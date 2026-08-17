Pihenőidő szabályai: jogi tudnivalók a mindennapi gyakorlatban

A spanyolok híresen komolyan veszik a pihenést. Bár itthon nincs délutáni alvás a munkanap közepén, a megfelelő regeneráció nemcsak a munkavállalók egészsége, hanem a hatékony munkavégzés szempontjából is kulcsfontosságú. Gróf Lilla ügyvédjelölttel készült riportunk bemutatja, hogyan szabályozza a törvény a pihenőidő, a szabadság és a munkaközi szünetek kiadását, különös tekintettel a munkavállalói jogokra és kötelezettségekre.

Pihenőidő, szabadság, munkanapok – segítünk eligazodni a szabályok között

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Pihenőidő törvényi szabályai és a munkaidő utáni pihenés

Mennyi pihenőidőt kell biztosítani két munkanap között?

A munkanap befejezése és a következő munkakezdés között a főszabály szerint legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Ez azt szolgálja, hogy a dolgozó regenerálódhasson, kipihenhesse magát, és biztonságosan végezhesse a feladatait.

Milyen munkaközi pihenő jár a munkaidő alatt?

Ha a napi munkaidő meghaladja a hat órát, legalább 20 perc munkaközi pihenő jár. Kilenc órán túli munkavégzés esetén további 25 percet kell biztosítani. A szabadidő célja, hogy a munkavállaló felfrissülhessen és enni tudjon.

Mikor és mennyi heti pihenőidő illeti meg a munkavállalót?

A dolgozót hetente legalább két pihenőnap vagy 48 órás megszakítás nélküli szünidő illeti meg. Ez segíti a fizikai és mentális regenerálódást, különösen a nagyobb terheléssel járó feladatkörökben.

Milyen szabályok vonatkoznak a vasárnapi munkavégzésre?

Nem minden munkáltató oszthat be dolgozót vasárnapra. A törvény pontosan meghatározza, mely munkakörökben és ágazatokban engedélyezett a vasárnapi munkavégzés, és milyen feltételek mellett.

Mi a helyzet a munkaidőn túli, rendkívüli munkával?

A munkaidőn kívüli tevékenység is elrendelhető, de ez sem korlátlan. A munkáltatónak figyelembe kell vennie a pihenőidőre vonatkozó előírásokat, és a dolgozót megfelelő ellentételezés illeti meg.

Hogyan védik az éjszakai műszakban dolgozók pihenőidejét?

Az éjszakai műszakban dolgozók esetében külön szabályok védik a munkavállalók egészségét. Az ilyen beosztásoknál fokozott jelentősége van annak, hogy elegendő regenerációs idő álljon rendelkezésre.