Mennyire emlékszel a régi iskolai eszközökre? Teszteld magad a retró iskolai emlékek kvízével

- Képes kvíz a 80-as és 90-es évek iskolai tárgyairól
- Időutazás az egykori diákévek világába
- Teszteld, hány retró sulis kelléket ismersz fel!
Ha a 80-as vagy 90-es években jártál iskolába, valószínűleg több olyan tárgy is akad, amelynek már a látványa is visszarepít az iskolapadba. A retró iskolai emlékek között most olyan jól ismert darabokat, pontosabban tanszereket is mutatunk, amelyek egykor teljesen hétköznapinak számítottak, ma viszont már oldschoolnak tűnnek.
Retró iskolai emlékek felelevenítése 6/6-os kvízzel
A tanároktól és kicsit a naplótól is féltünk anno: akinek a nevénél kinyílt, az felelt a tananyagból. A naplóba kerültek a hiányzások, az ellenőrző könyvbe pedig az intők, a beírások és a dicséretek. Az iskola után végre levehettük a köpenyt, jöhetett a leckeírás, ha pedig maradt idő, akkor a játszóterezés, focizás vagy a barátokkal való bandázás. Egészen addig, amíg nem szóltak, hogy ideje hazamenni.
Jöhet egy kis nosztalgia? A kvízben képekről kell felismerned a régi sulis kellékeket. Néhányuk első pillantásra könnyűnek tűnhet, másoknál azonban alaposan meg kell tornáztatnod az agyad. Vajon hányat ismersz fel segítség nélkül?
Mivel játszottak anno az iskolások a szünetekben?
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