Te is folyton csalódsz a nőkben? – Ez a módszer segít, hogy legközelebb elkerüld a pofára esést a párválasztásban

A párválasztási nehézségeket sokszor a tudattalan minták irányítják. Ezért könnyen ugyanazokat a hibákat ismételhetjük újra és újra.

Nem mindig a „rossz embereket” vonzzuk be, hanem előfordulhat, hogy a saját szűrőink miatt választunk hasonló társakat.

A tudatos párválasztás kulcsa az önismeret, a lassítás és annak felismerése, milyen kapcsolatban érezhetjük magunkat valóban biztonságban.

„Már megint nem úgy alakult, ahogy elképzeltem…” Ismerős érzés, ugye? Eleinte minden működik. Ő intelligens, lehengerlő, csinos – végre valaki, aki más. Aztán pár hét, vagy hónap múlva egyre nagyobb a távolság és több a konfliktus. Játszmák. Kibeszéletlen feszültségek. A vége pedig egy keserű búcsú, és az elkerülhetetlen mondat: „Miért mindig ilyen nőkkel hoz össze a sors?” De mi van, ha nem a sors a ludas ebben a történetben? Lehet, hogy te szabotálod a saját párválasztásodat.

A párválasztási nehézségeket szinte minden férfi megtapasztalja legalább egyszer az életben.

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Párválasztás: tudattalan minta vagy tudatos döntés?

Gyakran hisszük azt, hogy a szerelem vak – és vele együtt mi is. De valójában a párválasztás nagyrészt egy tudattalan mechanizmus alapján történik és az, hogy kihez vonzódunk, egyáltalán nem véletlenszerű. A szívünk leggyakrabban ahhoz húz, ami már ismerős. Még akkor is, ha az fájdalmas vagy nehéz.

Rengeteg férfi – de a nők is – hajlamosak olyan párt választani maguk mellé, akikkel valamilyen módon újraalkothatják a gyerekkori kapcsolódási mintáikat. Például; ha volt egy elérhetetlen édesanya, akkor lehet, hogy azokat a nőket találja majd az illető érdekesnek és vonzónak, akik szintén elérhetetlenek – érzelmileg vagy figyelmi szempontból. A próbálkozás vége szinte minden esetben ugyanaz: egy újabb csalódás.

„Minden nő ilyen?” – Nem, csak szűrő van a szemüvegeden

Amikor egymás után érnek a hasonló csalódások, hajlamosak vagyunk az általánosításra. „Minden nő ilyen.” vagy éppen: „Ma már senki sem őszinte.”

Pedig valószínű, hogy te haladsz egy rossz párválasztási minta mentén. Így mindig olyan nők mellett találod magad, akik ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozzák.

Ez nem azt jelenti, hogy az egész a te hibád – csak azt, hogy most itt a lehetőség, hogy tudatosabban kezdj választani. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, először a saját indíttatásaidat és működésedet kell megértened.