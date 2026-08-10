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kísértethistória

Velence eltitkolt elmegyógyintézete: a Poveglia-sziget

6 órája
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Velence közelében található egy apró sziget, amelynek múltját évszázadokon át halál, szenvedés és félelmetes történetek árnyékolták be. A Poveglia nevű helyen a becslések szerint több százezer ember vesztette életét, ám az olasz sziget sötét múltja ennél jóval többet rejt. Ha felkészültél, beavatunk a rémséges titkokba.
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kísértethistóriaVelencePoveglia-szigetpestisjárvány
  • Az olaszországi Velence közelében található titokzatos Poveglia-sziget pestis karanténként vált ismertté. 
  • Több százezer ember halála kapcsolódik a sziget történetéhez, emiatt legendák övezik a területet. 
  • Az elhagyott épületek és a pszichiátriai intézet múltja miatt ma is a világ egyik leghíresebb kísérteties helyszíne. 

Egykor virágzó közösség élt ott, később azonban Velence egyik legrettegettebb helyszínévé vált: Poveglia szigete volt már menedékhely, karanténállomás, és olyan elzárt terület is, ahova hosszú időn keresztül senki sem akart önként belépni.

Poveglia szigete
Poveglia szigete csak első pillantásra lenyűgöző. Közelebbről kifejezetten ijesztő. Fotó: NorthSky Films / Shutterstock

Poveglia felemelkedése 

Ide még véletlenül sem viszik a turistákat nézelődni. Az elhagyatott területet hosszú ideje lezárták és a velenceiek is mélyen hallgatnak róla. A mindössze néhány száz méter széles szigetet először egy Kr. u. 5. századból származó szöveg említi. A legenda szerint Padova és Este lakói itt kerestek menedéket a támadó seregek elől. Az ezt követő évszázadokban Poveglia fokozatosan fejlődött: halászatból, kereskedelemből és mezőgazdaságból élő közösség népesítette be, épületeket húztak fel és rendezett infrastruktúrát alakítottak ki.

A sziget békés időszaka nem tartott örökké. A 14. század végén a Velence és Genova között kirobbant konfliktus során a terület stratégiai szerepet kapott.

A velencei vezetés a lakosság kitelepítéséről döntött, hogy katonai célokra használhassa a szigetet, ám a terv kudarcba fulladt. A genovai csapatok támadása súlyos pusztítást okozott, amelyet követően a hely több mint száz évig szinte teljesen elnéptelenedett. A későbbi betelepítési kísérletek sem jártak sikerrel. 

A helyiek körében egyre erősebbé vált az a hiedelem, hogy a harcokban meghalt katonák nyugtalan lelke továbbra is ott kísért. 

A halál szigete, ahol a föld is mérgező

Velencét több alkalommal is pusztító pestisjárványok sújtották. A fertőzötteket elkülönítés céljából a szigetre szállították, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését. Sok beteg számára azonban ez az út egyet jelentett a halállal. 

A becslések szerint legalább 200 ezer ember lelte halálát Poveglia szigetén, a régészek szerint pedig a talaj több mint fele elporladt emberi csontvázakból áll.

A környéken élők közül többen azt vallották, hogy éjszakánként különös hangokat, sikolyokat lehet hallani.

Elhagyatott ház Poveglia szigetén
Valóságos pestis karantén működött a szigeten. Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Lobotómia érzéstelenítés nélkül

A 20. század elején pszichiátriai intézetet hoztak itt létre. A legismertebb történetek egyike az intézmény egykori vezetőjéhez kapcsolódik, akiről azt állították, hogy engedély nélkül végzett brutális beavatkozásokat a pácienseken. 

A szóbeszéd szerint előszeretettel alkalmazott lobotómiát a betegek és a hozzátartozók engedélye nélkül. A beavatkozáshoz fúrót, vésőt és kalapácsot használt, érzéstelenítést pedig egyáltalán nem alkalmazott.

Egyeseket állítólag a szigeten található toronyba zárt, ahonnan messzire elhallatszott a kiáltásuk. Az intézményigazgató később maga is tragikus körülmények között halt meg: egyesek szerint öngyilkosságot követett el, mások viszont úgy vélték, hogy a megkínzott betegek okozták a halálát.

Elhagyatott elmegyógyintézet Poveglia szigetén
A néhai elmegyógyintézet a mai napig érintetlenül áll. Fotó: Special View / Shutterstock

A hatóságok még most is korlátozzák a belépést Poveglia szigetére. Hivatalosan biztonsági okokból, az épületek rossz állapota miatt tiltják a látogatást, ám sokan úgy gondolják, hogy a terület valódi titkai még mindig feltáratlanok.

Poveglia titkokkal terhelt szigete videón:

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