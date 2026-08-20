Kiderült, milyen hatással van a szervezetre, ha hat héten át mindennap paradicsomot eszik

A paradicsom rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a máj zsírtartalmának csökkenéséhez – erre jutottak olasz kutatók egy 79 felnőtt bevonásával készült randomizált, kontrollált vizsgálatban. A kutatásban metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegségben (MASLD) szenvedő emberek vettek részt.

A paradicsom napi fogyasztásának hatását hat héten keresztül vizsgálták olasz kutatók

Fotó: Unsplash

A résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport hat héten keresztül naponta 200 gramm nyers paradicsomot és 50 gramm paradicsomszószt fogyasztott, míg a kontrollcsoport tagjai teljesen elhagyták a paradicsomot az étrendjükből. A résztvevőket arra kérték, hogy egyéb életmódbeli szokásaikon ne változtassanak.

A paradicsom fogyasztása mellett nagyobb csökkenést mértek

A máj elzsírosodásának mértékét a vizsgálat előtt és után FibroScan segítségével ellenőrizték. Az eljárás során meghatározták az úgynevezett CAP-értéket, amely a máj zsírtartalmának becslésére szolgál: az alacsonyabb érték kisebb mértékű elzsírosodásra utal.

A kutatók ugyanakkor nem találtak jelentős különbséget a két csoport között a testsúly, a haskörfogat, a testzsírszázalék vagy a zsigeri zsír változásában. A májenzimek, a vércukorszint, a vérzsírok és a gyulladásos markerek esetében sem mutatkozott szignifikáns eltérés. Mindez arra utalhat, hogy a máj zsírtartalmának változása nem egyszerűen a fogyás következménye volt. A kutatók szerint ebben szerepet játszhatnak a paradicsomban található vegyületek, köztük a likopin és más antioxidáns hatású növényi anyagok – írja a FIT BOOK.

A tanulmány eredményeit több körülmény miatt is óvatosan kell értékelni. A kutatásban mindössze 79 ember vett részt, és a vizsgálati időszak csak hat hétig tartott. Azt sem ellenőrizték objektív módszerrel, hogy a résztvevők mennyire pontosan tartották be az étrendi előírásokat, továbbá a vér likopinszintjét sem mérték.

A kutatásba legfeljebb 30-as testtömegindexű, vagyis normál testsúlyú és túlsúlyos embereket vontak be, elhízással élőket nem. Emiatt az eredmények nem általánosíthatók minden zsírmájbetegségben szenvedő emberre.