Nosztalgikus retró kvíz – Mennyire emlékszel gyermekkorod játékaira?

A digitális korszak, az okostelefonok és a tabletek előtt a világ sokkal egyszerűbb, mégis végtelenül izgalmas volt. Elég volt egy darab kréta az aszfaltra, néhány színes műanyag gomb a szőnyegre, vagy egy kulccsal felhúzható bádogjáték, és a délutánok észrevétlenül repültek el. A szocializmusban az udvarok a gyerekek nevetésétől és az ugróiskolások ritmusától voltak hangosak, a zsebünkben pedig mindig ott lapult valamilyen féltve őrzött kincs – legyen az egy Moncsicsi vagy egy pittyegő virtuális kisállat. Ez a retró kvíz most visszarepít a 70-es, 80-as és 90-es évek felejthetetlen hangulatába. Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ anélkül, hogy elgondolkodnál rajta? Derítsd ki, kattints a kvízre!

Retró kvízünkben próbára teheted, mennyire emlékszel a régi játékaidra

Fotó: AS photo family / Shutterstock

Retró kvíz gyermekkorunk játékairól