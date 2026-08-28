Orchidea átültetési kisokos – így csináld, hogy biztosan virágozzon

Az időben elvégzett talajcsere meggátolja a gyökerek rothadását

Nem nagy ördöngösség, de 1-2 dologot szigorúan be kell tartanod

Az átültetés utáni első hetek kritikusak. A legfontosabb feladat ilyenkor a gyökerek kímélése és a sokk minimalizálása

Mutatjuk lépésről-lépésre, hogyan csináld

Amikor az orchidea már megnőtt és gyökerei teljesen kitöltik a cserepet, elkerülhetetlenné válik, hogy új „bölcsőt” adjunk neki. Az orchidea átültetése igencsak hasznos: a növény meghálálja, hogy új, jobb víz- és légáteresztő, tápanyagban gazdag környezetben fejlődhet.

Az orchidea átültetése kulcsfontosságú az életben maradásához és a rendszeres virágzáshoz

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Orchidea átültetése előtt készítsd össze a felszerelést

Az orchideák a természetben a fák kérgén élnek, és a gyökereik a levegőből veszik fel a nedvességet és a tápanyagokat. Átültetésük éppen ezért teljesen más szabályok szerint működik, mint a hagyományos szobanövényeké. Amire szükséged lesz az átültetéshez:

Sima virágföldet még véletlenül se használj! Durvább fenyőkéreg-keverékre van szükséged, ami biztosítja a gyökerek szellőzését.

Az orchidea gyökerei is végeznek fotoszintézist, ezért van szükségük fényre és átlátszó cserépre. Az új cserép csak egy picit (1-2 centivel) legyen nagyobb a réginél.

Éles metszőolló vagy olló

A cserepes orchidea átültetésése

A cserepes orchidea átültetése igazán nem nagy ördöngösség, kezdők is könnyedén megbirkóznak vele, arra azonban célszerű figyeni, hogy kényes növények, és ha nem megfelelően ültetet át őket, leveleik vagy gyökereik hosszú távon sérülhetnek. Segítünk, hogy neked is sikerüljön. A folyamatot megelőző napon alaposan locsold meg a növényt, mert a nedves gyökerek sokkal rugalmasabbak, így kisebb a sérülés kockázata.

Első lépésként óvatosan húzd ki az orchideát a régi edényéből, szükség esetén finoman megnyomkodva a műanyag cserép oldalát, majd óvatosan rázd le és langyos vízzel öblítsd le a régi, elhasználódott ültetőközeget a gyökérzetről. Ezután következik a legfontosabb rész, a gyökerek megtisztítása. Egy éles és alaposan fertőtlenített ollóval vágd le az összes barna, puha, elszáradt vagy rothadásnak indult részt, és kizárólag a zöld színű, kemény és egészséges gyökereket hagyd meg. Az így előkészített növényt helyezd el az új, az előzőnél csak egy mérettel nagyobb, átlátszó műanyag cserép közepére úgy, hogy a legalsó levelek pont a cserép peremével essenek egy vonalba. A rögzítéshez használj speciális, durva szemcsés fenyőkéreg-keveréket, amelyet lazán szórj a gyökerek köré és közé. Ahelyett, hogy erősen lenyomkodnád a földet, inkább finoman ütögesd a cserép oldalát a munkaasztalhoz, hogy a kéregdarabok maguktól kitöltsék a nagyobb üregeket. Az átültetés végeztével tedd a növényt világos, de a tűző naptól védett helyre, és a locsolással várj négy-öt napot, hogy a gyökereken esett mikroszkopikus vágási sebek biztonságosan behegedhessenek.

Átültetés utáni teendők

Egy dolgot tilos: azonnal megöntözni. Hogy miért? Mert a gyökerek vágása során mikroszkopikus sebek keletkeznek, és ha rögtön víz éri őket, a sebeken keresztül a gombák és baktériumok bejuthatnak a szövetekbe, ami a növény rothadásához vezethet.

Várj 5 napot az első locsolással. Ezalatt tartsd a növényt világos, de tűző naptól védett helyen.

Az orchidea gondozásáról itt tudhatsz meg többet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: