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Így készíts ütős önéletrajzot, hogy a tiéd legyen az állás

19 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Nem a HR-esekkel van baj, hanem azzal, ahogyan sokan megpróbálják eladni magukat. A legtöbben ott rontják el, hogy lottószelvényként kezelik az önéletrajzukat: elküldik az e-mailt, aztán imádkoznak, hátha megnyerik a főnyereményt. Van egy módszer, amellyel véget vethetünk a megalázó várakozásnak, és mi magunk válhatunk vadásszá a munkaerőpiacon. A lényeg, hogy ne szórjuk tele a CV-t unalmas, felesleges adatokkal.
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  • Egy önéletrajz készítésénél érdemes figyelni, hogy kihagyjuk a felesleges adatokat, és csak releváns tényeket közöljünk.
  • Kerüljük a túlcicomázott sablonokat, a letisztult, egyhasábos struktúra a nyerő formula.  
  • Ne azt listázzuk, mit kellett csinálnunk, hanem a számszerűsíthető sikereinket és az elért növekedést írjuk le.  
  • A nevünk alatt egy brutálisan erős szakmai összegzés szerepeljen, ami azonnal megfogja az olvasót.  
  • Használjuk azokat a kifejezéseket, amelyek a kiszemelt álláshirdetésben is szerepeltek.

Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy a modern munkaerőpiacon nem az viszi a pálmát, akinek több tapasztalata és képzettsége van, hanem aki magabiztosabban tudja pozícionálni magát. Ha jól csináljuk, az anyagunk a biztos befutók paklijába kerülhet. A Harvard Egyetem oktatóinak tanácsa szerint a sikeres önéletrajz titka a proaktív és értékesítési szemléletű felépítésben rejlik, ezért az anyagunknak jobban kell hasonlítania egy marketing brossúrára, mint egy történelemkönyvre.

Önéletrajzok átnyálazása egy irodaasztalnál
Mutatjuk, hogyan készíthetsz tökéletes önéletrajzot. Fotó: DC Studio / Shutterstock 

Így írjunk önéletrajzot 2026-ban

A neves Harvard egyetem oktatói szerint az önéletrajzunk mindent eldöntő része a nevünk alatti szakmai összegzés. Ha itt csak általánosságokat írunk magunkról, a HR-es már kattint is a következő jelentkezőre. Legyünk határozottak és indítsuk a következőkkel: kik vagyunk, mi a legnagyobb számszerűsíthető sikerünk, és mit nyer velünk a cég, ha minket választ. Ha ez a felütés elég ütős, nyert ügyünk van, a dokumentum többi részét már izgatottan fogják olvasni.

A trükk az, hogy a folyamatot két részre bontjuk: először leírjuk az összes eddigi tapasztalatunkat egy nagy mester-dokumentumba, ezután a különféle pozíciók taglalásakor eldöntjük, melyek a legrelevánsabb információk.

Ha időszűkében vagyunk, és nincs energiánk az egész önéletrajzunkat átírni, akkor a legfelső blokkot, a célzott titulust és a szakmai összegzést mindenképpen szabjuk a kiszemelt cégre, mert a döntéshozók ezt látják legelőször.

A legtöbb önéletrajz a munkaköri leíráson bukik el

A legnagyobb hiba, ha egy az egyben leírjuk a feladatainkat pontokba szedve. A döntéshozók vért és verítéket akarnak látni, pontosabban eredményeket. Ahelyett, hogy azt írnánk, hogy „ügyfélkapcsolatok ápolása”, fogalmazzuk meg inkább úgy, hogy a munkánk révén hány százalékkal nőtt a hatékonyság, vagy milyen konkrét hasznot hoztunk a cég konyhájára. Mivel az emberek fentről lefelé olvasnak, ezért a szakértők szerint a legütősebb, leglátványosabb sikerünket mindig a legelső pontba tegyük, mert az adja meg az első benyomást.  

Ugyanennek az elvnek kell érvényesülnie az önéletrajz legvégén is, ahol a készségeknek és egyéb eredményeknek kell sorakozniuk. A kevesebb több: nem kell belezsúfolnunk az összes létező szoftverismeretünket és hobbinkat, amit valaha próbáltunk. Ha egy tanfolyam vagy diploma nem vág egybe a megpályázott munkakörrel, vegyük ki a listából. A sikeres álláskereséshez inkább legyen kevesebb a tartalom, de az a 15-20 kulcsszó pontosan csengjen egybe azzal, amit a hirdetésben elvárnak tőlünk.

A szoftvernek írunk, nem a HR-esnek – íme 3 fontos szabály

  • A külcsínt tekintve azért is előnyös a minimalista megközelítés, mert az önéletrajzokat manapság már szoftverek szűrik és nem emberek. A HR-eshez csak akkor jut el, ha a szoftver ígéretesnek találta a jelöltet. Érdemesebb tehát a letisztult, hagyományos, egy sávos struktúrát használnunk, amelyben a legfrissebb munkahelyünk van legfelül. A legtöbb szoftver értelmezni sem tudja a grafikus elemeket, így azokkal csak megnehezítjük a szoftverek munkáját.
  • Ha PDF-formátumban mentjük a kész önéletrajzunkat, mindig ellenőrizzük le, hogy az egérrel ki tudjuk-e jelölni és be tudjuk-e másolni a szöveget máshova, mert akkor valószínű, hogy a számítógép is látni fogja a kinyerhető adatokat.
  • Próbáljunk meg beleférni két oldalba. A lényeg az első oldalon szerepeljen és tegye egyértelművé, hogy mi vagyunk az ideális jelöltek. Ezzel a módszerrel nemcsak egy darab papírt kapunk, hanem egy olyan fegyvert, amelyet a későbbiekben bármikor könnyedén lemásolhatunk és finomhangolhatunk, ha újabb pozíciókra akarunk pályázni.

Ne feledjük: az önéletrajzunk feladata nem az, hogy elmesélje a múltunkat, hanem az, hogy megváltsa a belépőjegyünket a jövőnkhöz – tegyük hát visszautasíthatatlanná!

Íme a forrásul használt videó:

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