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gasztro kvíz

Retró kvíz: felismered még a régi idők kedvenc finomságait?

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Zacskós tej, Bambi, téli fagyi és medvecukor – egykor szinte minden magyar család ismerte ezeket. De vajon ma is emlékszel rájuk? Retró kvízünkből kiderül, mennyire él még benned a régi idők íze.
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gasztro kvízretro kvízekédességek

Vannak ételek és italok, amelyekhez nemcsak egy íz, hanem egy egész korszak emléke társul. A zacskós tej, a Bambi üdítő vagy a téli fagyi sokak gyerekkorának meghatározó része volt, és olyan termékek is akadnak közöttük, amelyek ma már igazi ritkaságnak számítanak, ezért egy retró kvízzel hozzuk vissza őket.

Retró kvízben is szereplő medvecukor
Retró kvízünkkel visszamehetsz a retró ételek és emlékek világába. 
Fotó: 123RF

Retró kvíz a régi ízekről 

A régi boltok és ABC üzletek polcain egészen más kínálat várta a vásárlókat, mint manapság, mégis volt néhány olyan kedvenc, amelyért rendszeresen sorba álltak. Egyes retró édességekre vagy ételekre ma is pontosan emlékszünk, másokat viszont talán már csak a nagyszülők történeteiből ismerünk. Most 7 retró élelmiszerrel és itallal idézzük fel a múltat. Vajon felismered mindegyiket, és azt is tudod, hogyan készültek vagy milyen különlegességük volt? Teszteld magad a retró gasztro kvízzel!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen csomagolásban árulták régen a zacskós tejet?

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