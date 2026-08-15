Kiirtod, pedig ebből a növényből lesz a legfinomabb a házi pesto

- A csalán is lehet kiváló alapanyag egy jó mártogatóshoz
- Lépésről lépésre végigvezetünk a különleges házi krém, a csalános pesto elkészítésén
- Eláruljuk, milyen esetekben érdemes óvatosnak lenni a csalán fogyasztásával.
Ha egyszerűen elkészíthető, mégis pikáns, új ízélményre vágysz, érdemes egy meglepő alapanyaggal is kísérletezned a konyhában. A pesto ezúttal nem bazsalikommmal, hanem egy sokak által gyomnövényként ismert alapanyaggal készül.
Az új őrület: krémes csalános pesto
A csalán sokkal több, mint egy egyszerű növény, ami alattomos módon megcsíp kirándulások alkalmával. Rengeteg jótékony hatása van, többek között intenzív méregtelenítő, azaz hatékonyan segíti a salakanyagok és a felesleges víz távozását. Serkenti a vese működését, ezáltal csökkenti a vér húgysavszintjét, ami kifejezetten előnyös vesekőre hajlamosak számára. Emellett
- erőteljes gyulladáscsökkentő hatású,
- csökkenti a mozgásszervi panaszok miatti merevséget,
- külsőleg alkalmazva erősíti a hajhagymákat, megállítja a hajhullást,
- szabályozza a fejbőr faggyútermelését és megszünteti a korpásodást.
Ízletes csalános pesto recept
Első dolgod legyen, hogy felhúzol egy kertészeti kesztyűt, mielőtt hozzányúlnál a csalánhoz. Ehhez a pestohoz kizárólag a zsenge felső hajtásokra lesz szükségünk.
Hozzávalók
- 1 nagy csokor csalán
- 1 nagy marék kesudió
- ízlés szerint reszelt parmezán
- 2-3 gerezd fokhagyma
- olívaolaj
- fél citrom leve
- só és bors
Elkészítés
1. Csipegesd le a csalánleveleket a szárról, majd jó alaposan mosd át őket folyóvíz alatt.
2. A leveleket tedd egy vízzel teli lábasba, pár percig melegítsd. Így száműzheted a szúrósságát.
3. Ha ezzel megvagy, alaposan szűrd le a levelekről a vizet és tedd őket egy tálba.
4. Add hozzá a kesudiót, parmezánt, fokhagymát, olívaolajat és ízlés szerint sózd, borsozd.
5. Az egészet addig turmixold míg krémes állagot nem kapsz. Kész is a csalánpesto!
Pirítósra, tésztákhoz, sőt, húsokhoz is kiváló. Próbáld ki te is, ha csak a legjobbal éred be!
Mikor ne fogyasszunk csalánt?
A csalánfogyasztást és a csalánteát szigorúan kerülni kell várandósság alatt, szív- vagy veseelégtelenség miatti ödéma esetén, illetve bizonyos gyógyszerek szedése mellett, mert komoly egészségügyi kockázatokat rejt. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek méhösszehúzódásokat serkenthetnek, ez pedig növeli a vetélés vagy a koraszülés kockázatát. Magas K-vitamin-tartalommal bír, ami közvetlenül rontja a véralvadásgátló (vérhígító) gyógyszerek hatékonyságát.
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