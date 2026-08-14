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recept

Így készül a ropogós rántott hús Airfryer-ben – Olyan finom lesz, mintha olajban sütötted volna

5 perce
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Tudod, hogy egészségtelen, hogy nem tesz jó a rengeteg olaj, de mégis imádod a hagyományos rántott ételeket. Ha nincs ötleted mit készíts egy vasárnapi ebédhez, a ropogós rántott hús az örök aduász. Mutatjuk, hogyan készítsd el az egészséges változatát, hogy ne legyen bűntudatod!
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receptzsír nélkül sült rántott húsrántott húsairfryer
  • Az Airfryer segítségével olaj nélkül is készíthetünk kívül ropogós, belül omlós rántott húst.
  • A forró levegős sütő kevesebb zsiradékkal dolgozik, mégis hasonló állagot érhetünk el, mint a hagyományos sütésnél.
  • Néhány egyszerű trükkel, például sós pácolással és megfelelő panírozással tökéletes vasárnapi ebéd készülhet.

Ha azt mondanánk, hogy a tökéletesen ropogós rántott hús Airfryerben is elkészíthető, elhinnéd? Mutatjuk, hogyan kell!

A képen belül omlós és kívül ropogós rántott hús látható, amint kiveszik az airfryerből.
Így készül a belül omlós, kívül ropogós rántott hús
Fotó: grandbrothers / Shutterstock

Ropogós rántott hús? Így készítsd el Airfryerben

A jó öreg olajos fritőz verhetetlen. Legalábbis azt hihetted eddig! Most mutatunk pár tippet, hogy ropogós rántott hús kerüljön az asztalra Airfryer segítségével anélkül, hogy tocsogó olajban készítenéd.

Az Airfryer technológiáról

A forrólevegős sütők, vagyis Airfryerek technológiai alapja, hogy a készülék erőteljes ventilátorral mozgatja a forró levegőt, így egyenletesen süti át az ételt. A gyors hőáramlásnak köszönhetően az Airfryer rövidebb sütési időt igényel, mint egy hagyományos sütő, így idő- és energiatakarékosabb is. A segítségével egészségesebb, olajmentes recepteket is elkészíthetünk.

Tipp, hogy finomabb legyen: a rántott hús fűszerezése

Mielőtt nekikezdenél megsütni a rántott húst, szeleteld fel és áztasd sós vízbe, ugyanis a sós pác fellazítja a hús rostjait, így sütés után omlósabb lesz. 15 perc után vedd ki a szeleteket, és egy papírtörlő segítségével töröld szárazra.

Így készítsd el a ropogós rántott húst

Nem bő olajban fogjuk kisütni a szeleteket, de zsiradékra most is szükségünk lesz. Bár közel se annyira, mintha a hagyományos módszerrel készítenénk a rántott húst.

Zsiradék nélkül nem lesz ropogós a rántott hús, ezért kezdd azzal a folyamatot, hogy vékonyan bekened a szeleteket, olajjal vagy zsírral. Utána jöhet a fűszerezés. Használhatsz saját fűszerkeveréket, vagy a jól ismert sült csirke fűszersót. Ha nem akarod külön ízesíteni a szeleteket, a zsemlemorzsával is összekeverheted a fűszereket. Jöhet a szokásos bundázás, liszt-tojás-zsemlemorzsa. A panírozott szeleteket enyhén olajozd be egy olajspray vagy kenőecset segítségével, majd tedd az Airfryerbe.

Az Airfryert állítsd be 190 fokra és süsd át alaposan a húst nagyjából 20 percen keresztül. Az idő felénél forgasd át a szeleteket.

Plusz Origo-tipp: a tojást el is hagyhatod, de ez esetben fontos, hogy a zsemlemorzsához adj olajat, hogy jobban tapadjon a húson.

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan néz ki ez a gyakorlatban, akkor nézd meg ezt a videót:

@ipsitsanita Ropogós rántott hús airfryerben #rantotthus #airfryer #glutenmentesrantotthus #amainapon ♬ eredeti hang - ipsitsanita

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