki!

Ha bizonytalanok vagyunk egy adott készítményben, kérjünk először termékmintát vagy válasszunk kisebb, utazó méretű kiszerelést. Így még mielőtt megvennénk a nagyobb flakont, letesztelhetjük a minőséget.

5. Olvassunk el naptej véleményeket!

Mikor felmerül a kérdés „milyen naptejet vegyek”, előtte olvassuk el a független termékteszteket és felhasználói véleményeket. Ezekből megtudhatjuk, melyik készítmények teljesítenek jól fényvédelem, állag vagy vízállóság szempontjából, így könnyebb jó ár-érték arányú terméket választani.

6. A márkának ára van

Ne csak a jól ismert márkákat keressük, hiszen a drogériák és áruházak saját márkás naptejei sokszor kedvezőbb áron kaphatók, miközben megfelelő fényvédelmet nyújtanak. Fontos, hogy hasonlítsuk össze az összetevőket és az SPF-értéket is.

7. Viseljünk UV-védő ruházatot

Ha hosszú ujjú UV-pólót, vagy strandruhát viselünk, akkor az eltakart bőrfelületekre nem kell naptejet használni. Így kevesebb fogy a készítményből, és a védelem is tartósabb marad. Az Origo tesztjéből kiderítheted, melyik a leghatékonyabb UV-szűrős póló.