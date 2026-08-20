Ki ne dobd, a rózsaszirom valóságos kincs – ilyen különlegességek készíthetők belőle

A rózsaszirom telis-tele van értékes hatóanyagokkal.

A szirmokban található flavonoidok és antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatásúak.

A rózsa hidratál, nyugtatja az irritált bőrt, tonizál és összehúzó hatása van. A rózsavíz ezért tökéletes természetes arctonik, főleg a forró nyári napokon.

A rózsasziromból készült kivonatok segíthetnek megelőzni a bőrfertőzéseket, pattanásokat és aknékat.

Az illata nyugtatja az idegrendszert, csökkenti a szorongást, és elősegíti a nyugodt alvást.

A rózsatea vagy szörp enyhén hashajtó, görcsoldó hatású lehet.

Rendkívül jó hatással lehet az egészségedre a rózsaszirom, amennyiben azt helyesen használod fel. Sokat tehet például az egészségedért, a bőröd szépségéért, ráadásul a gyűjtése, illata, elkészítése egyfajta rituálé is: lelassít, elvarázsol, és visszahoz valamit a régi idők természetközeli világából. Egy-egy üveg rózsaszörp vagy rózsavíz olyan, mint egy üvegbe zárt forró romantika. A rózsa évezredek óta a szerelem, a nőiesség, és a luxus szimbóluma, amelynek nem csak a vázában vagy a romantikus gesztusokban van helye – hiszen az illata megnyugtat, a színe gyönyörködtet, a hatóanyagai pedig kényeztetnek kívül-belül. Ha van a kertedben permetezéstől mentes, illatos rózsa, most megtudhatod, hogyan hasznosíthatod minden egyes szirmát!

A rózsaszirom számos dologra felhasználható. Fotó: Shutterstock

Különlegességek rózsasziromból

Rózsavíz – a szépségelixír

A rózsasziromból készült rózsavíz fantasztikus arctonik, testpermet, sminkfixáló, hajfrissítő, ezenkívül süteményekbe, limonádéba is löttyinthetsz belőle egy keveset. Meglátod, olyan mennyei ízvilágot kapsz, hogy biztosan te leszel a baráti összejövetelek sztárja!

Hozzávalók:

2 marék friss, illatos rózsaszirom

2-3 dl víz – legjobb a forrásvíz, de használhatsz csapvizet is

Így készítsd el:

Alaposan mosd meg a szirmokat hideg vízben. Tedd azokat egy hőálló tálba vagy lábasba, és öntsd rá a vizet. Fedd le, majd nagyon alacsony hőfokon melegítsd kb. 30 percig, de ne forrald! Amikor a szirmok szinte teljesen elvesztették a színüket, szűrd le a főzetet. Töltsd üvegbe, és tárold hűtőben akár 2 hétig.

Rózsatea – gyógyító, illatos főzet

A legegyszerűbb és leggyorsabb rózsa-felhasználási mód, ha rózsateát készítesz, amely nyugtatja a gyomrot, enyhíti a menstruációs görcsöket, és segíti a békés alvást. Gyűjts össze annyi illatos szirmot, amennyit csak bírsz, tedd kiterítve egy tálcára, és egy száraz, meleg, de nem napsütötte helyen hagyd teljesen megszáradni azokat. Néha forgass rajuk, és ha már teljesen kiszáradtak, tedd azokat egy jól zárható dobozba.