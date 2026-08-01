Kitálalt a neurológus: ezt az egy ételt soha nem enné meg

Legtöbben bele sem gondolunk mennyi konzervdoboz van felhalmozódva a konyhaszekrényben vagy a kamrában, hiszen sokszor kapóra jönnek, tartósak és mindig ott vannak. Egy neurológus szerint azonban egy sérült konzerv az emberiség által ismert egyik legveszélyesebb méreganyagot rejtheti.

Elárulta a neurológus, miért lehetnek veszélyesek a konzervek. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Dr. Baibing Chen, a közösségi médiában csak Dr. Bing néven ismert neurológus, küldetésének tekinti, hogy a komplex agykutatást mindennapi tanácsokká alakítsa. Egyik videójában három olyan ételt mutatott be, amit neurológusként soha nem enne meg. Az egyik a sérült konzerv vagy konzervált élelmiszer, ami elsőre ártatlannak tűnhet.

Mi teszi a sérült konzervet olyan veszélyessé?

Egy apró karcolás a bolt polcán egy dolog, de bizonyos típusú sérülések komoly vészjelzést jelentenek.

Ha egy konzerv kidudorodik, megrepedt vagy súlyosan behorpadt, az a botulinum fertőzés vészjelzése

- magyarázta Dr. Bing.

Ez a baktérium botulinum toxint termel, ami az egyik legerősebb ismert méreg.

Már kis mennyiség is blokkolhatja az acetilkolin felszabadulását a neuromuszkuláris csomópontnál, ami azt jelenti, hogy az agy nem tudja utasítani az izmokat a mozgásra.

Egyszerűen fogalmazva, a toxin lényegében elvágja az agy és az izmok közötti kommunikációt, ami pusztító következményekkel jár.

A botulinum különösen félelmetes, ugyanis semmilyen előjele nincs. Elfogyasztásnál teljesen íztelen és szagtalan, ami azt jelenti, hogy a szennyezett élelmiszer teljesen normálisnak tűnik. Még ha megfőzzük az ételt az sem segít kikerülni a mérget. Mire a tünetek megjelennek, a toxin már megtelepedett.

Az egészségügyi következmények rendkívül súlyosak lehetnek. Dr. Bing figyelmeztetett, hogy a toxinnak való kitettség bénuláshoz, homályos látáshoz, légzési elégtelenséghez, sőt halálhoz is vezethet, ha a beteget nem kezelik azonnal antitoxinnal.

Mi az a botulizmus és hogyan alakul ki?

A botulizmus egy ritka, de potenciálisan halálos betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt toxin okoz. Élelmiszer eredetű botulizmus akkor fordul elő, amikor valaki olyan ételt fogyaszt, amely már tartalmazza a toxint, leggyakrabban azért, mert az ételt nem megfelelően konzerválták, tartósították vagy főzték a gyártási folyamat során.