Ezekkel minden szülőnek kötelező tisztában kell lennie, mielőtt rollerrel engedi iskolába a gyerekét

- A kórházi statisztikák szerint a rolleresek gyakrabban szenvednek súlyos töréseket, mint a kerékpárosok
- A zárt bukósisak életet menthet
- Mutatjuk, mire figyelj szülőként, ha gyermeked elektromos rollerrel vagy hagyományos rollerrel kíván iskolába indulni
Számuk ugrásszerűen megnőtt a városokban, és ezzel párhuzamosan egyre több iskoláskorú gyerek használja őket mindennapi közlekedésre. Az e-rollerrel, egyáltalán a rollerrel iskolába járás ma már nem csupán a gyerek szórakozása, hanem komoly szülői felelősség is. Mielőtt útnak engednéd őt a forgalomban, neked is tisztában kell lenned a folyamatosan változó KRESZ-szabályokkal és a jármű műszaki biztonságával.
Rollerrel iskolába? Korántsem veszélytelen
A mentőszolgálatok és a gyermekkórházak adatai szerint a rollerrel iskolába járó gyerekekkel történő balesetek száma évről évre rendkívül nagy mértékben emelkedik. Már csak ezért is érdemes maximálisan tájékozottnak lenni szülőként is. Elsőként jöjjenek a rollertípusok:
- Városi és ingázó rollerek (hagyományos, lábbal hajtós)
- Freestyle rollerek (nem közlekedésre, hanem ugratásokra tervezték)
- Elektromos rollerek
- Tereprollerek
- Gyerekrollerek (3 vagy 4 kerekű változatok)
Hol szabad rollerezni?
A jogszabályok szerint a hagyományos (lábbal hajtós) roller gyalogosnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a gyermeknek elsősorban a járdán kell közlekednie, és 10 éven aluli gyermek 15 éven felüli személy felügyelete nélkül egyedül nem közlekedhet. Az elektromos roller teljesen más kategória: amikor a gyermek iskolába indul vele, a szülői felelősség szintet lép, hiszen egy motorizált, akár 20-25 km/órás sebességre is képes járműről van szó, amelynél a hibázási lehetőség sokkal súlyosabb következményekkel járhat.
Az első és legfontosabb szempont az életkor és a jogszabályok tisztázása: a legújabb KRESZ szabályozások szerint a könnyű e-rollereket kizárólag 12 év feletti személyek vezethetik, így ennél fiatalabb gyermeket semmiképpen nem szabad egyedül a városi forgalomba engedni velük.
Szülőként ez is a te feladatod
A te felelősséged az elektromos jármű rendszeres átvizsgálása: az akkumulátort mindig töltsétek fel indulás előtt, ellenőrizzétek a fékek hatékonyságát, és az őszi-téli szürkületben gondoskodj a jól látható első és hátsó lámpákról, valamint a táskára helyezett fényvisszaverőről. Továbbá fontos, hogy tisztázd gyerekeddel
- az aktuális jogszabályokat (pl. sebességhatárok, KRESZ),
- azt, hogy a rolleren tilos utast, azaz osztálytársat, barátot szállítania,
- a zebránál le kell szállnia és tolnia kell a járművet.
Útvonaltervezés és főpróba
Ne az első iskolanapon próbáljátok ki az utat. Iskolakezdés előtt többször guruljátok végig a teljes útvonalat együtt. Keressétek meg a legbiztonságosabb, legkevesebb úttest-kereszteződéssel járó opciót, és hívd fel a figyelmét a veszélyesebb pontokra (pl. beláthatatlan kapualjak, építkezések).
Járművédelem, avagy lopásgátló tipp
A legjobb, ha már az iskolakezdés első napjaiban tisztázod az iskolával, hogy hol lehet biztonságosan letenni a rollert. Beviheti-e a gyerek az osztályterembe, vagy a biciklitárolóban kell hagynia?
Ha utóbbi, akkor mindenképpen vásárolj egy megbízható roller- vagy kerékpárzárat, és tanítsd meg a gyermeket, hogyan rögzítse azt megfelelően a vázhoz.
A védőfelszerelés nem opcionális, hanem kötelező
Méghozzá minden 18 év alatti gyereknek. A fej és a végtagok sérüléseinek megelőzésére a megfelelően rögzített bukósisak, a térd-, könyök- és csuklóvédő is erősen javasolt.
Mint fentebb említettük, az e-roller hirtelen gyorsul fel 20-25 km/órás sebességre. Mivel a kerekek kicsik, egy apró úthiba, kátyú, vagy egy nagyobb kavics is azonnal képes blokkolni a kereket, ami komoly balesethez – súlyos koponyasérülések, arccsonttörések, kitört fogak, valamint a kéz- és csuklótöréshez – vezethet.
Külföldön külön oktatóközpontok jöttek létre, hogy gyerekeknek és szülőknek megtanítsák a biztonságos e-rollerhasználatot:
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