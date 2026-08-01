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konzerv

Kitálalt a neurológus: ezt az egy ételt soha nem enné meg

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Több millió ember konyhájában bujkálhat ez az egy dolog, mégis sokan nem tudják mennyire veszélyes is lehet. Egy neurológus most elárulta, hogy akár életeket is menthet, ha kidobjuk ezt az egy ételt.
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konzervneurológusbotulizmus

Legtöbben bele sem gondolunk mennyi konzervdoboz van felhalmozódva a konyhaszekrényben vagy a kamrában, hiszen sokszor kapóra jönnek, tartósak és mindig ott vannak. Egy neurológus szerint azonban egy sérült konzerv az emberiség által ismert egyik legveszélyesebb méreganyagot rejtheti.

Elárulta a neurológus, miért lehetnek veszélyesek a konzervek.
Elárulta a neurológus, miért lehetnek veszélyesek a konzervek. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Dr. Baibing Chen, a közösségi médiában csak Dr. Bing néven ismert neurológus, küldetésének tekinti, hogy a komplex agykutatást mindennapi tanácsokká alakítsa. Egyik videójában három olyan ételt mutatott be, amit neurológusként soha nem enne meg. Az egyik a sérült konzerv vagy konzervált élelmiszer, ami elsőre ártatlannak tűnhet.

Mi teszi a sérült konzervet olyan veszélyessé?

Egy apró karcolás a bolt polcán egy dolog, de bizonyos típusú sérülések komoly vészjelzést jelentenek.

Ha egy konzerv kidudorodik, megrepedt vagy súlyosan behorpadt, az a botulinum fertőzés vészjelzése

- magyarázta Dr. Bing.

Ez a baktérium botulinum toxint termel, ami az egyik legerősebb ismert méreg.

Már kis mennyiség is blokkolhatja az acetilkolin felszabadulását a neuromuszkuláris csomópontnál, ami azt jelenti, hogy az agy nem tudja utasítani az izmokat a mozgásra.

Egyszerűen fogalmazva, a toxin lényegében elvágja az agy és az izmok közötti kommunikációt, ami pusztító következményekkel jár.

A botulinum különösen félelmetes, ugyanis semmilyen előjele nincs. Elfogyasztásnál teljesen íztelen és szagtalan, ami azt jelenti, hogy a szennyezett élelmiszer teljesen normálisnak tűnik. Még ha megfőzzük az ételt az sem segít kikerülni a mérget. Mire a tünetek megjelennek, a toxin már megtelepedett.

Az egészségügyi következmények rendkívül súlyosak lehetnek. Dr. Bing figyelmeztetett, hogy a toxinnak való kitettség bénuláshoz, homályos látáshoz, légzési elégtelenséghez, sőt halálhoz is vezethet, ha a beteget nem kezelik azonnal antitoxinnal.

Mi az a botulizmus és hogyan alakul ki?

A botulizmus egy ritka, de potenciálisan halálos betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt toxin okoz. Élelmiszer eredetű botulizmus akkor fordul elő, amikor valaki olyan ételt fogyaszt, amely már tartalmazza a toxint, leggyakrabban azért, mert az ételt nem megfelelően konzerválták, tartósították vagy főzték a gyártási folyamat során.

A baktérium az alacsony oxigéntartalmú környezetet szereti, ezért a nem megfelelően lezárt vagy sérült konzervdobozok ideális feltételeket teremtenek a szaporodásához.

Mit kerülne még el a neurológus?

Dr. Bing elárulta, hogy kerüli a szirti halak, például a sügér és a barrakuda fogyasztását, mivel ezek is hordozhatnak egy neurotoxint, amely bizsergést, szédülést és visszatérő rémálmokat okozhat. Sőt, akár krónikus neuropátiához is vezethetnek.

Igyekszik elkerülni a nem kellően átsütött sertéshús fogyasztását, különösen a nem szabályozott forrásból származót. Ez néha egyfajta galandféreg-fertőzést okozhat, amely a szerzett epilepszia egyik vezető oka a világon - írta a Mirror.

@doctor.bing Here Are 3 Foods I Don’t Eat As A Neurologist #brain #neurology #brainhealth #neurologist #tiktoklearningcampaign #learnontiktok #science ♬ original sound - Dr. Bing, MD MPH

 

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