Fákat szólított meg a parkban: a rejtélyes kór, ami romba döntötte a brit király elméjét

Genetikai hátterű zavar: a porfíria a vérfesték termelődésének elakadása, ami miatt mérgező anyagok halmozódnak fel a szervezetben.

a porfíria a vérfesték termelődésének elakadása, ami miatt mérgező anyagok halmozódnak fel a szervezetben. III. György kálváriája: a brit király bizarr viselkedését – mint az ágak kényszeres rázását vagy a megállás nélküli beszédet – a porfíria akut rohamai okozták.

a brit király bizarr viselkedését – mint az ágak kényszeres rázását vagy a megállás nélküli beszédet – a porfíria akut rohamai okozták. Drámai félrekezelés: a korabeli orvosok a mentális tüneteket érvágással, mérgező kenőcsökkel és kényszerzubbonnyal próbálták gyógyítani, ami tovább rontott az állapotán

A porfíria lényegében a vérfesték gyártási hibája a szervezetben. A testünknek szüksége van egy speciális anyagra, a hemre, ami az oxigént szállítja a vérben, ám ha az ezt előállító folyamat elakad, a félkész alapanyagok felhalmozódnak a testben, és valósággal megmérgezik a szöveteket, ami súlyos testi és idegrendszeri tüneteket okoz. A felhalmozódott anyagok fajtájától függően a betegség megnyilvánulhat súlyos bőrtünetekben, hólyagosodásban, fényérzékenységben, vagy akár akut rohamokban is. Ez utóbbi típus kifejezetten intenzív hasi fájdalommal, izomgyengeséggel, pszichiátriai tünetekkel és a vizelet sötétvörösre színeződésével jár.

III. György egy különös anyagcsere-zavarban, a porfíria nevű betegségben szenvedett, amely végül teljesen elborította az agyát.

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Mi a porfíria és miért okozhat súlyos mentális zavarokat a betegség?

Az akut szakaszban a porfirint, vagyis a vérfesték építőelemét előállító folyamat felborulása miatt az idegrendszer közvetlen károsodást szenved. A rohamok alatt a betegek jelentős része nemcsak fizikai fájdalmat él át, hanem szorongás, hallucináció, paranoia és akut pszichózis is felléphet náluk. A XVIII. században ezeket a tüneteket még nem tudták biokémiai alapokra visszavezetni, így a megváltozott viselkedést automatikusan az elme elborulásaként könyvelték el.

Az „őrült” király, III. György bizarr viselkedése

Bár számos ismert történelmi alak szenvedett ebben a betegségben, mint Stuart Mária, vagy Vincent van Gogh, a leghíresebb eset a brit történelem egyik legtovább uralkodó királya, III. György volt, aki élete során több alkalommal is átesett súlyos rohamokon.

III. György, aki betegsége ellenére 59 évig ült a trónon, olyan történelmi alakok kortársa volt, mint Bonaparte Napóleon, akit végül legyőzött Waterloonál.

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A kortársak számára érthetetlen volt, ahogyan az egyébként művelt és kötelességtudó király egyik pillanatról a másikra teljesen elveszítette az önuralmát. A rohamok idején órákon át képes volt megállás nélkül beszélni, amíg a hab meg nem jelent a száján, és a hangja teljesen el nem ment. Egy alkalommal pedig „Kedves Lordjaim és barackocskáim” megszólítással illette a lordokat a brit parlament felsőházában.