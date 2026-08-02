Ezt a hibát szinte mindenki elköveti: ha így tárolod a paradicsomot, idő előtt a kukában végzi

Vitán felül áll, hogy a legtöbb élelmiszer jól érzi magát a hűtőszekrényben, ez azonban nem igaz minden konyhai alapanyagra. Míg a tejtermékek és húsok sokáig frissek maradhatnak a kellemes, néhány fokos hidegben, ez nem igaz például a legtöbb zöldségre. A paradicsom, hagyma és burgonya gyorsabban megromolhat, ha a hűtőszekrényben tartjuk azokat. A paradicsom kifejezetten rosszul reagálhat a hidegre, ezért utánajártunk, hol tároljuk, ha azt szeretnénk, hogy sokáig élvezhessük az ízét.

Szabad-e hűtőben tárolni a paradicsomot? A legtöbb esetben nem. Fotó: Shutterstock

Sose tárold a hűtőben a paradicsomot, ha jót akarsz

Szakértők szerint a paradicsom túlzott lehűtése – 7 Celsius-fok alatt – rontja a zöldség minőségét. Sőt, a közhiedelemmel ellentétben szobahőmérsékleten tartja meg leghosszabb ideig a frissességét és zamatos ízét.

A Mindmegette szakértői szerint a hideg levegő hatására a paradicsom íze eltompulhat és az állaga darabossá válhat. Az ajánlásuk szerint a szobahőmérsékletű konyhapult a legtökéletesebb hely a paradicsom tárolására. Egyetlen kivétel van: felvágás után mindenképpen a hűtőszekrényben a helye! Ilyenkor ajánlott fóliába csomagolnunk, hogy megelőzzük az oxidációt.

Hogyan marad a legtovább friss a paradicsom?

A 18-22 Celsius-fok közötti hőmérséklet és a 85-90 százalékos relatív páratartalom a legideálisabb a paradicsom tárolására, a zöldség frissességének megőrzésére. Fontos ugyanakkor, hogy ne tegyük lezárt zacskóba, inkább egy papírtálcán vagy rácson tároljuk, hogy tudjon szellőzni. Ez azért fontos, mert ha egy műanyag zacskóba helyezzük, akkor a pára lecsapódása gyorsítja a romlást. Ne hagyjuk továbbá napfényen se, attól ugyanis gyorsan túléretté válhat és megpuhulhat, majd megromolhat. Ezenfelül figyeljünk oda, hogy csak annyi paradicsomot mossunk meg, amennyit el is fogyasztunk, a nedvesség hatására ugyanis szintén felgyorsulhat a romlás – írja az Agroinform.