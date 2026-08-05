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Holdra szállás

Az első ember, aki meghódította a Holdat – Izgalmas galéria Neil Armstrong életéről

57 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az emberiség a kezdetektől csodálattal nézte égi kísérőnket. Eleinte spirituális jelentéssel ruházták fel, majd ezt a gondolkodást a tudomány fejlődésével felváltotta a felfedezés iránti vágy. Az embernek már nem volt elég csupán a levegőbe emelkedni, új világokat akart meghódítani, méghozzá a Földön kívül. Az áttörés 1969-ben történt, amikor az első ember, Neil Armstrong amerikai űrhajós személyében a Holdra lépett. Nézd meg izgalmas galériánkat!
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Holdra szállásNASAűrhajósNeil Armstrong
  • Hogyan vált Neil Armstrong az első holdra lépő emberré.
  • Milyen út vezetett az Apollo–11 történelmi küldetéséig.
  • Mi történt a Hold felszínén a legendás expedíció során.
  • Milyen életet élt Armstrong a holdra szállás után.
  • Miért számít ma is az emberiség egyik legnagyobb felfedezőjének.
  • Galéria fotókkal.

Az 1930. augusztus 5-én született Neil Armstrong neve örökre összefonódott az emberiség egyik legnagyobb tudományos és technológiai mérföldkövével. Az amerikai űrhajós 1969. július 20-án elsőként lépett a Hold felszínére, ezzel történelmet írva, és egy olyan korszak jelképévé vált, amelyben az űrkutatás új távlatokat nyitott az emberiség előtt.

Neil Armstrong egy teszterülés után áll a repülő előtt
Neil Armstrong az űrmisszió előtt kiváló tesztpilóta volt, aki hidegvéréről is híres volt 
Fotó: NASA /  

Neil Armstrong és a holdra szállás

Armstrong már fiatal korától rajongott a repülésért. Pilótaként szolgált a haditengerészetnél, később pedig berepülőpilótaként dolgozott, ahol a legmodernebb repülőgépek tesztelésében vett részt. Kivételes szakmai felkészültsége és nyugodt döntéshozatala miatt választották ki a NASA űrhajósai közé.

A világhírnevet az Apollo-11 küldetés hozta meg számára. Amikor kilépett a holdkompból, elhangzott legendás mondata – 

Kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek.”

 – azóta is az űrkutatás egyik legismertebb idézetének számít. Armstrong és társai közel két és fél órát töltöttek a Hold felszínén, ahol kőzetmintákat gyűjtöttek, tudományos méréseket végeztek és felállították az amerikai zászlót.

A történelmi küldetés után Neil Armstrong nem kereste a reflektorfényt. Mérnökként, egyetemi oktatóként és az űrkutatás tanácsadójaként dolgozott tovább, miközben következetesen kerülte a hírességekkel járó felhajtást. Szerénysége legalább annyira ismertté tette, mint a Holdon tett első lépése.

A kiváló űrhajós öröksége jóval túlmutat az Apollo–11 sikerén. Pályafutása a kitartás, a tudás és a bátorság példája, miközben neve máig az emberi kíváncsiság és a felfedezés iránti vágy egyik legfontosabb szimbóluma. Története emlékeztet arra, hogy a legnagyobb eredmények gyakran azoknak köszönhetők, akik képesek átlépni a korábban elképzelhetetlennek hitt határokat.

Életéről nagysikerű film készült Az első ember címmel 2018-ban Ryan Gosling főszereplésével. Egy évvel később pedig Armstrong címmel egy hivatalos dokumentumfilm készült a holdra szállás 50. évfordujára. Ebből még közelebbről megismerhetjük a legendás űrhajóst, ugyanis több családi archív felvételt is bemutat. 

Nézd meg izgalmas galériánkat a holdra szállásról:

Nézd meg a videófelvételt a történelmi holdra szállásról:


 

 

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