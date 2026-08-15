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receptötlet

Kiirtod, pedig ebből a növényből lesz a legfinomabb a házi pesto

48 perce
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Unod már a klasszikus ízeket? Ha egy kis újdonságra vágysz, akkor ezt az egyszerű, de nagyszerű házi pesto receptet neked találták ki. Mutatjuk lépésről lépésre, hogyan készítsd!
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receptötletházi mártogatóspestocsalánegészséges életmódrecept
  • A csalán is lehet kiváló alapanyag egy jó mártogatóshoz
  • Lépésről lépésre végigvezetünk a különleges házi krém, a csalános pesto elkészítésén
  • Eláruljuk, milyen esetekben érdemes óvatosnak lenni a csalán fogyasztásával.

Ha egyszerűen elkészíthető, mégis pikáns, új ízélményre vágysz, érdemes egy meglepő alapanyaggal is kísérletezned a konyhában. A pesto ezúttal nem bazsalikommmal, hanem egy sokak által gyomnövényként ismert alapanyaggal készül. 

csalán az út mentén, a pesto krémhez
A pesto fő hozzávalója nem más, mint a csalán. Ne félj tőle, nem csíp!
Fotó: Francesco Frilli / Shutterstock

Az új őrület: krémes csalános pesto 

A csalán sokkal több, mint egy egyszerű növény, ami alattomos módon megcsíp kirándulások alkalmával. Rengeteg jótékony hatása van, többek között intenzív méregtelenítő, azaz hatékonyan segíti a salakanyagok és a felesleges víz távozását. Serkenti a vese működését, ezáltal csökkenti a vér húgysavszintjét, ami kifejezetten előnyös vesekőre hajlamosak számára. Emellett

kis üvegben csalános pesto
Csalános, krémes pesti kesudióval vagy klasszikus dióval és fokhagymával lesz isteni
Fotó: Marina Lesnitskaya / Shutterstock

Ízletes csalános pesto recept 

Első dolgod legyen, hogy felhúzol egy kertészeti kesztyűt, mielőtt hozzányúlnál a csalánhoz. Ehhez a pestohoz kizárólag a zsenge felső hajtásokra lesz szükségünk.

Hozzávalók

  • 1 nagy csokor csalán
  • 1 nagy marék kesudió 
  • ízlés szerint reszelt parmezán 
  • 2-3 gerezd fokhagyma 
  • olívaolaj 
  • fél citrom leve
  • só és bors 

Elkészítés

1. Csipegesd le a csalánleveleket a szárról, majd jó alaposan mosd át őket folyóvíz alatt. 

2. A leveleket tedd egy vízzel teli lábasba, pár percig melegítsd. Így száműzheted a szúrósságát.

3. Ha ezzel megvagy, alaposan szűrd le a levelekről a vizet és tedd őket egy tálba. 

4. Add hozzá a kesudiót, parmezánt, fokhagymát, olívaolajat és ízlés szerint sózd, borsozd.

5. Az egészet addig turmixold míg krémes állagot nem kapsz. Kész is a csalánpesto! 

Pirítósra, tésztákhoz, sőt, húsokhoz is kiváló. Próbáld ki te is, ha csak a legjobbal éred be! 

Mikor ne fogyasszunk csalánt?

A csalánfogyasztást és a csalánteát szigorúan kerülni kell várandósság alatt, szív- vagy veseelégtelenség miatti ödéma esetén, illetve bizonyos gyógyszerek szedése mellett, mert komoly egészségügyi kockázatokat rejt. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek méhösszehúzódásokat serkenthetnek, ez pedig növeli a vetélés vagy a koraszülés kockázatát. Magas K-vitamin-tartalommal bír, ami közvetlenül rontja a véralvadásgátló (vérhígító) gyógyszerek hatékonyságát.

 

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