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energiafelhasználás

Trükk a rezsiharcban: így felezheted meg a hűtőd fogyasztását egyetlen papírlappal

9 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A hűtőszekrény állapota nagyban befolyásolja a gép energiafelhasználását, főleg nyáron. Ha például a hűtő ajtaja nem zár megfelelően, a rezsiköltség szépen lassan megemelkedhet. Ha nem szeretnéd kidobni a pénzed, egy egyszerű papírlapos trükkel bármikor ellenőrizheted, hogy keletkezett-e plusz fogyasztásod.
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  • A hűtőajtó tömítésének állapota jelentősen befolyásolja a gép energiafogyasztását. 
  • Egy A4-es papírlappal néhány másodperc alatt ellenőrizheted, megfelelően zár-e a hűtőszekrényed ajtaja. 
  • A trükkel csökkentheted a fogyasztást és meghosszabbíthatod a hűtőd élettartamát. 

Még a hőhullámok előtt érdemes ellenőrizni a hűtő hőszigetelését. Szakértők azt tanácsolják, alkalmazzuk a papírlapos trükköt, hogy kiderítsük, feleslegesen fizetünk-e annyi rezsit havonta, amennyit. Hogyan csináld? Mutatjuk!

Pénzzel teli hűtőszekrény a rezsi csökkentésének hála
Egy egyszerű trükkel megtudhatod, feleslegesen fizetsz-e annyi rezsit, amennyit. Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Mi köze a hűtőszekrényednek a rezsiszámládhoz?

A hűtőajtó elöregedett tömítése többletfogyasztást okozhat, a tömítés állapota ugyanis meghatározza, hogy a gép milyen hatékonyan képes bent tartani a hideg levegőt. A rezsi csökkentése érdekében érdemes időnként ellenőrizni, hogy a hűtőajtó megfelelően zár-e, különösen a nyári hőségben, amikor a készülék amúgy is nagyobb terhelés alatt dolgozik.

A rezsi csökkentése érdekében a hűtő ajtajának tömítését ellenőrző férfi
Egy egyszerű A4-es papírlappal gyorsan ellenőrizhető, hogy megfelelően zár-e a hűtő ajtaja. Fotó: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Így trükközz a hűtőszekrény fogyasztásával, hogy kevesebb rezsit fizess 

Nincs szükség különleges eszközre, elegendő egy A4-es papírlap.

Csúsztasd a papírt a hűtőajtó és a gumitömítés közé, majd csukd be az ajtót. Ezután próbáld meg kihúzni a lapot. Ha a papír kis ellenállással vagy szinte akadálytalanul kicsúszik, az arra utalhat, hogy a tömítés már nem zár megfelelően.

Miért okoz problémát a rossz tömítés?

Ha a hűtőajtó nem zár légmentesen, a meleg levegő folyamatosan bejut a készülék belsejébe. Emiatt a kompresszornak gyakrabban és hosszabb ideig kell működnie, hogy fenntartsa a megfelelő hőmérsékletet. 

Ennek több kellemetlen következménye is lehet: nő az áramfogyasztás, ami magasabb villanyszámlát eredményez, valamint a készülék alkatrészei is gyorsabban elhasználódnak.

Mindemellett a hűtő belsejében tárolt élelmiszerek is hamarabb megromolhatnak.

Mit tegyünk, ha a papír könnyen kihúzható a hűtőajtó nyílásából?

Először tisztítsd meg alaposan az ajtó gumitömítését langyos, szappanos vízzel. A lerakódott szennyeződés ugyanis önmagában is ronthatja a záródást. Ha a tisztítás után is könnyedén kihúzható a papír, valószínűleg elhasználódott a tömítés. Ilyenkor célszerű új tömítést felszerelni, vagy szakember segítségét kérni. Egy jól záródó hűtőajtóval pénzt spórolsz meg és a készülék élettartamát is meghosszabbíthatod.

Most megtudhatod, hogyan cserélheted ki egyedül a hűtőszekrény ajtajának tömítését:

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