Milliós bírság járhat érte, ha ezt találják a kertedben

Akár milliós bírságra is számíthat, akinél nagy mennyiségű parlagfüvet találnak a kertben.

Utánajártunk, hogy mikor büntethetik meg a kert- és telektulajdonosokat, ha nem gondoskodnak megfelelően a kertjük gyomtalanításáról.

Emellett összeszedtük azt is, hogyan védekezhetünk az allergiás tünetek ellen.

A parlagfűszezon kezdete rendkívül megnehezíti a nyár utolsó heteit az allergiások számára. Nem véletlen, hogy a parlagfű irtás nem csupán ajánlás vagy kérés: jogszabály írja elő a tevékenységet, és a mulasztásnak komoly anyagi következményei lehetnek. Mutatjuk, hogy milyen esetben lehet súlyos bírság az ügy vége, és mit kell tudni a gyomnövény elleni védekezésről.

A parlagfűszezon idején még fontosabb, hogy rendszeresen mentesítsük a kertünket a gyomnövényektől

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Elkezdődött a parlagfűszezon: nemcsak az allergiásoknak kell figyelniük

A nyár második felében ismét egyre több parlagfű jelenik meg Magyarországon. A növény pollenje az egyik leggyakoribb allergén, ezért a parlagfű allergia sokak számára komoly kellemetlenséget jelenthet. A parlagfű allergia tünetei közé tartozhat a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, valamint a viszkető, könnyező szem. A magas parlagfű koncentráció mellett ezek a panaszok fokozódhatnak. A növény elleni védekezés azonban nemcsak egészségügyi szempontból fontos. A földhasználóknak ugyanis jogszabályi kötelezettségük a parlagfű-mentesítés, ezért a kertben vagy telken felbukkanó növényt nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

Akár 5 millió forintba is fájhat, ha parlagfüvet találnak a kertünkben

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt növényvédelmi bírság szabható ki. A szabályozás alapján a földhasználónak meg kell akadályoznia, hogy a parlagfű virágbimbós állapotba kerüljön.

A hatósági ellenőrzések július 1-jétől indulhatnak, ezért a parlagfűszezon 2026-ban sem érdemes megvárni, hogy a növény már virágozzon. A területet folyamatosan ellenőrizni kell, hiszen egyetlen nyári kaszálás nem feltétlenül elegendő a szezonban.

A bírság összege 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig terjedhet, és többek között a fertőzött terület nagyságától és a parlagfű borítottságától függ. A Nébih adatai szerint 2025-ben több mint 990 bírsághatározat született, összesen közel 61 millió forint értékben. A legmagasabb kiszabott bírság 1,5 millió forint volt – írja a kormanyhivatalok.hu.

A legegyszerűbb megoldás ezért az, ha a kerttulajdonosok rendszeresen átnézik a telküket, és még virágzás előtt megszabadulnak a parlagfűtől.