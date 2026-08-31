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párkapcsolat

Ez a 3 női viselkedés garantáltan elriaszt minden férfit

35 perce
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Sok nő évek óta egyedül van, és nem érti, miért nem talál rá a szerelem. Pedig lehet, hogy nem a balszerencse, hanem a saját viselkedési mintái állnak a boldogtalansága hátterében. Cikkünkben bemutatjuk azt a három gyakori női viselkedést, amely elriaszthatja a potenciális partnereket – és megmutatjuk, hogyan lehet ezeken változtatni.
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Bizonyos beidegződések, önvédelmi mechanizmusok, vagy túlzott elvárások és önbizalomhiány mind okozhatja, hogy valakit rendre elkerül a mélyebb kötődés. Ezeken a mintázatokon ugyanakkor lehet változtatni. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a női viselkedésformákat, amelyek ha akaratlanul is, de elriaszthatják a férfiakat, valamint megmutatjuk azt is, hogyan lehet ezeken a viselkedésformákon módosítani!

Depresszív női viselkedést folytató szomorú szőke nő a kanapén komor környezetben
 Bizonyos női viselkedésformák taszíthatják a férfiakat.
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

A 3 leggyakoribb női viselkedési minta, amely tönkreteszi a szerelmi életed

1. Túlzott függetlenség

Erős, határozott, mindent egyedül megoldó személy vagy? Ezt bizony a férfiak is megérzik, és elbátortalanodhatnak. Az erő önmagában nem hiba, de ha valaki azt sugallja, hogy teljesen elutasítja a segítséget, a közelséget, akkor a másik fél feleslegesnek érezheti magát. 
Mi a megoldás? 
Ne félj sebezhetőnek lenni! A függetlenség mellé férhet egy kis nyitottság is. A kapcsolódáshoz két ember kell, akik hagyják, hogy a másik közel kerüljön hozzájuk. 

2. A megmentőt kereső „örök áldozat”

Ő az, aki mindig rossz férfit választ, mert tudat alatt azt reméli, hogy valaki végre megmenti őt. Ez a dinamika gyakran kizsákmányoló kapcsolatokhoz vezet, vagy egyáltalán nem működik. 
Mi a megoldás? 
Önismeret, terápia, és a saját értékek felismerése. Ha megtanulod, hogy nem kell szenvedned a szeretetért, más típusú embereket is észre fogsz venni, és ők is téged. 

3. A lista alapján választó, tökéletes párvadász

Ez a típus részletes, precíz elváráslistát tart a fejében arról, milyen a számára megfelelő férfi – és amint valaki nem illeszkedik hozzá tökéletesen, már lép is tovább. Ez a féle párkeresés kizárja a spontaneitást, a fejlődés lehetőségét, és magát az embert az „induló” mögött.
Mi a megoldás? 
Lazíts a kontrollon! A valódi kapcsolatok nem Excel-táblázat alapján alakulnak. Adj esélyt a váratlannak, lehet, hogy a tökéletes párod nem pont úgy néz ki, mint ahogy elképzelted. 

A párkeresés nemcsak a szerencsén múlik, hanem sokszor a belső mintázatokon, elvárásokon, és végső soron a saját hozzáállásunkon. Ha valamelyik típusban magadra ismersz, már félig meg is oldottad a problémát.

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