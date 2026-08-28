Imádod a rágógumit? Van egy nagyon rossz hírünk: az egészségedről van szó

Egy friss kutatás során kimutatták, hogy a xilit, egy még újnak számító édesítőszer, akár 57 százalékkal is növelheti a szívroham és a stroke kockázatát, és ami többek közt bizonyos rágógumikban és fagylaltokban is megtalálható. A szakértők szerint ez egyben újabb bizonyíték arra, hogy a jellemzően diétás ételek és italok összetevőinek, az édesítőszereknek a nagy mennyiségű fogyasztása súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet.

Aggasztó eredményt hozott a kutatás egy, a rágógumiban is megtalálható édesítőszer kapcsán / Fotó: Shutterstock /

Az édesítőszerek olyan cukorhelyettesítők, amelyek ízében a cukorhoz hasonlóak, minimális kalóriával, épp ezért igen népszerűek. A legújabb tanulmányok azonban arra utalnak, hogy az olyan édesítőszerek, mint amilyen a szukralóz és az aszpartám, nem éppen kockázatmentesek. A xilit egy még viszonylag új édesítőszer a globális piacon, amelynek szív- és érrendszeri egészségre gyakorolt ​​​​hatásairól korlátozott adatok állnak rendelkezésre. Ebben a mostani tanulmányban német kutatók 17 710 ember egészségügyi adatait és a xilit szintjét vizsgálták két csoporton, mialatt figyelembe vették az az olyan, az eredményeket befolyásoló tényezőket is, mint az életkor, a nem, a dohányzás, a koleszterinszint, a cukorbetegség és a magas vérnyomás.

Egy hat évig tartó megfigyelést követően az első csoportban a súlyos szívinfarktus kockázata 57 százalékkal magasabb volt azoknál, akiknek a szervezetében a legmagasabb volt a xilit szintje, mint azoknál, akiknek a legalacsonyabb.

A mesterséges édesítőszereket azok az emberek fogyasztják, akik azt gondolják, hogy ezek egészségesebbek, mint a cukor, és a szabályozó hatóságok általában biztonságosnak tekintik őket. A lakosság körében végzett hosszú távú vizsgálataink rávilágítanak arra, hogy milyen keveset tudunk a xilit szív- és érrendszeri biztonságosságáról, és azt jelzik, hogy további vizsgálatokra van szükség, kiváltképp, mivel a xilit mennyisége a termékekben folyamatosan növekszik

- mondta el dr. Marco Witkowski, a berlini Charité Egyetemi Kórház kardiológusa és a tanulmány társszerzője.

A megállapításokat teljes terjedelmükben a későbbiekben mutatják majd be az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) 2026-os müncheni kongresszusán.

A mesterséges édesítőszerek – amelyeket a joghurthoz és egyes gabonapelyhekhez is hozzáadnak –, a szív egészségére gyakorolt ​​hatása már évek óta aggodalom tárgyát képezi. 2022-ben francia szakértők azt találták, hogy azoknál az embereknél, akik naponta csak 78 mg-ot fogyasztanak belőle – ami nagyjából egy fél doboz diétás szénsavas italban található mennyiségnek felel meg –, tizedével nagyobb valószínűséggel fordul elő szívroham, és ötödével nagyobb valószínűséggel stroke. Egy másik, 2024-es tanulmány szerint azoknál, akik hetente körülbelül hét doboz mesterségesen édesített italt, például diétás szénsavas üdítőket ittak, 20 százalékkal nagyobb volt a szabálytalan szívverés kialakulásának kockázata, akik pedig hetente körülbelül hét doboz mesterségesen édesített üdítőt ittak, 20 százalékkal nagyobb volt a pitvarfibrilláció kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem. A kritikusok azonban úgy vélték, az ilyen tanulmányok csupán megfigyelések, és nem pedig döntő bizonyítékok arra, a mesterséges édesítőszerek a vétkesek. Emellett nem zárták ki azt sem, hogy olyan külső tényezők, mint amilyen a testmozgás szintje, is felelősek lehetnek - írja a The Sun.