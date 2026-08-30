Vigyázat! Ezek a háztartási termékek rákot is okozhatnak

Egy onkológus szerint néhány hétköznapi háztartási termékkel érdemes óvatosan bánni. Bár nem mindegyikről bizonyított, hogy rákot okoz, szerinte egyszerűbb elkerülni a felesleges vegyi kitettséget.

Ezt az 5 dolgot kerüli az onkológus a saját otthonában. (illusztráció)

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Ezt mondja az onkológus

1. Konnektoros légfrissítők

Az orvos lehetőleg nem használ konnektorba dugható légfrissítőket és erősen illatosított termékeket. Egyesek illékony szerves vegyületeket juttathatnak a levegőbe. Szerinte inkább érdemes szellőztetni, illetve kevésbé illatosított termékeket választani.

2. Régi, sérült műanyag ételtárolók

A megkarcolódott, eldeformálódott vagy sérült műanyag edényeket nem használja tovább. Melegítéshez csak erre alkalmas tárolót választ, vagy inkább üveget és kerámiát használ.

Bár bizonyos vegyi anyagok kis mennyiségben átjuthatnak a műanyagból az ételbe, nincs megbízható bizonyíték arra, hogy a műanyag ételtárolók használata rákot okozna.

3. Naftalinos molyirtók

A naftalint tartalmazó molyirtókat is kerüli. A naftalin belélegezhető, és lehetséges rákkeltőként tartják számon, bár az embereknél a rákkal való kapcsolat bizonyítékai korlátozottak.

4. Feleslegesen erős tisztítószerek

Az onkológus szerint a legerősebb tisztítószer nem feltétlenül a legjobb választás. Egyes vegyszerek irritálhatják a bőrt, a szemet és a légutakat, főleg rosszul szellőző helyiségekben.

5. Szükségtelen rovarirtók

A szakember lehetőleg vegyszermentes módszereket alkalmaz, és csak akkor használ rovarirtót vagy növényvédő szert, ha valóban szükséges.

Az onkológus ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem kell rettegni a hétköznapi termékektől. A dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly, az alkohol mérséklése, az UV-védelem és a rákszűrések sokkal fontosabbak a daganatos betegségek kockázatának csökkentésében.