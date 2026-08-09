Trükk a rezsiharcban: így felezheted meg a hűtőd fogyasztását egyetlen papírlappal

A hűtőajtó tömítésének állapota jelentősen befolyásolja a gép energiafogyasztását.

Egy A4-es papírlappal néhány másodperc alatt ellenőrizheted, megfelelően zár-e a hűtőszekrényed ajtaja.

A trükkel csökkentheted a fogyasztást és meghosszabbíthatod a hűtőd élettartamát.

Még a hőhullámok előtt érdemes ellenőrizni a hűtő hőszigetelését. Szakértők azt tanácsolják, alkalmazzuk a papírlapos trükköt, hogy kiderítsük, feleslegesen fizetünk-e annyi rezsit havonta, amennyit. Hogyan csináld? Mutatjuk!

Egy egyszerű trükkel megtudhatod, feleslegesen fizetsz-e annyi rezsit, amennyit. Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Mi köze a hűtőszekrényednek a rezsiszámládhoz?

A hűtőajtó elöregedett tömítése többletfogyasztást okozhat, a tömítés állapota ugyanis meghatározza, hogy a gép milyen hatékonyan képes bent tartani a hideg levegőt. A rezsi csökkentése érdekében érdemes időnként ellenőrizni, hogy a hűtőajtó megfelelően zár-e, különösen a nyári hőségben, amikor a készülék amúgy is nagyobb terhelés alatt dolgozik.

Egy egyszerű A4-es papírlappal gyorsan ellenőrizhető, hogy megfelelően zár-e a hűtő ajtaja. Fotó: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Így trükközz a hűtőszekrény fogyasztásával, hogy kevesebb rezsit fizess

Nincs szükség különleges eszközre, elegendő egy A4-es papírlap.

Csúsztasd a papírt a hűtőajtó és a gumitömítés közé, majd csukd be az ajtót. Ezután próbáld meg kihúzni a lapot. Ha a papír kis ellenállással vagy szinte akadálytalanul kicsúszik, az arra utalhat, hogy a tömítés már nem zár megfelelően.

Miért okoz problémát a rossz tömítés?

Ha a hűtőajtó nem zár légmentesen, a meleg levegő folyamatosan bejut a készülék belsejébe. Emiatt a kompresszornak gyakrabban és hosszabb ideig kell működnie, hogy fenntartsa a megfelelő hőmérsékletet.

Ennek több kellemetlen következménye is lehet: nő az áramfogyasztás, ami magasabb villanyszámlát eredményez, valamint a készülék alkatrészei is gyorsabban elhasználódnak.

Mindemellett a hűtő belsejében tárolt élelmiszerek is hamarabb megromolhatnak.

Mit tegyünk, ha a papír könnyen kihúzható a hűtőajtó nyílásából?

Először tisztítsd meg alaposan az ajtó gumitömítését langyos, szappanos vízzel. A lerakódott szennyeződés ugyanis önmagában is ronthatja a záródást. Ha a tisztítás után is könnyedén kihúzható a papír, valószínűleg elhasználódott a tömítés. Ilyenkor célszerű új tömítést felszerelni, vagy szakember segítségét kérni. Egy jól záródó hűtőajtóval pénzt spórolsz meg és a készülék élettartamát is meghosszabbíthatod.