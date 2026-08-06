Ha így tárolod az ételt, az egészségeddel játszol

A főtt ételeket legfeljebb két órán belül érdemes hűtőbe tenni.

A maradékokat külön tárold és csak egyszer melegítsd újra azokat.

A tiszta hűtőszekrény és a higiénikus konyhai eszközök segítenek megelőzni a penészedést.

A párás meleg felgyorsítja a baktériumok szaporodását, ezért egy rosszul tárolt alapanyag vagy egy előre elkészített finomság akár néhány óra alatt is fogyasztásra alkalmatlanná válhat. A romlott étel elfogyasztása komoly gyomorrontást, fertőzést és ételmérgezést is okozhat. A megfelelő tárolási szokásokkal nemcsak az egészséged óvhatod, hanem az ételpazarlást is mérsékelheted.

A szobahőmérsékleten túl sokáig hagyott, romlott ételekben gyorsan elszaporodhatnak az egészségre veszélyes baktériumok. Fotó: alvan.ph / Shutterstock

A romlott ételek veszélyei

A nem megfelelően tárolt élelmiszerekben elszaporodhatnak a kórokozók, amelyek súlyosabb esetben ételmérgezést is előidézhetnek. Éppen ezért a biztonságos tárolásra érdemes kiemelt figyelmet fordítani.

Így tárold helyesen az ételeket, hogy elkerüld az ételmérgezést és a felesleges pazarlást

Tedd időben hűtőszekrénybe

Az egyik legfontosabb szabály, hogy a főtt ételt ne hagyd hosszú ideig szobahőmérsékleten. Míg hűvösebb időben valamivel lassabb a romlási folyamat, nyáron már néhány óra is elegendő ahhoz, hogy a baktériumok veszélyes mértékben elszaporodjanak.

A szakemberek azt javasolják, hogy a megmaradt ételt legfeljebb két órán belül hűtsd le, majd tedd hűtőszekrénybe.

Ha lehet, csak akkora adagot készíts, amely rövid időn belül elfogy.

Csak egyszer melegítsd újra

A maradékok ismételt melegítésével is érdemes óvatosnak lenni. Minden újramelegítés rontja az étel minőségét, és növeli annak esélyét, hogy a nem megfelelő hőkezelés miatt elszaporodnak benne a baktériumok.

Célszerű egyszerre csak akkora mennyiséget felmelegítened, amennyit biztosan elfogyasztasz, így elkerülheted a többszöri visszahűtést és újramelegítést.

Szortírozz

Te is elköveted azt a hibát, hogy a különféle maradékokat ugyanabba az edénybe teszed? Többé ne tedd! A régi és a frissen elkészített ételek összekeverése jelentősen növeli a romlás kockázatát.