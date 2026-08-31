Rövidülnek a nappalok, előkerülnek a kardigánok, mi pedig egyre több hajszálat fedezünk fel a párnán, a fésűben vagy a lefolyóban. Az őszi hajhullás sokunknál visszatérő jelenség, de vajon tényleg csak az évszakváltás velejárója, vagy a testünk próbál üzenni?

Őszi hajhullás mennyire normális, mi az oka, mit tehetünk ellene? Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

A hajhullás bizonyos mértékig természetes folyamat, hiszen a hajszálak folyamatosan cserélődnek.

Az őszi hajhullás szintén természetes jelenség lehet, azonban nem mindegy, hogy milyen mértékű és mennyi ideig tart.

Az alábbi cikkben kifejtjük, mikor érdemes fokozottan odafigyelni a hajvesztésre, és mit tehetünk, hogy a hajhullás ősszel ne legyen olyan látványos.

Mennyi a természetes hajhullás mennyisége?

A hajhullás önmagában nem rendkívüli. Naponta 50-100 hajszálat is elveszítünk, hiszen folyamatosan cserélődnek. Ősszel azonban nagyobb mennyiségnek is búcsút inthetünk, amitől könnyű megijedni – olykor nem is alaptalanul. Egy haj- és fejbőrspecialistával most körbejártuk az őszi hajhullás okait, és a valóban orvosért kiáltó tüneteket – írja a Fanny magazin.

Mi az őszi hajhullás oka?

A hajszálak különböző életszakaszokban vannak: egy részük aktívan növekszik, mások nyugalmi fázisba kerülnek, míg mások kihullanak. Erre a természetes ciklusra pedig az évszakváltozások is hatással vannak. Az őszi hajhullás nőknél és férfiaknál egyaránt létező jelenség, de nem mindenkinél jelentkezik ugyanakkora mértékben, és az sem törvényszerű, hogy aki egyik évben tapasztalja, a következőben is fogja.

– A hajhagymák nem azonnal reagálnak a szervezetet érő megterhelésekre. A heteken vagy hónapokon át tartó erősebb UV-sugárzás, a kánikula miatti egész napos szoros copfok, kontyok következménye gyakran épp úgy hónapokkal később válik láthatóvá, mint a sós vagy klóros víz hatása – mondja Cseh Nikolett hair coach, a 100+OK Klinika hajgyógyásza. Az ősszel tapasztalt fokozott hajhullás tehát sok esetben átmeneti és természetes folyamat. Nem minden hajvesztés írható azonban az évszakváltás számlájára. Ugyanakkor számos módszer van arra, hogy megóvd a hajadat nyáron az UV káros hatásaitól.