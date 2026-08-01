Öntözés aszály idején: mutatjuk a legtutibb tippeket

Az öntözés legjobb időpontja a kora reggeli vagy késő esti órák, mert ekkor a legkisebb a párolgás.

A ritkább, de alaposabb öntözés és a talajtakarás segít megőrizni a növényeknek a nedvességet.

Esővíz gyűjtésével és csepegtető rendszerrel jelentősen csökkenthető a vízfogyasztás.

„A természet világának megértése az első lépés ahhoz, hogy megvédjük azt” – fogalmazott David Attenborough. A gondolat különösen aktuális a hosszabb aszály sújtotta időszakokban, amikor a kertünk növényeinek megóvása a megfelelő öntözésen és a tudatos vízhasználaton múlik.

A megfelelő időben és módszerrel végzett öntözés segít átvészelni a növényeknek az aszályos időszakot Fotó: Likoper / Shutterstock

Öntözés aszály idején – a megfelelő időpont már fél siker

A nyári hőségben a legtöbben még mindig napközben locsolnak, pedig ez az egyik legnagyobb hiba. A tűző napsütésben kijuttatott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy elérné a gyökérzónát, így a növények alig tudják hasznosítani. Emellett a leveleken megmaradó vízcseppek a napsugárzás hatására meg is perzselhetik a növényt.

A kert öntözésére a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak. Ilyenkor alacsonyabb a hőmérséklet, kisebb a párolgási veszteség, a növények pedig hatékonyabban tudják felvenni a nedvességet. Az esti öntözés ráadásul a kert mikroklímáját is kellemesebbé teszi a forró nap után.

Mit tehetünk a kiszáradt gyepért?

Ha a pázsit megbarnult és kiszáradt, még nem biztos, hogy menthetetlen. Először érdemes ellenőrizni, életben maradt-e a gyökérzet. Fogjunk meg egy csomó barna füvet, majd óvatosan húzzuk meg.

Ha könnyedén, gyökerestől kihúzható a talajból, a növény elpusztult, ha azonban ellenáll, a gyep rendszeres, mély áztató öntözéssel jó eséllyel ismét kizöldül.

A gyepet ez esetben hajnalban vagy éjszaka érdemes alaposan beáztatni, hogy a víz a gyökerekig jusson.

A barnás, foltos gyep még nem biztos, hogy menthetetlen. Megfelelő ápolással újra kizöldülhet Fotó: GreenThumbShots / Shutterstock

A dísznövények is megsínylik a hőséget − így öntözd azokat, hogy sokáig a kert díszei maradhassanak

A leander például kifejezetten vízigényes növény, különösen cserépben tartva. A nagy melegben akár naponta is szüksége lehet vízre. A rózsákat inkább hetente néhány alkalommal, nagyobb mennyiségű vízzel öntözzük, míg a muskátlit lehet ritkábban, hiszen híresen jól tűri a szárazságot.

A balkonládák és virágcserepek földje ilyenkor sokkal gyorsabban elveszíti a nedvességét, mint a kerti talaj − a túlmelegedett ládákat és egyéb tartályokat érdemes árnyékosabb helyre vinni, a cserepes növényeket pedig takarással védeni a közvetlen napsugárzástól.

A zöldségpalánták különösen érzékenyek a kánikulában

A paradicsom, a paprika, az uborka és más zöldségpalánták a tartós hőségben rendszeres vízellátást igényelnek. A legjobb, ha közvetlenül a növények tövéhez juttatjuk a vizet, így a levelek szárazak maradnak, ami csökkenti a gombás betegségek és a napégés kockázatát.