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utazás

Rájössz egyetlen szóból, melyik országra gondoltunk? Kvíz

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Egyetlen szó is elég lehet ahhoz, hogy egy egész világ elevenedjen meg előttünk, tele emlékekkel, tájakkal és különleges történetekkel. Ebben a kvízben szavak alapján kell kitalálnod egy-egy országot, amelyhez világhírű városok, lenyűgöző természeti képződmények és évszázados kulturális értékek kapcsolódnak. Meglesz a 8-ból 8?
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utazáskvízországturizmus
  • Párizs romantikus hangulata, művészeti öröksége és ikonikus látnivalói miatt az egyik legkedveltebb európai úti cél.
  • A Plitvicei-tavak természeti szépsége, Spanyolország kulturális sokszínűsége és Cappadocia léggömbjei felejthetetlen élményt nyújtanak a turistáknak.
  • Egyetlen szó alapján is izgalmas utazás kezdődhet. Vajon egyetlen szóból rájössz, melyik országra gondoltunk kvízünkben?

Az utazási élményeinket senki sem veheti el tőlünk – szoktuk mondogatni; és valóban: egy Párizsban tett séta, egy karnevál, vagy egy türkizkék tavak környezetében megtett kirándulás egy életre beleég az emlékezetünkbe. Vajon a kvízünkben is beugrik, hogy egyetlen szó alapján melyik országra gondoltunk? Teszteld magad!

Plitvicei-tavak Horvátországban
Minden ország egy új történet. Fotó: vidoc_olga_gorkun / Shutterstock

Országok és városok, amelyek örökre az emlékezetünkbe vésődnek

Párizs különleges varázsa abban rejlik, hogy egyszerre modern és időtlen. A francia főváros ikonikus épületei, művészeti gyűjteményei, kávéházi kultúrája és romantikus utcái miatt sokak bakancslistáján szerepel. Az Eiffel-torony látványa, a Szajna partjának hangulata vagy a Montmartre-negyed művészi világa mind hozzájárul ahhoz, hogy Párizs ne csupán egy város legyen, hanem életérzés.

A Plitvicei-tavak a természet szerelmeseinek kedveznek. A terület egy hatalmas erdőből, több egymásba kapcsolódó tóból és vízesésekből áll. A vizek különleges színei és a változatos élővilág minden évszakban lenyűgöző látványt kínál.

Spanyolországban a középkori építészet mellett a flamenco, a gasztronómia és a modern művészetek is jelentős értéket képviselnek, a Törökországban található Cappadociáról pedig szinte biztos, hogy a hőlégballonok jutnak először eszünkbe. A térségben az első léggömbös turistaprogramokra az 1990-es évek elején nyílt lehetőség – a vulkanikus sziklaképződményekkel, barlanglakásokkal és különleges völgyekkel tarkított táj a magasból mutatja meg igazán egyedi arcát.

Következzen most a nagy ország-kvíz! Kíváncsiak vagyunk, hogyan oldod meg. Felkészültél? Akkor hajrá!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kilimandzsáró

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