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kert

Így ültessünk ősi, nemesített gyümölcsfákat!

59 perce
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Régi magyar gyümölcsfajták, zamatos termések és egy évtizedekig élő kert. Eláruljuk, mire figyeljünk, ha ősi nemesített fát ültetnénk.
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kertgyümölcsfatipp

Válasszunk megfelelő fajtát

Ültetés előtt érdemes átgondolni, milyen gyümölcsfát szeretnénk nevelni, és milyen a kert talaja, fekvése. A régi magyar fajták között találhatunk almát, körtét, szilvát, cseresznyét, meggyet és birset is. A Batul alma, a Pónyik alma vagy egyes régi körtefajták például jól alkalmazkodtak a hazai körülményekhez.

Nem mindegy, milyen fát ültetünk a kertünkbe!
Nem mindegy, milyen fát ültetünk a kertünkbe!
Fotó: Unsplash

Vásároljunk egészséges csemetét

A sikeres telepítés alapja a megfelelő ültetési anyag. Olyan faiskolából válasszunk fát, ahol pontos információt kapunk a fajtáról, az alanyról és a várható növekedésről. A fejlett, sérülésmentes gyökérzettel rendelkező csemeték gyorsabban erednek meg - magyarázza a Fanny magazin.

Az időpont a legfontosabb tényező

A munkára a lombhullás utáni őszi időszak az egyik legkedvezőbb, hiszen a fa már nyugalmi állapotban van, a gyökerei azonban még fejlődhetnek a fagyok beálltáig. Tavasszal is ültethető, de ilyenkor különösen fontos a rendszeres öntözés a melegebb idő miatt.

Jelöljük ki a napos, szélvédett helyet

A legtöbb termőfa akkor fejlődik szépen, ha elegendő fényt kap. Ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott terület ne legyen tartósan árnyékos vagy túl nedves. A jó légmozgás szintén fontos, mert segít megelőzni bizonyos betegségek kialakulását.

Készítsük elő az ültetőgödröt

A gödör legalább 60–80 centiméter széles és mély legyen, hogy a gyökerek elegendő helyet kapjanak a fejlődéshez. A kitermelt földet érdemes érett komposzttal vagy szerves trágyával javítani. Figyeljünk arra, hogy, friss trágyát ne tegyünk közvetlenül a gyökerekhez, mert az károsíthatja a növényt.

Ültessük megfelelő mélységbe a fát

Fontos, hogy az oltási hely a talajszint fölött maradjon, körülbelül 5–10 centiméterrel. Ha túl mélyre kerül, a fa gyengébben fejlődhet, és az oltvány saját gyökeret ereszthet. Ültetés után óvatosan tömörítsük a földet a gyökerek körül, majd alaposan öntözzük meg.

Gondoskodjunk támasztékról az első években

A fiatal gyümölcsfát érdemes karóhoz kötni, különösen szeles területeken. A támasz segít abban, hogy a friss gyökerek ne mozduljanak el a talajban. A kötözőanyag legyen rugalmas, hogy ne sértse a törzset a növekedés során.

Takarjuk le a talajt

A fa körüli talajt érdemes mulccsal borítani, például aprított kéreggel, komposzttal vagy szalmával. Ez segít megtartani a nedvességet, védi a gyökereket a hőingadozástól, és csökkenti a gyomosodást. Arra figyeljünk, hogy a mulcs ne érjen közvetlenül a törzshöz.

Rendszeres öntözést igényel

A frissen ültetett fa még nem rendelkezik kiterjedt gyökérzettel, ezért rendszeres öntözést igényel. Különösen száraz tavaszokon és nyarakon fontos a mélyreható vízpótlás. Inkább ritkábban, de nagyobb mennyiségű vízzel öntözzük, hogy a gyökerek lefelé növekedjenek.

 

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