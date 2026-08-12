Mennyire emlékszel a régi iskolai eszközökre? Teszteld magad a retró iskolai emlékek kvízével

Képes kvíz a 80-as és 90-es évek iskolai tárgyairól

Időutazás az egykori diákévek világába

Teszteld, hány retró sulis kelléket ismersz fel!

Ha a 80-as vagy 90-es években jártál iskolába, valószínűleg több olyan tárgy is akad, amelynek már a látványa is visszarepít az iskolapadba. A retró iskolai emlékek között most olyan jól ismert darabokat, pontosabban tanszereket is mutatunk, amelyek egykor teljesen hétköznapinak számítottak, ma viszont már oldschoolnak tűnnek.

Kellemesek számodra a retró iskolai emlékek?

Fotó: fotoak / Shutterstock

Retró iskolai emlékek felelevenítése 6/6-os kvízzel

A tanároktól és kicsit a naplótól is féltünk anno: akinek a nevénél kinyílt, az felelt a tananyagból. A naplóba kerültek a hiányzások, az ellenőrző könyvbe pedig az intők, a beírások és a dicséretek. Az iskola után végre levehettük a köpenyt, jöhetett a leckeírás, ha pedig maradt idő, akkor a játszóterezés, focizás vagy a barátokkal való bandázás. Egészen addig, amíg nem szóltak, hogy ideje hazamenni.