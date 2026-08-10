Velence eltitkolt elmegyógyintézete: a Poveglia-sziget

Az olaszországi Velence közelében található titokzatos Poveglia-sziget pestis karanténként vált ismertté.

Több százezer ember halála kapcsolódik a sziget történetéhez, emiatt legendák övezik a területet.

Az elhagyott épületek és a pszichiátriai intézet múltja miatt ma is a világ egyik leghíresebb kísérteties helyszíne.

Egykor virágzó közösség élt ott, később azonban Velence egyik legrettegettebb helyszínévé vált: Poveglia szigete volt már menedékhely, karanténállomás, és olyan elzárt terület is, ahova hosszú időn keresztül senki sem akart önként belépni.

Poveglia szigete csak első pillantásra lenyűgöző. Közelebbről kifejezetten ijesztő. Fotó: NorthSky Films / Shutterstock

Poveglia felemelkedése

Ide még véletlenül sem viszik a turistákat nézelődni. Az elhagyatott területet hosszú ideje lezárták és a velenceiek is mélyen hallgatnak róla. A mindössze néhány száz méter széles szigetet először egy Kr. u. 5. századból származó szöveg említi. A legenda szerint Padova és Este lakói itt kerestek menedéket a támadó seregek elől. Az ezt követő évszázadokban Poveglia fokozatosan fejlődött: halászatból, kereskedelemből és mezőgazdaságból élő közösség népesítette be, épületeket húztak fel és rendezett infrastruktúrát alakítottak ki.

A sziget békés időszaka nem tartott örökké. A 14. század végén a Velence és Genova között kirobbant konfliktus során a terület stratégiai szerepet kapott.

A velencei vezetés a lakosság kitelepítéséről döntött, hogy katonai célokra használhassa a szigetet, ám a terv kudarcba fulladt. A genovai csapatok támadása súlyos pusztítást okozott, amelyet követően a hely több mint száz évig szinte teljesen elnéptelenedett. A későbbi betelepítési kísérletek sem jártak sikerrel.

A helyiek körében egyre erősebbé vált az a hiedelem, hogy a harcokban meghalt katonák nyugtalan lelke továbbra is ott kísért.

A halál szigete, ahol a föld is mérgező

Velencét több alkalommal is pusztító pestisjárványok sújtották. A fertőzötteket elkülönítés céljából a szigetre szállították, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését. Sok beteg számára azonban ez az út egyet jelentett a halállal.

A becslések szerint legalább 200 ezer ember lelte halálát Poveglia szigetén, a régészek szerint pedig a talaj több mint fele elporladt emberi csontvázakból áll.

A környéken élők közül többen azt vallották, hogy éjszakánként különös hangokat, sikolyokat lehet hallani.