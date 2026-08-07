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ágynemű

Gyerekkorunk óta rosszul csináljuk? Ezért ne ágyazz be rögtön felkelés után

6 órája
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Sokan gondolják úgy, hogy a nap az ágy bevetésével történő indítása az egyik leghasznosabb szokás. Érdemes azonban átgondolnod ezt a tevékenységet, hiszen ez a látszólag hasznos reggeli rutin komoly veszélyeket rejthet az egészségedre nézve.
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ágyneműszellőztetésallergiaporatka
  • A szinte azonnali beágyazás magába zárja az éjszakai izzadságot, így ideális párás közeget teremt a poratkáknak.
  • A mikroszkopikus élőlények ürüléke allergénként működik, ami tüsszögést, szemviszketést és asztmát is okozhat.
  • Felkelés után hagyd legalább 30 percig átszellőzni az ágyneműt és a matracot, mielőtt rendet raknál.

A gyerekkorunk óta belénk rögződött intelmek arra szoktattak minket, hogy a felkelést rögtön az ágy rendbetétele kövesse. Ez a lépés sokak számára a rendezettség és a hatékonyság érzését kelti, így a reggeli rutin szerves részévé vált. A szakemberek meglátásai szerint azonban a túlzott igyekezet kifejezetten káros környezetet teremthet a hálószobában. Az ágynemű és a matrac kiszellőztetésének elmaradása ugyanis kedvez a nemkívánatos mikroszkopikus élőlények jelenlétének. Éppen ezért a házimunka ezen részét célszerű későbbre halasztanod.

Az ágy bevetése a reggeli rutin része.
Neked is a reggeli rutin része az ágy azonnali bevetése? Ne tedd, elmondjuk, miért.
Fotó: Shutterstock

Miért káros az egészségre ez a reggeli rutin?

Az alvás során a szervezet természetes módon párologtat, egy átlagos felnőtt éjszakánként akár fél liter izzadságot is kibocsáthat. Ez a nedvesség közvetlenül a lepedőbe, a huzatba, valamint a matrac mélyebb rétegeibe szivárog be, különösen a melegebb időszakokban. Ha ébredés után azonnal letakarod az ágyat, a nedvesség megragad a szövetek között. Ez a meleg, párás közeg tökéletes feltételeket teremt a poratkák elszaporodásához.

Ezek a szabad szemmel nem látható élőlények az elhalt emberi hámsejtekkel táplálkoznak. Bár közvetlenül nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket, a jelenlétük mégis jelentős kockázatot jelent. A problémát az általuk kibocsátott ürülék okozza, amely az egyik leggyakoribb allergén forrás a háztartásokban. Az érzékenyebbeknél ez légzési nehézségeket, tartós orrdugulást, folyamatos tüsszögést és szemszárazságot idézhet elő, hosszabb távon pedig hozzájárulhat az asztma kialakulásához vagy a meglévő tünetek súlyosbodásához.

Fiatal nő beveti az ágyat.
Mielőtt reggel bevetnéd az ágyadat, legalább fél órát hagyd szellőzni!
Fotó: Shutterstock

Hogy alakítsd át a szokásaidat a megelőzés érdekében?

Martin Seeley alvásszakértő rámutatott, hogy a nedvességtartalom csökkentése érdekében ébredés után legalább fél órán keresztül hagyjuk nyitva és szellőzzön az ágynemű. Egy korábbi brit tudományos kutatás szintén igazolta, hogy a friss levegő és a fény jelenléte drasztikusan csökkenti a poratkák túlélési esélyeit.

A helyes módszer a következő: felkelés után hajtsd vissza a takarót, húzd félre a lepedőt, és engedj friss levegőt a szobába. Amíg megiszod a reggeli kávédat vagy elkészülődsz, az ágy környéke átlevegőzik, és a felhalmozódott pára elpárolog.

A szellőztetés mellett célszerű minőségi, nedvszívó matracvédőt alkalmaznod, amely megakadályozza, hogy a folyadék elérje a matrac belső szerkezetét. Ha nem küzdesz allergiás panaszokkal, a kiszellőztetés akkor is elengedhetetlen, hiszen a megrekedt nedvesség a baktériumok és a penészgomba megtelepedésének is kedvez. A megszokott lépések kismértékű eltolásával könnyen tisztább és egészségesebb környezetet teremthetsz az otthonodban.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

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