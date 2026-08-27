Szülők, figyelem! Hamarosan kezdődik az iskola, ezek a betegségek érkeznek ősszel

Utánajártunk, miért nő meg az őszi megbetegedések kockázata az iskolakezdést követően.

Összeszedtük, milyen fertőzések jelenhetnek meg a tantermekben és közösségekben.

Szakértő segítségét kértük, hogyan erősíthetjük meg a fiatalok immunrendszerét.

Dr. Mangó Gabriella háziorvossal jártunk utána, milyen betegségek terjednek a gyerekek között az ősszel, és mire számítsanak a szülők az iskolakezdést követően. Mutatjuk az őszi betegségeket, és tippeket adunk az elkerülésükre is!

Az őszi betegségek gyorsan terjedhetnek az iskolákban és óvodákban, miután újra közösségbe kerülnek a gyerekek. Fotó: FamVeld / Shutterstock

Az iskolakezdést követő őszi betegségek minden évben felütik a fejüket

Habár a nyári szünet alatt a gyerekek többsége kipiheni magát, az iskolakezdés új kihívásokat tartogat a számukra. Az óvodákban és iskolákban rövid idő alatt sok gyerek kerül ismét szoros kapcsolatba egymással, ami a különböző fertőzések terjedésének is kedvez. A házi feladatok és dolgozatok mellett így a különböző betegségekkel is meg kell küzdeniük a diákoknak. A lapunknak nyilatkozó háziorvos, dr. Mangó Gabriella ugyanakkor mindenkit megnyugtat, szerinte ugyanis a nyári pihenés megerősítette a gyerekek immunrendszerét, ezért néhány apró praktikával kellően felkészíthetjük a szervezetüket a megpróbáltatásokra!

„A nyári gyümölcsfogyasztás, a kicsit lazább életmód, és a stresszhelyzetek kerülése bőven elég volt ahhoz, hogy a gyerekek kicsit feltöltődve menjenek suliba. Ennek ellenére a közösségekbe kerülés mindig vírus- és baktériumkeveredéssel jár a közösségeken belül” – kezdte dr. Mangó Gabriella, hozzátéve, hogy a továbbra is meleg, nyárias idő ellenére ugyanúgy jelen vannak a vírusok, így számítanunk kell rá, hogy a következő hetekben megnőhet a fertőzöttek száma.

„Habár jön az ősz, még lesznek 30 fokok is. Az a szezonalitás azonban, hogy nyáron nincsen felső légúti megbetegedés, teljesen megszűnt az utóbbi években.

A Covid óta ugyanúgy vannak felső légúti megbetegedések a meleg időszakokban is.

A nyáron is elég magas beteglétszámmal mentünk végig, ez a szám pedig szeptemberben azzal, hogy lesz egy nagyobb közeg, ahol találkoznak a gyerekek, várhatóan meg fog ugrani” – figyelmeztetett a szakember.