A fekete halál nyomában: így pusztított a pestis, de tarthatunk tőle ma is?

- Gyilkos kórokozó: a Yersinia pestis által okozott betegség a történelem során tízmilliók életét követelte, és társadalmi rendszereket rengetett meg.
- Modern orvoslás: a fertőzés ma is létezik, de korai stádiumban antibiotikumokkal hatékonyan gyógyítható.
- Permafroszt kockázata: bár a felolvadó talaj tartogat biológiai veszélyeket, a kór visszatérését inkább a ma is élő rágcsálópopulációk jelentik.
A Yersinia pestis nevű baktérium által okozott pestis évszázadokon át egész civilizációkat tizedelt meg, és alapjaiban változtatta meg a társadalmi rendet. A fertőzés – és nem csak a pestis – elsősorban a rágcsálók körében van jelen, amelyeket a rajtuk élő bolhák terjesztenek. Amikor a beteg rágcsálók elpusztulnak, a bolhák új gazdatestet keresve az emberre csípéssel viszik át a kórokozót. A betegségnek három fő formája létezik: a nyirokcsomók fájdalmas duzzanatával járó bubópestis, a tüdőt megtámadó és cseppfertőzéssel terjedő tüdőpestis, valamint a véráramot elárasztó szeptikus forma.
Mi az a pestis, és hogy pusztított a történelem során a járvány?
Az emberiség történelmében három nagy pestisjárványt tartanak számon. Az első dokumentált hullám a VI. században tört ki a Kelet-római Birodalomban. A bizánci császárról elnevezett jusztinianuszi pestis becslések szerint több mint 25 millió áldozatot követelt, és súlyosan megingatta a korabeli Európa és Közel-Kelet gazdaságát. A császár egyébként a járvány csúcspontján szintén elkapta a betegséget, de sikerült felépülnie belőle.
A leghírhedtebb pusztítás a második pandémia idején, a XIV. század közepén következett be.
A „fekete halál” Ázsiából kiindulva érte el Európát, ahol mintegy 50 millió ember életét követelte – ezzel a kontinenst lakosságának 25–60 százalékától fosztotta meg, a halálozási arány pedig a 70-80 %.-ot is elérte. A hatalmas demográfiai zuhanás nyomán munkaerőhiány alakult ki, ami emelte a munkabéreket, és sok történész szerint ez a gazdasági átalakulás döntő fordulópontot jelentett a hűbéri rendszer felbomlásában.
A harmadik hullám a XIX. század közepén indult Kínából, és a tengeri kereskedelmi utak révén világszerte szétterjedt, több mint tízmillió ember halálát okozva. Ebben az időszakban az orvostudomány már áttörést ért el: felismerték a baktériumot és a bolhák közvetítő szerepét, 1897-ben pedig kifejlesztették az első oltóanyagot is írja a – National Library of Medicine.
Biológiai fegyver a középkortól a XX. századig
Kevéssé ismert, de a kórokozót már évszázadokkal ezelőtt bevetették biológiai fegyverként is. A XIV. században, Kaffa ostrománál a tatár seregek fertőzött holttesteket hajítottak be a várfalak mögé katapultokkal, hogy megbontsák a védők sorait.
A modern korban a második világháború alatt a japán hadsereg úgynevezett 731-es alakulata végzett kísérleteket a kórokozóval. A japánok fertőzött bolhákkal teli bombákat dobtak kínai településekre, szándékos járványkitöréseket idézve elő.
Később a hidegháború éveiben mind a szovjet, mind az amerikai hadiipar foglalkozott a tüdőpestis aeroszol formájában történő alkalmazásának lehetőségével, mint tömegoszlató biológiai fegyver.
Létezik-e még ma a fertőzés, és hogyan kezelhető?
Bár sokan középkori betegségnek tekintik, a kór a mai napig nem tűnt el a Földről. Évente átlagosan 600–1000 esetet regisztrálnak világszerte, a legtöbbet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Madagaszkáron és Peruban.
Az Egyesült Államok nyugati, vidékies területein is előfordulnak elszórt megbetegedések a vadon élő rágcsálók jelenléte miatt.
Ma már a betegség korai stádiumban rendkívül hatékonyan gyógyítható széles spektrumú antibiotikumokkal (például sztreptomicinnel, gentamicinnel vagy doxiciklinnel). Míg kezelés nélkül a halálozási arány 30–90% közötti, időben megkezdett terápiával ez 10% alá szorítható. Védőoltás létezik, de nem alkalmazzák tömegesen; elsősorban a veszélyeztetett laboratóriumi dolgozóknak ajánlott.
Fenyegethet-e újabb járvány akár a permafroszt olvadásával?
A klímaváltozás és az északi sarkvidéki permafroszt olvadása kapcsán egyre gyakrabban merül fel a kérdés: kiszabadulhatnak-e ősi kórokozók a fagyott talajból? A permafroszt hideg, oxigénszegény környezete évezredeken át képes konzerválni baktériumokat és vírusokat.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a felengedő talaj reális biológiái veszélyt jelent: 2016-ban az oroszországi Jamal-félszigeten egy felolvadt, lépfenés rénszarvastetem miatt tör ki anthrax-járvány. Ugyanakkor a pestis esetében a fő veszélyforrást nem a fagyott talajból „feltámadó” baktériumok jelentik, hanem a természetes rágcsálópopulációk elterjedése és az éghajlatváltozás miatti élőhely-átalakulás. A Yersinia pestis ugyanis a vadon élő rágcsálókban és bolhákban jelenleg is jelen van, így az igazi kockázatot a közegészségügyi hiányosságok és a rágcsálókkal való érintkezés jelenti, nem pedig az ősi jégrétegek olvadása.
Ismerd meg a pestis történetét az alábbi videóból is: