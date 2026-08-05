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retro kvízek

Nosztalgikus retró kvíz – Mennyire emlékszel gyermekkorod játékaira?

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Emlékszel még a menő autókra, amikbe bele is lehetett ülni, a zsebedben lapuló üveggolyókra, vagy arra a pillanatra, amikor a Rubik-kocka először fogott ki rajtad? Repülj vissza az időben, és teszteld, mennyire élénkek a legszebb gyermekkori emlékeid! Készen állsz egy igazi időutazásra? Töltsd ki retró kvízünket!
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retro kvízekgyerekkortamagocsiRubik-kocka

A digitális korszak, az okostelefonok és a tabletek előtt a világ sokkal egyszerűbb, mégis végtelenül izgalmas volt. Elég volt egy darab kréta az aszfaltra, néhány színes műanyag gomb a szőnyegre, vagy egy kulccsal felhúzható bádogjáték, és a délutánok észrevétlenül repültek el. A szocializmusban az udvarok a gyerekek nevetésétől és az ugróiskolások ritmusától voltak hangosak, a zsebünkben pedig mindig ott lapult valamilyen féltve őrzött kincs – legyen az egy Moncsicsi vagy egy pittyegő virtuális kisállat. Ez a retró kvíz most visszarepít a 70-es, 80-as és 90-es évek felejthetetlen hangulatába. Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ anélkül, hogy elgondolkodnál rajta? Derítsd ki, kattints a kvízre!

retró kvízben is szereplő tetrisszel játszik egy gyerek
Retró kvízünkben próbára teheted, mennyire emlékszel a régi játékaidra
Fotó: AS photo family / Shutterstock

Retró kvíz gyermekkorunk játékairól

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mivel játszanak a kislányok?

Az alábbi videó visszarepít a gyerekkorba, kellemes emlékeket hozhat fel a retró játékok bemutatásával:

 

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