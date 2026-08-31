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rollerezés

Ezekkel minden szülőnek kötelező tisztában kell lennie, mielőtt rollerrel engedi iskolába a gyerekét

20 perce
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Gyors, zöld és trendi – a rollerezés fantasztikus közlekedési alternatíva, de a biztonság az első. Mielőtt gyermeked rollerrel iskolába indulna, néhány kulcsfontosságú dologgal tisztában kell lenned szülőként a balesetek megelőzése érdekében.
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  • A kórházi statisztikák szerint a rolleresek gyakrabban szenvednek súlyos töréseket, mint a kerékpárosok
  • A zárt bukósisak életet menthet
  • Mutatjuk, mire figyelj szülőként, ha gyermeked elektromos rollerrel vagy hagyományos rollerrel kíván iskolába indulni

Számuk ugrásszerűen megnőtt a városokban, és ezzel párhuzamosan egyre több iskoláskorú gyerek használja őket mindennapi közlekedésre. Az e-rollerrel, egyáltalán a rollerrel iskolába járás ma már nem csupán a gyerek szórakozása, hanem komoly szülői felelősség is. Mielőtt útnak engednéd őt a forgalomban, neked is tisztában kell lenned a folyamatosan változó KRESZ-szabályokkal és a jármű műszaki biztonságával. 

Fiatal srác rollerrel iskolába menve balesetet szenved
Magyarországon az elektromos rolleres balesetek száma drasztikusan megugrott, éppen ezért fordítsunk szülőként kiemelt figyelmet rollerrel iskolába járó gyerekünkre
Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Rollerrel iskolába? Korántsem veszélytelen

A mentőszolgálatok és a gyermekkórházak adatai szerint a rollerrel iskolába járó gyerekekkel történő balesetek száma évről évre rendkívül nagy mértékben emelkedik. Már csak ezért is érdemes maximálisan tájékozottnak lenni szülőként is. Elsőként jöjjenek a rollertípusok:

  • Városi és ingázó rollerek (hagyományos, lábbal hajtós)
  • Freestyle rollerek (nem közlekedésre, hanem ugratásokra tervezték)
  • Elektromos rollerek
  • Tereprollerek
  • Gyerekrollerek (3 vagy 4 kerekű változatok)

Hol szabad rollerezni?

A jogszabályok szerint a hagyományos (lábbal hajtós) roller gyalogosnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a gyermeknek elsősorban a járdán kell közlekednie, és 10 éven aluli gyermek 15 éven felüli személy felügyelete nélkül egyedül nem közlekedhet. Az elektromos roller teljesen más kategória: amikor a gyermek iskolába indul vele, a szülői felelősség szintet lép, hiszen egy motorizált, akár 20-25 km/órás sebességre is képes járműről van szó, amelynél a hibázási lehetőség sokkal súlyosabb következményekkel járhat.

Az első és legfontosabb szempont az életkor és a jogszabályok tisztázása: a legújabb KRESZ szabályozások szerint a könnyű e-rollereket kizárólag 12 év feletti személyek vezethetik, így ennél fiatalabb gyermeket semmiképpen nem szabad egyedül a városi forgalomba engedni velük. 

Apuka védősisakot igazít rollerező gyerekére.
A rollerek védőfelszerelésének ellenőrzése is a te feladatod szülőként
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Szülőként ez is a te feladatod

A te felelősséged az elektromos jármű rendszeres átvizsgálása: az akkumulátort mindig töltsétek fel indulás előtt, ellenőrizzétek a fékek hatékonyságát, és az őszi-téli szürkületben gondoskodj a jól látható első és hátsó lámpákról, valamint a táskára helyezett fényvisszaverőről. Továbbá fontos, hogy tisztázd gyerekeddel

  • az aktuális jogszabályokat (pl. sebességhatárok, KRESZ),
  • azt, hogy a rolleren tilos utast, azaz osztálytársat, barátot szállítania,
  • a zebránál le kell szállnia és tolnia kell a járművet.

Útvonaltervezés és főpróba

Ne az első iskolanapon próbáljátok ki az utat. Iskolakezdés előtt többször guruljátok végig a teljes útvonalat együtt. Keressétek meg a legbiztonságosabb, legkevesebb úttest-kereszteződéssel járó opciót, és hívd fel a figyelmét a veszélyesebb pontokra (pl. beláthatatlan kapualjak, építkezések).

Iskolás srác begyakolott útvonalon ment islkolába
12 év alatti gyerekeknek tilos elektromos rollerrel közúti forgalomban részt venniük
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Járművédelem, avagy lopásgátló tipp 

A legjobb, ha már az iskolakezdés első napjaiban tisztázod az iskolával, hogy hol lehet biztonságosan letenni a rollert. Beviheti-e a gyerek az osztályterembe, vagy a biciklitárolóban kell hagynia? 

Ha utóbbi, akkor mindenképpen vásárolj egy megbízható roller- vagy kerékpárzárat, és tanítsd meg a gyermeket, hogyan rögzítse azt megfelelően a vázhoz.

A védőfelszerelés nem opcionális, hanem kötelező

Méghozzá minden 18 év alatti gyereknek.  A fej és a végtagok sérüléseinek megelőzésére a megfelelően rögzített bukósisak, a  térd-, könyök- és csuklóvédő is erősen javasolt. 

Mint fentebb említettük, az e-roller hirtelen gyorsul fel 20-25 km/órás sebességre. Mivel a kerekek kicsik, egy apró úthiba, kátyú, vagy egy nagyobb kavics is azonnal képes blokkolni a kereket, ami komoly balesethez – súlyos koponyasérülések, arccsonttörések, kitört fogak, valamint a kéz- és csuklótöréshez – vezethet.

Külföldön külön oktatóközpontok jöttek létre, hogy gyerekeknek és szülőknek megtanítsák a biztonságos e-rollerhasználatot:

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