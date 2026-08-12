Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyomorrontás

All inclusive nyaralás? Ezeket az ételeket jobb elkerülni a büfében

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A szállodai büfé a vakáció egyik legjobb része, de nem minden fogást érdemes gondolkodás nélkül a tányérunkra tenni. Különösen nyáron számít, hogyan tárolják és mennyi ideig tartják kint az ételeket. Mutatjuk, mely fogásoknál érdemes résen lenni a nyaraláson, és mire figyelj, mielőtt szedsz a büféből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyomorrontásnyaralási betegségnyaralásételmérgezés
  • A szállodai büfében nem minden étel jelent ugyanolyan kockázatot.
  • A langyos, hosszabb ideig tálalt fogásoknál nagyobb lehet a baktériumok elszaporodásának veszélye.
  • Érdemes óvatosnak lenni a majonézes salátákkal, krémes ételekkel és nem kellően átsült fogásokkal.
  • A nyers vagy hámozatlan gyümölcsöknél a higiénia és a megfelelő mosás is fontos szempont.
  • Mindig figyeld, hogy az ételek frissek és megfelelően hűtöttek vagy melegen tartottak legyenek.
  • Ha egy fogás szokatlan szagú, állagú vagy hőmérsékletű, inkább válassz mást.

A szállodai büfé a nyaralás egyik legjobb része: végre nem kell főzni, csak végigsétálni a kínálaton, és megtölteni a tányért a kedvenceinkkel. Ám a látványos választék nem jelenti azt, hogy minden étel egyformán jó választás. Vannak fogások, amelyek a nem megfelelő hőmérséklet, a hosszú ideig tartó tálalás vagy a gyakori érintkezés miatt könnyebben szennyeződhetnek. Mutatjuk, mely ételekkel érdemes óvatosnak lenned a szállodai büfében a nyaraláson, és mire figyelj, hogy a pihenésből ne legyen kellemetlen emlék.

nyaraláson a szálloda büféjében svédasztalnál álló emberek
A nyaraláson érdemes vigyázni némely étellel a büfében még akkor is, ha ötcsillagos helyen vagy. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Ezekből inkább ne egyél a nyaraláson a szállodai büfében

Ha nem akarsz gyomorrontással feküdni a szállodai szobádban, netán egy kórházban, jobban teszed, ha ezeket az ételeket elkerülöd a büféasztalnál:

1. Majonézes saláták

A majonézes, tojásos vagy tejfölös saláták különösen érzékenyek lehetnek a hőmérsékletre. Ha hosszabb ideje állnak a büféasztalon, érdemes inkább frissen kihelyezett adagot választani.

2. Nyers tengeri herkentyűk

A kagyló, osztriga és más tengeri ételek fokozott figyelmet igényelnek, különösen akkor, ha nem megfelelően hűtve tárolják őket.

3. Félig átsült húsok

A nem kellően átsült csirke, sertés vagy darált hús fogyasztása nagyobb élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet. Büfében inkább a teljesen átsült fogásokat válaszd.

4. Langyos ételek

Nem feltétlenül az étel típusa, hanem a hőmérséklete a döntő. A huzamosabb ideig langyosan tartott fogásoknál gyorsabban elszaporodhatnak bizonyos kórokozók.

gyümölcsök egy szállodai svédasztalon
A gyümölcsök is tartalmazhatnak kórokozókat. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

5. Előre felszeletelt gyümölcsök

A felvágott dinnye, ananász vagy más gyümölcs frissítő választás lehet, de csak akkor, ha megfelelően hűtve tárolják. Ha a gyümölcs kiszáradt, meleg vagy látványosan sokáig állt, inkább hagyd ki.

6. Nyers tojásos desszertek

A krémes sütemények, mousse-ok és egyes házi desszertek olyan összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek megfelelő hűtést igényelnek.

7. Ételek, amelyekből alig fogyott

Ha egy büfétál szinte érintetlenül áll, az önmagában nem bizonyítja, hogy problémás, de érdemes megnézni, mennyire frissnek és megfelelően hűtöttnek tűnik.

Hiába csalogatnak az ínyencfogások, de inkább legyél körültekintő és fogadd meg a tanácsainkat, mert az ételmérgezés kockázata még a legdrágább szállodákban is fennállhat. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!