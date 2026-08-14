Így készül a ropogós rántott hús Airfryer-ben – Olyan finom lesz, mintha olajban sütötted volna

Az Airfryer segítségével olaj nélkül is készíthetünk kívül ropogós, belül omlós rántott húst.

A forró levegős sütő kevesebb zsiradékkal dolgozik, mégis hasonló állagot érhetünk el, mint a hagyományos sütésnél.

Néhány egyszerű trükkel, például sós pácolással és megfelelő panírozással tökéletes vasárnapi ebéd készülhet.

Ha azt mondanánk, hogy a tökéletesen ropogós rántott hús Airfryerben is elkészíthető, elhinnéd? Mutatjuk, hogyan kell!

Így készül a belül omlós, kívül ropogós rántott hús

Fotó: grandbrothers / Shutterstock

Ropogós rántott hús? Így készítsd el Airfryerben

A jó öreg olajos fritőz verhetetlen. Legalábbis azt hihetted eddig! Most mutatunk pár tippet, hogy ropogós rántott hús kerüljön az asztalra Airfryer segítségével anélkül, hogy tocsogó olajban készítenéd.

Az Airfryer technológiáról

A forrólevegős sütők, vagyis Airfryerek technológiai alapja, hogy a készülék erőteljes ventilátorral mozgatja a forró levegőt, így egyenletesen süti át az ételt. A gyors hőáramlásnak köszönhetően az Airfryer rövidebb sütési időt igényel, mint egy hagyományos sütő, így idő- és energiatakarékosabb is. A segítségével egészségesebb, olajmentes recepteket is elkészíthetünk.

Tipp, hogy finomabb legyen: a rántott hús fűszerezése

Mielőtt nekikezdenél megsütni a rántott húst, szeleteld fel és áztasd sós vízbe, ugyanis a sós pác fellazítja a hús rostjait, így sütés után omlósabb lesz. 15 perc után vedd ki a szeleteket, és egy papírtörlő segítségével töröld szárazra.

Így készítsd el a ropogós rántott húst

Nem bő olajban fogjuk kisütni a szeleteket, de zsiradékra most is szükségünk lesz. Bár közel se annyira, mintha a hagyományos módszerrel készítenénk a rántott húst.

Zsiradék nélkül nem lesz ropogós a rántott hús, ezért kezdd azzal a folyamatot, hogy vékonyan bekened a szeleteket, olajjal vagy zsírral. Utána jöhet a fűszerezés. Használhatsz saját fűszerkeveréket, vagy a jól ismert sült csirke fűszersót. Ha nem akarod külön ízesíteni a szeleteket, a zsemlemorzsával is összekeverheted a fűszereket. Jöhet a szokásos bundázás, liszt-tojás-zsemlemorzsa. A panírozott szeleteket enyhén olajozd be egy olajspray vagy kenőecset segítségével, majd tedd az Airfryerbe.