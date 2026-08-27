Részleges holdfogyatkozás − vajon hogyan hat a szervezetünkre? Meglepő az orvosok válasza

A részleges holdfogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a Hold belép a Föld félárnyékába

05:20 és 05:25 között lesz a legszebb látvány: a Hold több mint felét kitakarja az árnyék, és gyönyörű rézvörös színben pompázik az egyre világosodó hajnali égbolton

Kutatások szerint a fokozott feszültség és ingerlékenység inkább az alváshiány következménye, mintsem a részleges holdfogyatkozás közvetlen hatása.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a jelenség 4 óra 33 perckor kezdődik, a fogyatkozás pedig valamivel 6.10 után éri el a legteljesebb fázisát. Részleges holdfogyatkozás idején a Hold mintegy 12,5 fok magasan jár majd, és elkezd belépni a Föld teljes árnyékába. Az árnyék először a holdkorong bal felső részére vetül, majd egyre nagyobb területet takar el. Ráadásul az árnyékos terület narancssárgás színben jelenhet meg a Hold felszínén.

2026. augusztus 28-án hajnalbanrendkívül látványos, majdnem 96%-os részleges holdfogyatkozás lesz

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Miért tündököl vöröses fényben a Hold a részleges holdfogyatkozás során?

A Hold azért válhat vöröses színűvé a fogyatkozás alatt, mert a Föld légköre szűri és megtöri a Nap fényét, így csak a vörös sugarak jutnak el a holdfelszínre. A hosszabb hullámhosszú vörös fény áthatol a légkörön, és a Föld pereménél meghajolva a Hold felé tör.

A jelenség szabad szemmel is tökéletesen látható, nem szükséges hozzá semmilyen védőszemüveg

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A részleges holdfogyatkozás egészségre gyakorolt hatása

Lehet, hogy a rosszulléteket egyszerűen csak "bemagyarázzuk" magunknak, ha előre tudjuk, hogy néhány nap múlva részleges holdfogyatkozás lesz? Mivel az állatok viselkedését és a növények fejlődését bizonyítottan befolyásolja, logikusnak tűnne, hogy az emberi szervezetre is hatással vannak a holdfázisok.

Az ezoterikus tanok szerint a részleges holdfogyatkozás egy rendkívül erőteljes, sorsfordító energetikai kapu, amely felerősíti a telihold hatását, és komoly belső változásokat indít el. Sokan számolnak be hirtelen fellépő, megmagyarázhatatlan kimerültségről, fejfájásról vagy intenzív, zavaros álmokról. Az ezoterikusok szerint a test így dolgozza fel a nehéz energiákat.

Mit mondanak a szakértők?

Sokan hiszik, hogy a telihold, a vérhold, a telihold és a részleges holdfogyatkozás a felelős az öngyilkosságok és a közlekedési balesetek számának növekedéséért, a tudósok zöme azonban elutasítja, hogy a holdciklusok bármilyen befolyást gyakorolnának az emberek viselkedésére. Annyi bizonyos, hogy az égitest fénye csökkentheti a melatonin termelődését, ami ronthatja az alvás minőségét és lerövidítheti a pihenés idejét. Az is igazolt, a legismertebb ezek közül a 28 napos menstruációs ciklus , amely a holdfázisokkal többé-kevésbé azonos ritmust vett fel (bár nem követi pontosan, kezdete és vége egyénileg változó)

– árulta el az Origónak dr. Terray-Horváth Attila, a SomnoCenter Budapest Alvászavar Központ vezetője, és hozzátette, hogy a bipoláris zavarral élő betegek hangulati ciklusai mutatnak némi szinkronizációt a holdciklussal, de ennek pontos mechanizmusa még szintén vitatott.