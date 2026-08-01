Életmentő lehet: 10 tipp a poroltó használatához

Nagyon hasznos tud lenni egy poroltó othonnra, amivel a kisebb tüzeteket, apró baleseteket könnyedén lehet kezelni, de nem mindegy, hogy milyen típusú készüléket szerzünk be

Segítünk eligazodni a porral oltó készülék világában, hogy egyszerűbb legyen a megfelelő készüléket kiválasztani

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel oszt meg hasznos tanácsokat a tűzoltó készülék használata kapcsán

A poroltó használata nem olyan bonyolult, de nem árt vele tisztában lenni!

Fotó: Unsplash

1. Mekkora legyen a poroltó?

Otthonra egy 6 kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készüléket érdemes beszerezni, de ha vannak gyerekeink, vagy az idősebb szüleinknek van rá szüksége, akkor egy 2 kilogrammos ABC porral oltót vegyünk, amit ők is könnyen elbírnak.

2. Az ABC porral oltó jelentése

Az ABC a tűzosztályokat jelzi, hogy milyen tüzeket lehet vele oltani. Az „A” betű szilárd anyagok tüzét jelenti, a „B” a folyadékokét, a „C” pedig a gázokét. Egy ABC porral oltó tehát mindhárom oltására is egyaránt alkalmas.

3. Hová érdemes tenni otthon a poroltót?

A lakásban érdemes olyan helyre tenni, ami közel esik a konyhához, hiszen a legnagyobb eséllyel itt alakulhat ki tűz. További hasznos tippeket is olvashatsz az Origón a konyhai tüzek megelőzéséhez, kezeléséhez. Fontos, hogy ne tegyük zárható helyre és ne pakoljunk semmit rá, hiszen vészhelyzet esetén nem tudjuk gyorsan előkapni. A poroltó otthonra akkor hasznos, ha tényleg könnyen hozzáférhető, és vész esetén egyszerűen használható.

4. A porral oltó elektromos tűz esetén is jó?

A kiválasztás szempontjából az is fontos lehet, hogy használható-e elektromos tüzekhez. Mindenképp nézzük meg a feliratot, mire való!

5. Fel tudjuk törölni

Nehéz eltávolítani az autó motorterébe befújt hátrahagyott porszemcséket, ezért a kocsiba egy 2 literes ABF habbal oltó tűzoltó készüléket vásároljunk, ami legyen rögzítve a csomagtartóban, hogy a szelep ne tudjon elmozdulni.

6. Ne használjunk lejárt porral oltót!

Keressük a palackon az ”MSZ EN3” feliratot, ami azt jelenti, hogy megfelel a jelenlegi szabványnak, így ez esetben utántölthető. Ha nem, akkor a lejáratot követően kezeljük fémhulladékként.