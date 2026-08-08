8 dolog, amit ha eltávolítasz az otthonodból, azonnal megszűnik a stressz

A lakberendezési szakértők szerint már néhány apró változtatás is nyugodtabbá teheti a környezetet. Mutatjuk, miket érdemes eltávolítanod az otthonodból!
Felesleges tárgyak: ezeknek nincs helyük az otthonodban
Az ágyra néző tükör
A feng shui szerint nem szerencsés, ha a tükörben látni az ágyat, mert nyugtalanabbá teheti az alvást, zavarhatja a pihenést.
Szem előtt lévő szemetes
A nyitott vagy jól látható szemetes nemcsak kellemetlen látvány, hanem folyamatosan a házimunkára emlékeztethet. Érdemes fedeles változatot használni vagy elrejteni.
Munkahelyi papírok a hálószobában
Ha a hálóban is munkával kapcsolatos iratok vesznek körül, nehezebb kikapcsolni. A hálószoba legyen a pihenésé, ne a munkáé.
Régi naptárak
A lejárt naptárak feleslegesek, ráadásul könnyen össze is zavarhatnak, ezért jobb megválni tőlük.
Ruhákkal teli szék
A székre dobált ruhák rendetlenné teszik a szobát, ami sokaknál mentális terhet is jelent. Érdemes a ruhákat rögtön a szekrénybe vagy a szennyesbe tenni.
A közlekedést akadályozó bútorok
Ha állandóan kerülgetni kell a bútorokat, az kényelmetlen és feszültséget okozhat. A tágasabb elrendezés kellemesebb érzetet ad.
Poros művirágok
A poros, elfeledett művirágok elhanyagolt benyomást keltenek. Ha lehet, inkább friss növényekkel vagy virágokkal érdemes díszíteni az otthont.
Javíthatatlan, törött tárgyak
A régóta félretett, használhatatlan tárgyak csak foglalják a helyet. Ha már nem javíthatók meg és nincs valódi funkciójuk, érdemes megválni tőlük.
A rendezettebb otthon nem old meg minden problémát, de sok ember számára nyugodtabb, kellemesebb környezetet teremt, ami segíthet csökkenteni a mindennapi stresszt - írja a yourtango.com.