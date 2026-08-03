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konyhai praktika

A balatoni büfések titka: így lesz ízletes és vékony a palacsinta tésztája

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Kevés olyan étel van, amely generációkon át mosolyt csal az arcokra, miközben egyszerű alapanyagokból készül. A palacsinta akkor az igazi, ha vékony és puha, csipkés barna széllel. Nem sikerül ilyenre? Ne csüggedj, mert most megmutatjuk, milyen apró trükkök segíthetnek abban, hogy a tészta a lehető legtökéletesebb lehessen – akárcsak a balatoni büfékben!
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  • A hagyományos palacsinta a magyarok nagy kedvence, éppen ezért nem mindegy, milyen technikát és praktikát vetünk be a készítése során.
  • A tökéletes állag eléréséhez az elkészítés mód és néhány apró technikai részlet is fontos.
  • Balatoni büféseket kérdeztünk, és olyan praktikákat hoztunk tőlük, amelyek otthon is könnyen alkalmazhatók.

Világszerte ismert és kedvelt étel, amelynek számtalan változata ismert: létezik a vastagabb, amerikai típusú palacsinta, illetve különlegesebb, japán ihletésű verziók, a magyar konyhában azonban továbbra is a vékonyra sütött tészta számít a legnépszerűbb változatnak. Ennek megvalósítása ugyanakkor nem mindig egyszerű feladat. Cikkünkben eláruljuk a tuti balatoni trükköt!

Vékony palacsinta megtöltve tányéron
A papírvékony tésztájú palacsinta nem vágyálom: te is elkészítheted otthon, balatoni minőségben. Fotó: Michael Blanki / Shutterstock

A vékony palacsinta titka

Még a gyakorlott háziasszonyok is tapasztalják néha, hogy a házilag készített palacsintatészta a vártnál vaskosabb, kevésbé légies. A könnyű, hajszálvékony és kellemesen rugalmas tészta elkészítéséhez több tényezőnek is össze kell állnia.

A tészta sűrűsége, a sütési hőmérséklet és a technika egyaránt befolyásolja, milyen végeredményt kapunk. A vékony változat elkészítésének fortélyairól olyan balatoni vendéglátósoknál érdeklődtünk, akik nap mint nap nagy mennyiségben készítik ezt a népszerű finomságot.

Hozzávalók 30-40 darabhoz

  • 50 dkg liszt
  • 3 db egész tojás
  • ½ ek só
  • 1 liter jéghideg szénsavas víz

Elkészítés

A lisztet a tojásokkal és a sóval simára keverjük egy habverővel, majd ehhez adagoljuk a hideg szénsavas vizet úgy, hogy közben folyamatosan keverjük a masszát. Jót tesz neki, ha 1 órát állni hagyjuk.

Vékony palacsintatészta sütése
Tökéletesen szakadásmentes, pillekönnyű palacsintatészta, amely garantáltan elfogy
Fotó: Jannissimo / Shutterstock

Tévhitek a vékony palacsinta sütésével kapcsolatban

  • Olajjal kell kikeverni a tésztát – a legtöbb háziasszony a palacsinta tésztájába, még összekeverés előtt olajat önt. Ez azért nem szerencsés, mert ha túl meleg a palacsintasütő, nagyon lyukacsos lesz a tészta. Nem vékony lesz, hanem kidobandó.
  • Minden egyes sütés előtt bőségesen olajozni kell a serpenyőt – ez azért tévhit, mert a túl sok olaj miatt a tészta buborékos vagy zsíros lesz ahelyett, hogy rendesen átsülne. Egy tapadásmentes serpenyőbe elegendő az első darab előtt egy leheletnyi zsiradék. Egyes serpenyők képesek jelezni az optimális sütési hőmérsékletet, szóval ha meg akarod könnyíteni a dolgod, bátran szerezz be egy ilyen eszközt.
  • Nem számít a serpenyő hőfoka – ez sem igaz, ha ugyanis a serpenyő nem elég forró, a tészta lassan sül meg, magába szívja a zsiradékot, és vastaggá, gumissá válik a hirtelen átsülés helyett.
  • Finomabb lesz a palacsinta tésztája, ha sok tojással készül – nem, sőt így a tészta keményebb, törékenyebb lesz, míg ha szódát teszünk bele, omlósabb.

Jöhet egy frissítő citromos palacsinta recept? Tekintsd meg, hogyan készül:

 

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