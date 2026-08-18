Így helyezzük el az orchideát a lakásban a feng shui szerint

- Az orchidea a feng shui szerint különleges jelentéssel bír, nem mindegy azonban, hová kerül az otthonban.
- Egy jól megválasztott hely a lakás hangulatára is hatással lehet.
- A virág a szerelemhez, harmóniához és jóléthez is kapcsolódik.
- Mutatjuk, hogyan érdemes elhelyezni, ha a feng shui szabályait is figyelembe vennéd.
Az orchidea nemcsak gyönyörű dísze lehet az életterünknek, de a feng shui szerint pozitív energiát is hozhat a mindennapjainkba. Ez a különleges és fényűző virág egyebek mellett a jólétet, a harmóniát és a szeretetet szimbolizálja, így elhelyezése nagyban befolyásolhatja az otthonunk légkörét. Ha megfelelő helyre tesszük, segíthet a kapcsolatok erősítésében, a kreativitás fokozásában és a belső egyensúly megtalálásában is.
A feng shui szerint itt van a legjobb helyen az orchidea
Életerő áramlása a lakásban
A feng shui egy több ezer éves kínai térrendezési filozófia, amely a pozitív energiák és életerő áramlását harmonizálja a belső helyiségekben, elősegítve a jólét, egészség és boldogság megteremtését. A feng shui, amely valójában egy áltudomány, az idők során a nyugati társadalmakban is népszerűvé vált, és már nemcsak a bútorok és berendezési tárgyak, de a növények elhelyezése kapcsán is segítségül hívhatjuk. A térrendezési tan figyelembevételével a legmegfelelőbb helyre tehetjük virágainkat, hogy maximálisan kiélvezhessük erejüket.
Mit jelképez az orchidea?
Az egyik legszebb virágzó szobanövény szimbolikus jelentéssel bír a feng shuiban: a szerelmet, a termékenységet, a szépséget és a legpozitívabb energiát testesíti meg. Képletesen a türelmet és az erőt is jelképezi, hiszen az orchidea gondozása és virágoztatása időigényes folyamat. Ha viszont sikeresen ápoljuk, megérdemelten élvezhetjük szépségét.
Az elrendezésben rejlik az erő
A feng shui szerint az orchidea elhelyezésénél fontos figyelembe venni a virág energiáját és a lakás különböző helyiségeit. Sokan az ún. feng shui térkép, azaz a bágua használatát javasolják az ideális hely megtalálásához. Ez egy ősrégi feng shui eszköz, ami az égtájak szerint segíthet a terek energiáinak beazonosításában a lakberendezés során.
A bágua térkép kilenc részre osztja az adott területet, ezek a következők:
- Észak: munka, hivatás, életút
- Északkelet: tanulás, tudás, bölcsesség
- Kelet: családi kapcsolatok, harmónia
- Délkelet: anyagi jólét, gazdagság, bőség, siker
- Dél: hírnév, elismerés, megbecsülés
- Dél-Nyugat: szerelem, párkapcsolat
- Nyugat: kreativitás, alkotás, inspiráció, utódok
- Északnyugat: utazás, segítség, támogatás
- Középpont: egészség, életerő, egyensúly, harmónia
A térképet az otthonunk alaprajzára érdemes helyezni északi irányhoz igazítva. Ezt követően határozzuk meg, életünk mely területén vagy területein van szükségünk segítségre, plusz energiákra. Az ehhez kapcsolódó égtáj szerint helyezzük el az orchideát, illetve orchideákat a lakásunk különféle pontjain. Érdemes olyan plusz tárgyakat is a növény köré tenni dekorációs céllal, melyek az adott terület jelképei.
Egy kis videós segítség a bágua térképhez: