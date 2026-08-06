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ételtároló

Ha így tárolod az ételt, az egészségeddel játszol

20 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Bosszantó tud lenni, amikor éhesen, esetleg közvetlenül a főzés előtt rájössz, hogy az alapanyagok már nem fogyaszthatók. Ha örökre elkerülnéd, hogy romlott ételek foglalják a helyet a hűtődben, olvass tovább és megtudhatod, melyek a legjobb tárolási módszerek.
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  • A főtt ételeket legfeljebb két órán belül érdemes hűtőbe tenni. 
  • A maradékokat külön tárold és csak egyszer melegítsd újra azokat. 
  • A tiszta hűtőszekrény és a higiénikus konyhai eszközök segítenek megelőzni a penészedést.

A párás meleg felgyorsítja a baktériumok szaporodását, ezért egy rosszul tárolt alapanyag vagy egy előre elkészített finomság akár néhány óra alatt is fogyasztásra alkalmatlanná válhat. A romlott étel elfogyasztása komoly gyomorrontást, fertőzést és ételmérgezést is okozhat. A megfelelő tárolási szokásokkal nemcsak az egészséged óvhatod, hanem az ételpazarlást is mérsékelheted. 

Romlott étel dobozban
A szobahőmérsékleten túl sokáig hagyott, romlott ételekben gyorsan elszaporodhatnak az egészségre veszélyes baktériumok. Fotó: alvan.ph / Shutterstock

A romlott ételek veszélyei

A nem megfelelően tárolt élelmiszerekben elszaporodhatnak a kórokozók, amelyek súlyosabb esetben ételmérgezést is előidézhetnek. Éppen ezért a biztonságos tárolásra érdemes kiemelt figyelmet fordítani.

Így tárold helyesen az ételeket, hogy elkerüld az ételmérgezést és a felesleges pazarlást

Tedd időben hűtőszekrénybe

Az egyik legfontosabb szabály, hogy a főtt ételt ne hagyd hosszú ideig szobahőmérsékleten. Míg hűvösebb időben valamivel lassabb a romlási folyamat, nyáron már néhány óra is elegendő ahhoz, hogy a baktériumok veszélyes mértékben elszaporodjanak. 

A szakemberek azt javasolják, hogy a megmaradt ételt legfeljebb két órán belül hűtsd le, majd tedd hűtőszekrénybe. 

Ha lehet, csak akkora adagot készíts, amely rövid időn belül elfogy.

Csak egyszer melegítsd újra

A maradékok ismételt melegítésével is érdemes óvatosnak lenni. Minden újramelegítés rontja az étel minőségét, és növeli annak esélyét, hogy a nem megfelelő hőkezelés miatt elszaporodnak benne a baktériumok. 

Célszerű egyszerre csak akkora mennyiséget felmelegítened, amennyit biztosan elfogyasztasz, így elkerülheted a többszöri visszahűtést és újramelegítést.

Szortírozz

Te is elköveted azt a hibát, hogy a különféle maradékokat ugyanabba az edénybe teszed? Többé ne tedd! A régi és a frissen elkészített ételek összekeverése jelentősen növeli a romlás kockázatát. 

Érdemes külön tárolni a húsokat, a köreteket, a salátákat és a szószokat, valamint minden ételhez tiszta, jól zárható tárolóedényt használni.

Penészes pékáru, mint romlott étel
A penész megjelenése egyértelmű jele annak, hogy az élelmiszer már nem fogyasztható. Fotó: Anna Molcharenko / Shutterstock

Rendszeresen tisztítsd a hűtőt

Habár a legtöbb penészgomba szobahőmérsékleten érzi jól magát, bizonyos fajtái a hűtőszekrényben is képesek elszaporodni. Ezért a hűtő rendszeres tisztítása legalább olyan fontos, mint a megfelelő hőmérséklet biztosítása. 

  • Havonta egyszer érdemes a polcokat és a belső felületeket szódabikarbónás vízzel áttörölni, majd tiszta vízzel leöblíteni és alaposan megszárítani. Ha penészfoltok jelennek meg, azokat fertőtlenítő hatású tisztítószerrel célszerű eltávolítani.
  • Nem szabad megfeledkezni a konyhai eszközök tisztán tartásáról sem. A mosogatószivacsok, törlőkendők, konyharuhák és felmosók könnyen a penészgombák és baktériumok melegágyává válhatnak. Ha kellemetlen szagot árasztanak vagy már nem tisztíthatók megfelelően, inkább cseréld le azokat.
  • A tárolás során minden ételt érdemes lefedni. A jól záródó dobozok és fedők nemcsak a kiszáradást akadályozzák meg, hanem azt is, hogy a levegőben található penészspórák az ételekre kerüljenek. 
  • A friss zöldségek, gyümölcsök és saláták számára szintén hasznosak a légmentesen zárható tárolók vagy a megfelelő csomagolóanyagok.
  • A felbontott konzervek tartalmát sem ajánlott az eredeti fémdobozban tárolni. Tedd a maradékot fedeles edénybe, majd azonnal hűtőszekrénybe.
  • Tarts be egy alapvető szabályt: 2 óránál tovább ne maradjon a romlandó étel szobahőmérsékleten.

Tudatos tárolási szokásokkal csökkentheted az ételmérgezés kockázatát, valamint elérheted, hogy kevesebb élelmiszer végezze a kukában.

Konkrét élelmiszerek és tárolási módjaik:

@szigetiszilvia_ Válasz @akarki57 részére Nálam is 3 nap a limit a legtöbb ételnél, de nézzük mi mennyi ideig marad jó helyesen tárolva a hűtőben. #mealprep #dobozoljuk #ebéddoboz #ebédötlet #előfőzés #ételtárolás #romlott #ételtárolás #életmód #mealprepötlet #otthonfőzés #házikoszt ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

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