Öntözés aszály idején: mutatjuk a legtutibb tippeket

- Az öntözés legjobb időpontja a kora reggeli vagy késő esti órák, mert ekkor a legkisebb a párolgás.
- A ritkább, de alaposabb öntözés és a talajtakarás segít megőrizni a növényeknek a nedvességet.
- Esővíz gyűjtésével és csepegtető rendszerrel jelentősen csökkenthető a vízfogyasztás.
„A természet világának megértése az első lépés ahhoz, hogy megvédjük azt” – fogalmazott David Attenborough. A gondolat különösen aktuális a hosszabb aszály sújtotta időszakokban, amikor a kertünk növényeinek megóvása a megfelelő öntözésen és a tudatos vízhasználaton múlik.
Öntözés aszály idején – a megfelelő időpont már fél siker
A nyári hőségben a legtöbben még mindig napközben locsolnak, pedig ez az egyik legnagyobb hiba. A tűző napsütésben kijuttatott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy elérné a gyökérzónát, így a növények alig tudják hasznosítani. Emellett a leveleken megmaradó vízcseppek a napsugárzás hatására meg is perzselhetik a növényt.
A kert öntözésére a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak. Ilyenkor alacsonyabb a hőmérséklet, kisebb a párolgási veszteség, a növények pedig hatékonyabban tudják felvenni a nedvességet. Az esti öntözés ráadásul a kert mikroklímáját is kellemesebbé teszi a forró nap után.
Mit tehetünk a kiszáradt gyepért?
Ha a pázsit megbarnult és kiszáradt, még nem biztos, hogy menthetetlen. Először érdemes ellenőrizni, életben maradt-e a gyökérzet. Fogjunk meg egy csomó barna füvet, majd óvatosan húzzuk meg.
Ha könnyedén, gyökerestől kihúzható a talajból, a növény elpusztult, ha azonban ellenáll, a gyep rendszeres, mély áztató öntözéssel jó eséllyel ismét kizöldül.
A gyepet ez esetben hajnalban vagy éjszaka érdemes alaposan beáztatni, hogy a víz a gyökerekig jusson.
A dísznövények is megsínylik a hőséget − így öntözd azokat, hogy sokáig a kert díszei maradhassanak
A leander például kifejezetten vízigényes növény, különösen cserépben tartva. A nagy melegben akár naponta is szüksége lehet vízre. A rózsákat inkább hetente néhány alkalommal, nagyobb mennyiségű vízzel öntözzük, míg a muskátlit lehet ritkábban, hiszen híresen jól tűri a szárazságot.
A balkonládák és virágcserepek földje ilyenkor sokkal gyorsabban elveszíti a nedvességét, mint a kerti talaj − a túlmelegedett ládákat és egyéb tartályokat érdemes árnyékosabb helyre vinni, a cserepes növényeket pedig takarással védeni a közvetlen napsugárzástól.
A zöldségpalánták különösen érzékenyek a kánikulában
A paradicsom, a paprika, az uborka és más zöldségpalánták a tartós hőségben rendszeres vízellátást igényelnek. A legjobb, ha közvetlenül a növények tövéhez juttatjuk a vizet, így a levelek szárazak maradnak, ami csökkenti a gombás betegségek és a napégés kockázatát.
Hogyan csökkenthető a vízfogyasztás?
A szárazság elleni hatékony védekezés nem néhány perces locsolást jelent, hanem alapos, a mélyebb talajrétegekig lejutó áztató öntözést, ami vezetékes vízzel jelentős kiadást okozhat, sőt aszály idején jókora pazarlásnak számít.
Azok, akik saját kútból tudják biztosítani az öntözővizet, jelentős költséget takaríthatnak meg a hosszan tartó aszályos időszakokban, de megfontolandó egy korszerű csepegtető öntözőrendszer kiépítése is.
Ezek ugyan komoly beruházást jelentenek, de az alacsonyabb vízfogyasztás miatt idővel megtérülnek.
Nagyon hasznos az is, ha az ereszcsatornákból összegyűjtjük az esővizet, ugyanis kiválóan felhasználható öntözésre.
További hasznos öntözési tanácsok aszály idejére
- Inkább ritkábban, de hosszabb ideig öntözzünk, hogy a víz mélyebbre szivárogjon a talajban.
- Takarjuk a talajt mulccsal, fakéreggel vagy más szerves anyaggal, így lassabban párolog el a nedvesség.
- A vizet mindig a növény tövéhez juttassuk, ne a levelekre, ezzel csökkenthető a perzselődés veszélye.
A nyári hónapokban alkalmazott növény- és kertápolási praktikák hosszú távon meghozzák az eredményüket. Ne keseredjünk el, ha a nyári forróság nyomot hagy a kertünkön. Egy sárguló levél vagy barnuló gyep még nem jelenti azt, hogy minden elveszett – a növények képesek regenerálódni, ha újra megkapják a megfelelő ápolást.
Néhány kiegészítő gondolat és tipp öntözéshez aszály idején:
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