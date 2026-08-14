Te is folyton csalódsz a nőkben? – Ez a módszer segít, hogy legközelebb elkerüld a pofára esést a párválasztásban

- A párválasztási nehézségeket sokszor a tudattalan minták irányítják. Ezért könnyen ugyanazokat a hibákat ismételhetjük újra és újra.
- Nem mindig a „rossz embereket” vonzzuk be, hanem előfordulhat, hogy a saját szűrőink miatt választunk hasonló társakat.
- A tudatos párválasztás kulcsa az önismeret, a lassítás és annak felismerése, milyen kapcsolatban érezhetjük magunkat valóban biztonságban.
„Már megint nem úgy alakult, ahogy elképzeltem…” Ismerős érzés, ugye? Eleinte minden működik. Ő intelligens, lehengerlő, csinos – végre valaki, aki más. Aztán pár hét, vagy hónap múlva egyre nagyobb a távolság és több a konfliktus. Játszmák. Kibeszéletlen feszültségek. A vége pedig egy keserű búcsú, és az elkerülhetetlen mondat: „Miért mindig ilyen nőkkel hoz össze a sors?” De mi van, ha nem a sors a ludas ebben a történetben? Lehet, hogy te szabotálod a saját párválasztásodat.
Párválasztás: tudattalan minta vagy tudatos döntés?
Gyakran hisszük azt, hogy a szerelem vak – és vele együtt mi is. De valójában a párválasztás nagyrészt egy tudattalan mechanizmus alapján történik és az, hogy kihez vonzódunk, egyáltalán nem véletlenszerű. A szívünk leggyakrabban ahhoz húz, ami már ismerős. Még akkor is, ha az fájdalmas vagy nehéz.
Rengeteg férfi – de a nők is – hajlamosak olyan párt választani maguk mellé, akikkel valamilyen módon újraalkothatják a gyerekkori kapcsolódási mintáikat. Például; ha volt egy elérhetetlen édesanya, akkor lehet, hogy azokat a nőket találja majd az illető érdekesnek és vonzónak, akik szintén elérhetetlenek – érzelmileg vagy figyelmi szempontból. A próbálkozás vége szinte minden esetben ugyanaz: egy újabb csalódás.
„Minden nő ilyen?” – Nem, csak szűrő van a szemüvegeden
Amikor egymás után érnek a hasonló csalódások, hajlamosak vagyunk az általánosításra. „Minden nő ilyen.” vagy éppen: „Ma már senki sem őszinte.”
Pedig valószínű, hogy te haladsz egy rossz párválasztási minta mentén. Így mindig olyan nők mellett találod magad, akik ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozzák.
Ez nem azt jelenti, hogy az egész a te hibád – csak azt, hogy most itt a lehetőség, hogy tudatosabban kezdj választani. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, először a saját indíttatásaidat és működésedet kell megértened.
Figyeld meg mi alapján kapcsolódsz, és miért az vonz, aki!
Tedd fel magadnak a kérdést: mi az, ami igazán vonzóvá tesz egy nőt számodra? Az önbizalma? Az önállósága? A kiismerhetetlensége? Lehet, hogy éppen ezek a tulajdonságok azok, amik a korábbi kapcsolataidban feszültséget szültek és fájdalmas tapasztalatokkal töltöttek el.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy a párválasztás nemcsak arról szól, hogy kivel működik a kémia; arról is, hogy ki az, aki mellett önmagad lehetsz, akivel biztonságban érzed magad, és aki mellett fejlődni tudsz stb. Ha ezeket nem tudatosítod, mindig a felszín alapján hozod majd meg a döntéseidet, újra ugyanabban a szituációban találod magad és újra csalódni fogsz.
Hogyan válassz másképp?
1. Lassíts le
Nem kell azonnal kötődni, fejest ugrani egy párkapcsolatba. A randizó fázisban legyél inkább különösen éber és figyeld meg például azt, hogy a választottad hogyan bánik más emberekkel, hogyan reagál egy stresszhelyzetre, hogyan beszél a barátairól stb. Ezek mind-mind előrejelzést adhatnak számodra arról, mire számíthatsz egy komoly kapcsolatban.
2. Tudd, mit akarsz – és mit nem
Legyen egy belső térképed arról, hogy mit keresel egy kapcsolatban. A párválasztás akkor válik tudatossá, ha van egy „iránytűd”.
3. Dolgozz magadon
A legnagyobb tévhit, hogy egy párkapcsolat rendbe hozza minden problémádat. Az igazi fejlődés ott kezdődik, amikor te dolgozol a saját sebeiden.
Ha tényleg úgy érzed, hogy eddig mindig ugyanaz lett a vége, ne csak a választott nőkben keresd a hibát. Figyelj magadra, és arra, miről árulkodik az eddigi párválasztásod. Ha ezt megteszed garantáltan más nők lépnek majd az életedbe, mint az eddigiek, és végre nem csalódni fogsz, hanem bízni!
Így választhatsz tudatosan párt magad mellé:
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