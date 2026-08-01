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Életmentő lehet: 10 tipp a poroltó használatához

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egy kisebb tüzet mi magunk is könnyedén megszüntethetünk, ha tartunk a lakásunkban egy tűzoltó készüléket. Szakértő árulja el, milyen készüléket kell vásárolnunk, és emellett több hasznos tanácsot is ad a poroltó használatához.
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  • Nagyon hasznos tud lenni egy poroltó othonnra, amivel a kisebb tüzeteket, apró baleseteket könnyedén lehet kezelni, de nem mindegy, hogy milyen típusú készüléket szerzünk be
  • Segítünk eligazodni a porral oltó készülék világában, hogy egyszerűbb legyen a megfelelő készüléket kiválasztani
  • Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel oszt meg hasznos tanácsokat a tűzoltó készülék használata kapcsán
A poroltó használata nem olyan bonyolult, de nem árt vele tisztában lenni!
A poroltó használata nem olyan bonyolult, de nem árt vele tisztában lenni!
Fotó: Unsplash

1. Mekkora legyen a poroltó?

Otthonra egy 6 kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készüléket érdemes beszerezni, de ha vannak gyerekeink, vagy az idősebb szüleinknek van rá szüksége, akkor egy 2 kilogrammos ABC porral oltót vegyünk, amit ők is könnyen elbírnak.

2. Az ABC porral oltó jelentése

Az ABC a tűzosztályokat jelzi, hogy milyen tüzeket lehet vele oltani. Az „A” betű szilárd anyagok tüzét jelenti, a „B” a folyadékokét, a „C” pedig a gázokét. Egy ABC porral oltó tehát mindhárom oltására is egyaránt alkalmas.

3. Hová érdemes tenni otthon a poroltót?

A lakásban érdemes olyan helyre tenni, ami közel esik a konyhához, hiszen a legnagyobb eséllyel itt alakulhat ki tűz. További hasznos tippeket is olvashatsz az Origón a konyhai tüzek megelőzéséhez, kezeléséhez. Fontos, hogy ne tegyük zárható helyre és ne pakoljunk semmit rá, hiszen vészhelyzet esetén nem tudjuk gyorsan előkapni. A poroltó otthonra akkor hasznos, ha tényleg könnyen hozzáférhető, és vész esetén egyszerűen használható.

4. A porral oltó elektromos tűz esetén is jó?

A kiválasztás szempontjából az is fontos lehet, hogy használható-e elektromos tüzekhez. Mindenképp nézzük meg a feliratot, mire való!

5. Fel tudjuk törölni

Nehéz eltávolítani az autó motorterébe befújt hátrahagyott porszemcséket, ezért a kocsiba egy 2 literes ABF habbal oltó tűzoltó készüléket vásároljunk, ami legyen rögzítve a csomagtartóban, hogy a szelep ne tudjon elmozdulni.

6. Ne használjunk lejárt porral oltót!

Keressük a palackon az ”MSZ EN3” feliratot, ami azt jelenti, hogy megfelel a jelenlegi szabványnak, így ez esetben utántölthető. Ha nem, akkor a lejáratot követően kezeljük fémhulladékként.

7. A poroltó használata

Használat előtt távolítsuk el a biztosítókapcsot, és álljunk 1-2 méter távolságra a tűztől. Célozzunk az aljára, és nyomjuk le a kart.

8. Másodpercek alatt kiürül

A poroltó készülék helyes használata során ne nyomjuk folyamatosan a nyomókart, mert akkor gyorsan kiürül a készülék. Inkább szakaszosan „puffogtassunk”, amíg ki nem alszik a tűz. A kis készülékek 10, a nagyobbak 25 másodperc alatt ürülnek ki.

9. Töltessük fel

A kibiztosított, használt tűzoltókészülékben már nincs elég oltóanyag, vagy nyomás, ezért ne tegyük vissza a helyére. Ha középületben, üdülőben használtuk, értesítsük a biztonsági személyzetet. Ha otthon volt rá szükség, keressünk fel egy tűzvédelmi céget, akik fel tudják tölteni.

10. Évente ellenőrizzük

Ha a nyomásmérő óra mutatója a zöld tartományban van, biztonsággal használható. A húsz évnél régebbi készülékek már nem működnek megfelelően, ezért ezeket cseréljük le - javasolja a Fanny magazin.

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