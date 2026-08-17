Így készíts ütős önéletrajzot, hogy a tiéd legyen az állás

Egy önéletrajz készítésénél érdemes figyelni, hogy kihagyjuk a felesleges adatokat, és csak releváns tényeket közöljünk.

Kerüljük a túlcicomázott sablonokat, a letisztult, egyhasábos struktúra a nyerő formula.

Ne azt listázzuk, mit kellett csinálnunk, hanem a számszerűsíthető sikereinket és az elért növekedést írjuk le.

A nevünk alatt egy brutálisan erős szakmai összegzés szerepeljen, ami azonnal megfogja az olvasót.

Használjuk azokat a kifejezéseket, amelyek a kiszemelt álláshirdetésben is szerepeltek.

Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy a modern munkaerőpiacon nem az viszi a pálmát, akinek több tapasztalata és képzettsége van, hanem aki magabiztosabban tudja pozícionálni magát. Ha jól csináljuk, az anyagunk a biztos befutók paklijába kerülhet. A Harvard Egyetem oktatóinak tanácsa szerint a sikeres önéletrajz titka a proaktív és értékesítési szemléletű felépítésben rejlik, ezért az anyagunknak jobban kell hasonlítania egy marketing brossúrára, mint egy történelemkönyvre.

Mutatjuk, hogyan készíthetsz tökéletes önéletrajzot. Fotó: DC Studio / Shutterstock

Így írjunk önéletrajzot 2026-ban

A neves Harvard egyetem oktatói szerint az önéletrajzunk mindent eldöntő része a nevünk alatti szakmai összegzés. Ha itt csak általánosságokat írunk magunkról, a HR-es már kattint is a következő jelentkezőre. Legyünk határozottak és indítsuk a következőkkel: kik vagyunk, mi a legnagyobb számszerűsíthető sikerünk, és mit nyer velünk a cég, ha minket választ. Ha ez a felütés elég ütős, nyert ügyünk van, a dokumentum többi részét már izgatottan fogják olvasni.

A trükk az, hogy a folyamatot két részre bontjuk: először leírjuk az összes eddigi tapasztalatunkat egy nagy mester-dokumentumba, ezután a különféle pozíciók taglalásakor eldöntjük, melyek a legrelevánsabb információk.

Ha időszűkében vagyunk, és nincs energiánk az egész önéletrajzunkat átírni, akkor a legfelső blokkot, a célzott titulust és a szakmai összegzést mindenképpen szabjuk a kiszemelt cégre, mert a döntéshozók ezt látják legelőször.

A legtöbb önéletrajz a munkaköri leíráson bukik el

A legnagyobb hiba, ha egy az egyben leírjuk a feladatainkat pontokba szedve. A döntéshozók vért és verítéket akarnak látni, pontosabban eredményeket. Ahelyett, hogy azt írnánk, hogy „ügyfélkapcsolatok ápolása”, fogalmazzuk meg inkább úgy, hogy a munkánk révén hány százalékkal nőtt a hatékonyság, vagy milyen konkrét hasznot hoztunk a cég konyhájára. Mivel az emberek fentről lefelé olvasnak, ezért a szakértők szerint a legütősebb, leglátványosabb sikerünket mindig a legelső pontba tegyük, mert az adja meg az első benyomást.