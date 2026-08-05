Magyar befektető leplezte le a legnagyobb pénzügyi tévhiteket: „Nem a fizetésünk összege a döntő”

Dávid rögös önismereti úton jutott el odáig, hogy ma már ő tudjon segíteni sokaknak a pénzügyi tudatosságban. Az idáig vezető úton először saját magát kellett megismernie, ezért az egyetem mellett összesen hat országban képezte magát, és rengeteg pénzt fektetett abba, hogy a lehető legalaposabb tudással rendelkezzen a pénzügyi tudatosságról. Fiatalon ugyanazokat a kérdéseket tette fel magának, mint oly sokan: „Ki vagyok én? Merre tartok? Mi az én utam?”
- Soós Dávid hosszú önismereti és tanulási út után vált a pénzügyi tudatosság népszerű tanácsadójává.
- Fiatalon kezdte a tudatos önfejlesztést, hat országban képezte magát, és saját kudarcaiból is sokat tanult.
- Szerinte már gyerekkorban el kell kezdeni a pénzügyi nevelést, mert a játékos tanulást a gyerekek is élvezik.
- Úgy véli, a leggyakoribb hibák közé tartozik a túlköltekezés és az erőn felüli vásárlás.
- Felfogása szerint nem a fizetés nagysága számít, hanem a rendszeres megtakarítás és a tudatos pénzkezelés.
Pénzügyi tudatosság: Soós Dávid befektető
„Mindig arra vágytam, hogy segíthessek az embereknek, de eleinte fogalmam sem volt, hogyan. Tizenhat évesen kezdtem el a tudatos önfejlesztést. Az elmúlt tizenöt évemet annak szenteltem, hogy megértsem, mitől lesz valaki sikeres vállalkozó, és hogyan lehet valódi pénzügyi szabadságot építeni. Az út során rengeteget tanultam a sikereimből, de talán még többet a kudarcaimból. Volt, hogy sok millió forintot veszítettem, de minden veszteség felbecsülhetetlen tapasztalattal gazdagított” – nyilatkozta a hot!-nak Dávid.
Már fiatalon pénzügyi tudatosságra kell nevelni: „A gyerekek egyenesen imádják”
Dávid szerint a titok nyitja az, hogy már a gyerekekkel el kell kezdeni beszélni a pénzügyekről, sőt az oktatás részévé tenné.
„Sokan azért félnek a hiteltől, a hitelkártyától vagy a befektetésektől, mert rossz tapasztalatok, átverések és információhiány övezik ezeket a témákat. Amit nem értünk, attól természetes módon tartunk. Ma már rendszeresen járok iskolákba előadásokat, játékos foglalkozásokat tartani, és a gyerekek egyenesen imádják” – árulta el a tanácsadó.
Ha már gyerekkorban játékosan megalapozzuk ezt a tudást, egy sokkal stabilabb jövőt adunk a kezükbe.
A vállalkozó azt vallja: a leggyakoribb pénzügyi hibák között a túlköltekezés mellett a „tulajdonlási kényszer” is szerepel. Sokan ugyanis erejükön felül vállalnak autót vagy ingatlant, miközben nincs megfelelő biztonsági tartalékuk.
„Nem a fizetésünk összege a döntő”
A szakember szerint az egyik legnagyobb tévhit az, hogy a megtakarítás csak a magas fizetéssel rendelkezők számára elérhető.
„Ez az egyik legnagyobb tévhit. Nem a fizetésünk összege a döntő, hanem a rendszeresség és az arányok. Mindig százalékokban érdemes gondolkodni: a cél az, hogy, mondjuk, a fizetésünk tíz százalékát minden hónapban tegyük félre megtakarításként, egy másik tíz százalékot pedig fektessünk be. Ezenfelül írjuk össze a havi kiadásainkat, és tudatosan vizsgáljuk felül, majd csökkentsük a fölöslegeseket. És hogy miért nem lemondás? Mert amint szokássá válik, már nem hiányként éled meg – magyarázta Soós Dávid, aki ma már sikeres tanácsadó céget működtet. – Minden témát egyszerű, hétköznapi nyelven mutatunk be, legyen szó családi költségvetésről, befektetésekről vagy a pénzügyi biztonság megteremtéséről” – tette hozzá a szakember.
Az oktatási platformunkon ingyenes kurzusok érhetők el, amelyek létrehozásában több mint negyven szakértő vett részt, köztük olyan ismert szakemberek, mint a Cápák között befektetője, Balogh Petya, illetve Oszkó Péter, valamint Nagy Péter.