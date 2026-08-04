Egyetlen hozzávalótól krémesebb és gazdagabb ízvilágú lesz a rántotta

Ahány ház, annyi szokás. Van aki lágyan, van aki odapirítva, van aki fűszeresen és van, aki natúran szereti a tojásrántottát. Kevesen ismerik azonban a trükköt, amelytől krémesebb állagú és gazdagabb textúrájú lesz ez a mennyei eledel. Megmutatjuk, milyen titkos hozzávalóval lesz igazán finom a rántotta!

A tökéletes rántotta titka csupán egyetlen hozzávalóban rejlik. Fotó: Unsplash

Krémsajtos tojásrántotta az igazi ínyenceknek

A legjobb rántotta receptötletet keresi? Jó helyen jár! Ma ugyanis egy titkos hozzávalóval fogjuk felturbózni a reggelik koronázatlan királyát. Ez az összetevő nem más, mint a krémsajt!

A Mirror számolt be arról, hogy mindössze egyetlen plusz összetevőtől hihetetlen átalakuláson mehet keresztül a közkedvelt étel. A lap tájékoztatása szerint virálissá vált a TikTokon a krémsajtos recept, amely azt ígéri, hogy könnyű, ízletes és habosabb állagú lesz tőle a rántotta. Ezt megerősítette egy gasztroblog szerkesztője, Haley Scrapino is, aki hosszú évek óta fogyasztja krémsajttal a tojást.

„Gyakran eszem rántottát és néha már úgy éreztem, hogy unalmas az íze, bármit adok hozzá. Ekkor találtam rá a krémsajtos megoldásra. Ettől figyelemreméltóan puhák és krémes állagúak lettek a rántottáim. Az ízük pedig? Kiváló."

A krémsajtos rántotta receptje

A szakember ajánlása szerint egy tálban törjük fel a tojásokat, majd sóval ízesítsük, ezt követően pedig keverjük, amíg össze nem áll az egész egy sárga masszává. Ezután egy pénzérme nagyságú adag krémsajtot keverjünk hozzá. Ezt követően olvasszunk vajat a serpenyőben, majd öntsük rá a krémsajtos tojást. Spatulával néha keverjük fel, majd kész is a rántotta. Haley figyelmeztetett arra is, hogy ne ijedjünk meg, ha kezdetben csomósnak tűnik az étel, ugyanis ennél a receptnél a türelem a kulcs. A krémsajt ugyanis fokozatosan olvad bele a tojásba, így végül selymes állagú és pihe könnyű rántottát kapunk. Ha pedig szeretjük a fűszereket, akkor sütés közben bátran ízesíthetjük az ételt ízlésünk szerint.