Amikor Hablaty lecsap: bűncselekmények, amelyeket sirályok követnek el

A sirályok egyre merészebb tolvajok: kézből ragadják ki az ételt, éttermek teraszairól fosztogatnak, és mindez csak a jéghegy csúcsa.

Több hírhedt visszaeső sirály ismert: Steven Seagull és társai éveken át tartották rettegésben a vásárlókat.

Ezek a madarak védett állatok, ezért a bántalmazásuk jogi következményekkel járhat.

A sirályok repertoárja a klasszikus zsebtolvajlástól egészen a szervezett lopásokig terjed. A vízparti madarakhoz köthető bűncselekmények között az első három helyen szerepel a kézből történő lopás, a teraszos fosztogatás, valamint az automata ajtók működését kijátszva az előre megfontolt szándékkal elkövetett bolti lopás.

Meglepően leleményes stratégiákat alkalmaznak az élelemszerzésben a sirályok.

Fotó: Andrei Antipov / Shutterstock

Tipikus bűncselekmények, amelyeket sirályok követnek el

A leggyakoribb, hogy a sirályok alattomos módon, hátulról támadva a kezünkből csenik el az ételt, míg az étkezők teraszait csoportosan szokták fosztogatni: a kávézók, éttermek asztalairól, a vendégek pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva emelik el a falatokat. A bolti lopást is tökélyre fejlesztették: az üzletekbe bebattyogva céltudatosan leemelik a polcról a kiszemelt árukat, többnyire chipseket és hasonló snackeket.

A leghátborzongatóbb az egészben, hogy az elmúlt 10 évben egyetlen bűnelkövető sirályt sem sikerült elkapni.

A pizza-hadművelet. Fotó: Vladimir Jonas / Shutterstock

Steven Seagull, a bűnözőből lett celeb

A nemzetközi sajtó rendszeresen beszámol olyan visszaeső egyedekről, amelyek valóságos celebbé váltak „bűnözői” életmódjuk miatt. Az egyik leghíresebb a délnyugat-angliai Dorsetben él.

A Steven Seagull névre keresztelt tollas gengszter több mint hat éven át tartotta terrorban a helyi kisbolt vásárlóit. Az üzlet vezetője 2024-ben a BBC-nek elmondta, hogy a madár 2 hónap alatt csaknem 30 zacskó snackkel károsította meg.

Ráadásul Seagull kifejezetten a legnépszerűbb terméket, a barbecue-s ízesítésű chipset preferálta. Érdekes módon az emberek a mai napig imádják, és előszeretettel készítenek róla videófelvételeket.

Nem Steven az egyetlen sirály, amely morálisan mélyre süllyedt

Az észak-walesi Bangorban egy másik sirályt croissantok és újságok lopásán kapták, míg egy másik a mai napig rendszeresen repül be fosztogatási céllal horvát luxusszállodák lakosztályaiba, nem kis riadalmat okozva a vendégeknek.

A legbrutálisabb támadásra 2017-ben kerüt sor Plymouth városában: egy kisfiút fánkevés közben támadott meg egy elszánt csapat.

Az első madár rácsimpaszkodott a gyerek kezére, miközben a csőrével mély sebet ejtett az ujján, majd négy másik sirály is csatlakozott, így a kisfiút végül kórházi elsősegélyben kellett részesíteni. A banda megszerezte a fánkot, és pillanatok alatt eltűnt a tett helyszínéről.