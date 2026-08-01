Milyen naptejet vegyek? 9 tipp, hogy a legjobbat válaszd

Naptej-kisokos: néhány tudatos vásárlási trükkel sokat spórolhatunk anélkül, hogy a megfelelő UV-védelemről le kellene mondanunk
- Az olcsó naptej nem mindig rossz választás, de nemcsak az árcédulát kell nézni
- Érdemes a naptej akciókat is figyelni, de csak akkor vásárolni ha tényleg megéri
- Cikkünkben 9 tanáccsal segítünk a legjobb naptej vásárlásában
1. Válasszuk a nagyobb kiszerelésű naptejet
Ne csak azt nézzük, mennyibe kerül a termék! Valójában az egységárból derül ki, hogy melyik kiszerelés éri meg igazán. Gyakran a nagyobb flakon literenként sokkal gazdaságosabb.
2. Tervezzük a naptej akciók idejére
Érdemes a nyári szezon elején vagy végén feltölteni a készletet, mivel ilyenkor 20–60%-os kedvezménnyel lehet naptejet vásárolni. Fontos, hogy mindig ellenőrizzük a lejárati idejét!
3. Rendeljük meg online
A webáruházakban sokszor kedvezőbb áron vásárolhatunk, mint az üzletekben. Ám hasonlítsuk össze több online bolt kínálatát is, mert ugyanaz a termék különböző árakon is elérhető lehet. Nagyobb rendelés esetén a szállítás is ingyenes lehet. További tippeket online vásárláshoz itt találsz!
4. Először próbáljuk ki!
Ha bizonytalanok vagyunk egy adott készítményben, kérjünk először termékmintát vagy válasszunk kisebb, utazó méretű kiszerelést. Így még mielőtt megvennénk a nagyobb flakont, letesztelhetjük a minőséget.
5. Olvassunk el naptej véleményeket!
Mikor felmerül a kérdés „milyen naptejet vegyek”, előtte olvassuk el a független termékteszteket és felhasználói véleményeket. Ezekből megtudhatjuk, melyik készítmények teljesítenek jól fényvédelem, állag vagy vízállóság szempontjából, így könnyebb jó ár-érték arányú terméket választani.
6. A márkának ára van
Ne csak a jól ismert márkákat keressük, hiszen a drogériák és áruházak saját márkás naptejei sokszor kedvezőbb áron kaphatók, miközben megfelelő fényvédelmet nyújtanak. Fontos, hogy hasonlítsuk össze az összetevőket és az SPF-értéket is.
7. Viseljünk UV-védő ruházatot
Ha hosszú ujjú UV-pólót, vagy strandruhát viselünk, akkor az eltakart bőrfelületekre nem kell naptejet használni. Így kevesebb fogy a készítményből, és a védelem is tartósabb marad. Az Origo tesztjéből kiderítheted, melyik a leghatékonyabb UV-szűrős póló.
8. Használjunk pumpás flakonokat
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a szükségesnél több krémet használnak. Bár a pumpás adagoló növelheti az árat, segít a megfelelő mennyiség kimérésében, így elkerülhetjük a pazarlást, ráadásul könnyebb egyenletesen eloszlatni a készítményt.
9. Kenhetjük akár az egész testre
Az arcra kifejlesztett naptejek általában drágábbak, de ha nincs érzékeny vagy problémás bőrünk, sok esetben egy jó minőségű, széles spektrumú testre való készítmény is megfelelő választás lehet erre a területre.
A legfontosabb tudnivalók a naptejről
Miért fontos a naptej?
A naptej használata nemcsak a leégés megelőzése miatt fontos, hanem azért is, hogy elkerüljük az UV-sugárzás hosszú távú káros hatásait, csökkentsük a bőrrák kialakulásának kockázatát. Az UV-sugárzás felelős a bőr korai öregedéséért, többek között a ráncok, pigmentfoltok kialakulásáért, de sértheti a sejtek DNS-ét is, növelve ezzel egyes bőrrák típusok (pl. melanoma) kockázattá.
Hogyan működik a naptej?
A naptejek a bennük található fényvédő szűrők alapján működnek. Vannak fizikai (ásványi) szűrők, mint a Zinc Oxide és a Titanium Dioxide, amik egy finom réteget képeznek a bőrön, majd tükörként visszaveri a napsugarakat. Valamint vannak kémiai szűrők, amik elnyelik az UV-sugarakat, majd a bőrben ártalmatlan hővé alakítják át.
Mit jelent a naptej faktorszáma (SPF)?
Az SPF (Sun Protection Factor) azt mutatja meg, hogy a készítmény milyen mértékben védi a bőrt a leégésért felelős UVB sugárzástól. Az SPF 30-as naptej az UVB-sugarak kb. 97%-át képes kiszűrni, még az SPF 50-es termékek 98%-ot.
Hány faktoros naptej kell nekem?
Attól függ, hogy mire használod. Mindennapos használatra egy SPF 30-as fényvédő tökéletesen elegendő, azonban nyaraláshoz, strandoláshoz, túrázáshoz vagy világos, érzékeny bőrhöz minimum 50-es faktorszámot érdemes választani. Gyerekeknek és babáknak mindenképp SPF 50+ védelem ajánlott - javasolja a Fanny magazin.
Milyen naptejet használjunk?
A legjobb naptej kiválasztásához az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: széles sprektrumú legyen, egyszerre védjen az UVB (leégés) és az UVA (bőröregedés, sejtkárosodás) sugarak ellen, feleljen meg a bőrtípusodnak, strandolás esetén legyen vízálló!