Őszi hajhullás mennyire normális, mi az oka, mit tehetünk ellene?

Rövidülnek a nappalok, előkerülnek a kardigánok, mi pedig egyre több hajszálat fedezünk fel a párnán, a fésűben vagy a lefolyóban. Az őszi hajhullás sokunknál visszatérő jelenség, de vajon tényleg csak az évszakváltás velejárója, vagy a testünk próbál üzenni?
- A hajhullás bizonyos mértékig természetes folyamat, hiszen a hajszálak folyamatosan cserélődnek.
- Az őszi hajhullás szintén természetes jelenség lehet, azonban nem mindegy, hogy milyen mértékű és mennyi ideig tart.
- Az alábbi cikkben kifejtjük, mikor érdemes fokozottan odafigyelni a hajvesztésre, és mit tehetünk, hogy a hajhullás ősszel ne legyen olyan látványos.
Mennyi a természetes hajhullás mennyisége?
A hajhullás önmagában nem rendkívüli. Naponta 50-100 hajszálat is elveszítünk, hiszen folyamatosan cserélődnek. Ősszel azonban nagyobb mennyiségnek is búcsút inthetünk, amitől könnyű megijedni – olykor nem is alaptalanul. Egy haj- és fejbőrspecialistával most körbejártuk az őszi hajhullás okait, és a valóban orvosért kiáltó tüneteket – írja a Fanny magazin.
Mi az őszi hajhullás oka?
A hajszálak különböző életszakaszokban vannak: egy részük aktívan növekszik, mások nyugalmi fázisba kerülnek, míg mások kihullanak. Erre a természetes ciklusra pedig az évszakváltozások is hatással vannak. Az őszi hajhullás nőknél és férfiaknál egyaránt létező jelenség, de nem mindenkinél jelentkezik ugyanakkora mértékben, és az sem törvényszerű, hogy aki egyik évben tapasztalja, a következőben is fogja.
– A hajhagymák nem azonnal reagálnak a szervezetet érő megterhelésekre. A heteken vagy hónapokon át tartó erősebb UV-sugárzás, a kánikula miatti egész napos szoros copfok, kontyok következménye gyakran épp úgy hónapokkal később válik láthatóvá, mint a sós vagy klóros víz hatása – mondja Cseh Nikolett hair coach, a 100+OK Klinika hajgyógyásza. Az ősszel tapasztalt fokozott hajhullás tehát sok esetben átmeneti és természetes folyamat. Nem minden hajvesztés írható azonban az évszakváltás számlájára. Ugyanakkor számos módszer van arra, hogy megóvd a hajadat nyáron az UV káros hatásaitól.
Az őszi hajhullás meddig tart?
Az átmeneti hajhullás nem igazán okoz látványos ritkulást, és néhány hét alatt fokozatosan mérséklődik. Ha azonban zavaróan intenzív vagy tartós, a választék egyre szélesebbé válik, esetleg kopasz foltok jelennek meg, érdemes szakember segítségét kérni. Ugyanez igaz akkor is, ha a fejbőr viszket, fáj, kipirosodik vagy gyulladt, sebes, illetve szokatlanul erősen korpásodik.
Mi az őszi hajhullás oka?
– A hajvesztés hátterében számos különböző ok állhat. Kiválthatja például vas-, vagy más tápanyaghiány, pajzsmirigy- vagy hormonális eltérés, autoimmun folyamat, fertőzés, gyulladás, egyes gyógyszerek, de akár alváshiány, testi-lelki megterhelés, intenzív diéta vagy tartós stressz is. Én mindig az összképet vizsgálom, holisztikus szemlélettel. A hajhullás ugyanis sokszor nem önálló probléma, hanem a szervezetben zajló folyamatok látható jele – árulja el szakértőnk, aki azt is hozzáteszi, a megoldáshoz időnként nélkülözhetetlen a célzott laborvizsgálat és a szakorvosok együttműködése.
Mit lehet tenni őszi hajhullás ellen?
Hajápoláskor hajlamosak vagyunk elsősorban magát a hajszálat figyelni, pedig legalább ilyen fontos az a „talaj” is, amelyből kinő. A fejbőrnek saját mikrobiomja (hasznos mikroorganizmusok összessége) és természetes védőrétege van. Egyensúlyuk a haj egészsége szempontjából elengedhetetlen.
– Ha ez az arány felborul, szárazság, túlzott zsírosodás, viszketés, korpásodás vagy irritáció jelentkezhet, ami akár hajhulláshoz is vezethet. Ezért érdemes a fejbőrtípusunknak megfelelő, kímélő hajápolókat választani, és az olajokat, pakolásokat is ennek tudatában használni – hangsúlyozza Cseh Nikolett. A haj és a fejbőr állapotát azonban nemcsak kívülről érdemes támogatni. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel, valamint az általános életmód szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a hajhagymák megfelelő környezetben működjenek, a hajszálak pedig erősek legyenek.
Így lesz ragyogó a frizuránk
- Együnk fehérjében és tápanyagokban gazdag ételeket.
- Mérsékeljük a stresszt, és szánjunk időt a pihenésre.
- Válasszunk kímélő, hajtípusunknak megfelelő ápolókat.
- Rendszeresen, és gyengéden masszírozzuk a fejbőrt.
- Pótoljuk a vitaminokat, de csak indokolt esetben.
- Panasz esetén időben forduljunk szakemberhez.