Életmentő lehet: 10 tipp a poroltó használatához

- Nagyon hasznos tud lenni egy poroltó othonnra, amivel a kisebb tüzeteket, apró baleseteket könnyedén lehet kezelni, de nem mindegy, hogy milyen típusú készüléket szerzünk be
- Segítünk eligazodni a porral oltó készülék világában, hogy egyszerűbb legyen a megfelelő készüléket kiválasztani
- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel oszt meg hasznos tanácsokat a tűzoltó készülék használata kapcsán
1. Mekkora legyen a poroltó?
Otthonra egy 6 kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készüléket érdemes beszerezni, de ha vannak gyerekeink, vagy az idősebb szüleinknek van rá szüksége, akkor egy 2 kilogrammos ABC porral oltót vegyünk, amit ők is könnyen elbírnak.
2. Az ABC porral oltó jelentése
Az ABC a tűzosztályokat jelzi, hogy milyen tüzeket lehet vele oltani. Az „A” betű szilárd anyagok tüzét jelenti, a „B” a folyadékokét, a „C” pedig a gázokét. Egy ABC porral oltó tehát mindhárom oltására is egyaránt alkalmas.
3. Hová érdemes tenni otthon a poroltót?
A lakásban érdemes olyan helyre tenni, ami közel esik a konyhához, hiszen a legnagyobb eséllyel itt alakulhat ki tűz. További hasznos tippeket is olvashatsz az Origón a konyhai tüzek megelőzéséhez, kezeléséhez. Fontos, hogy ne tegyük zárható helyre és ne pakoljunk semmit rá, hiszen vészhelyzet esetén nem tudjuk gyorsan előkapni. A poroltó otthonra akkor hasznos, ha tényleg könnyen hozzáférhető, és vész esetén egyszerűen használható.
4. A porral oltó elektromos tűz esetén is jó?
A kiválasztás szempontjából az is fontos lehet, hogy használható-e elektromos tüzekhez. Mindenképp nézzük meg a feliratot, mire való!
5. Fel tudjuk törölni
Nehéz eltávolítani az autó motorterébe befújt hátrahagyott porszemcséket, ezért a kocsiba egy 2 literes ABF habbal oltó tűzoltó készüléket vásároljunk, ami legyen rögzítve a csomagtartóban, hogy a szelep ne tudjon elmozdulni.
6. Ne használjunk lejárt porral oltót!
Keressük a palackon az ”MSZ EN3” feliratot, ami azt jelenti, hogy megfelel a jelenlegi szabványnak, így ez esetben utántölthető. Ha nem, akkor a lejáratot követően kezeljük fémhulladékként.
7. A poroltó használata
Használat előtt távolítsuk el a biztosítókapcsot, és álljunk 1-2 méter távolságra a tűztől. Célozzunk az aljára, és nyomjuk le a kart.
8. Másodpercek alatt kiürül
A poroltó készülék helyes használata során ne nyomjuk folyamatosan a nyomókart, mert akkor gyorsan kiürül a készülék. Inkább szakaszosan „puffogtassunk”, amíg ki nem alszik a tűz. A kis készülékek 10, a nagyobbak 25 másodperc alatt ürülnek ki.
9. Töltessük fel
A kibiztosított, használt tűzoltókészülékben már nincs elég oltóanyag, vagy nyomás, ezért ne tegyük vissza a helyére. Ha középületben, üdülőben használtuk, értesítsük a biztonsági személyzetet. Ha otthon volt rá szükség, keressünk fel egy tűzvédelmi céget, akik fel tudják tölteni.
10. Évente ellenőrizzük
Ha a nyomásmérő óra mutatója a zöld tartományban van, biztonsággal használható. A húsz évnél régebbi készülékek már nem működnek megfelelően, ezért ezeket cseréljük le - javasolja a Fanny magazin.