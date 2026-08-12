All inclusive nyaralás? Ezeket az ételeket jobb elkerülni a büfében

A szállodai büfében nem minden étel jelent ugyanolyan kockázatot.

A langyos, hosszabb ideig tálalt fogásoknál nagyobb lehet a baktériumok elszaporodásának veszélye.

Érdemes óvatosnak lenni a majonézes salátákkal, krémes ételekkel és nem kellően átsült fogásokkal.

A nyers vagy hámozatlan gyümölcsöknél a higiénia és a megfelelő mosás is fontos szempont.

Mindig figyeld, hogy az ételek frissek és megfelelően hűtöttek vagy melegen tartottak legyenek.

Ha egy fogás szokatlan szagú, állagú vagy hőmérsékletű, inkább válassz mást.

A szállodai büfé a nyaralás egyik legjobb része: végre nem kell főzni, csak végigsétálni a kínálaton, és megtölteni a tányért a kedvenceinkkel. Ám a látványos választék nem jelenti azt, hogy minden étel egyformán jó választás. Vannak fogások, amelyek a nem megfelelő hőmérséklet, a hosszú ideig tartó tálalás vagy a gyakori érintkezés miatt könnyebben szennyeződhetnek. Mutatjuk, mely ételekkel érdemes óvatosnak lenned a szállodai büfében a nyaraláson, és mire figyelj, hogy a pihenésből ne legyen kellemetlen emlék.

A nyaraláson érdemes vigyázni némely étellel a büfében még akkor is, ha ötcsillagos helyen vagy.

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Ezekből inkább ne egyél a nyaraláson a szállodai büfében

Ha nem akarsz gyomorrontással feküdni a szállodai szobádban, netán egy kórházban, jobban teszed, ha ezeket az ételeket elkerülöd a büféasztalnál:

1. Majonézes saláták

A majonézes, tojásos vagy tejfölös saláták különösen érzékenyek lehetnek a hőmérsékletre. Ha hosszabb ideje állnak a büféasztalon, érdemes inkább frissen kihelyezett adagot választani.

2. Nyers tengeri herkentyűk

A kagyló, osztriga és más tengeri ételek fokozott figyelmet igényelnek, különösen akkor, ha nem megfelelően hűtve tárolják őket.

3. Félig átsült húsok

A nem kellően átsült csirke, sertés vagy darált hús fogyasztása nagyobb élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet. Büfében inkább a teljesen átsült fogásokat válaszd.

4. Langyos ételek

Nem feltétlenül az étel típusa, hanem a hőmérséklete a döntő. A huzamosabb ideig langyosan tartott fogásoknál gyorsabban elszaporodhatnak bizonyos kórokozók.

A gyümölcsök is tartalmazhatnak kórokozókat.

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5. Előre felszeletelt gyümölcsök

A felvágott dinnye, ananász vagy más gyümölcs frissítő választás lehet, de csak akkor, ha megfelelően hűtve tárolják. Ha a gyümölcs kiszáradt, meleg vagy látványosan sokáig állt, inkább hagyd ki.