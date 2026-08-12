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iskolai élet

Mennyire emlékszel a régi iskolai eszközökre? Teszteld magad a retró iskolai emlékek kvízével

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Vajon felismered még azokat a tárgyakat, amelyek egykor minden iskolatáska és tanterem elengedhetetlen kellékei voltak? Ideje, hogy felelevenítsd a retró iskolai emlékeket. Teszteld a magad és nosztalgiázz!
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iskolai életretró élményretró stíluskvíznosztalgia
  • Képes kvíz a 80-as és 90-es évek iskolai tárgyairól
  • Időutazás az egykori diákévek világába
  • Teszteld, hány retró sulis kelléket ismersz fel!

Ha a 80-as vagy 90-es években jártál iskolába, valószínűleg több olyan tárgy is akad, amelynek már a látványa is visszarepít az iskolapadba. A retró iskolai emlékek között most olyan jól ismert darabokat, pontosabban tanszereket is mutatunk, amelyek egykor teljesen hétköznapinak számítottak, ma viszont már oldschoolnak tűnnek. 

Gyerekek a tanteremben tanárokkal. Retró iskolai emlékek.
Kellemesek számodra a retró iskolai emlékek?
Fotó: fotoak / Shutterstock

Retró iskolai emlékek felelevenítése 6/6-os kvízzel

A tanároktól és kicsit a naplótól is féltünk anno: akinek a nevénél kinyílt, az felelt a tananyagból. A naplóba kerültek a hiányzások, az ellenőrző könyvbe pedig az intők, a beírások és a dicséretek. Az iskola után végre levehettük a köpenyt, jöhetett a leckeírás, ha pedig maradt idő, akkor a játszóterezés, focizás vagy a barátokkal való bandázás. Egészen addig, amíg nem szóltak, hogy ideje hazamenni.  

Jöhet egy kis nosztalgia? A kvízben képekről kell felismerned a régi sulis kellékeket. Néhányuk első pillantásra könnyűnek tűnhet, másoknál azonban alaposan meg kell tornáztatnod az agyad. Vajon hányat ismersz fel segítség nélkül?

 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 6
Mivel játszottak anno az iskolások a szünetekben?

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