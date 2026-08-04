Amikor Hablaty lecsap: bűncselekmények, amelyeket sirályok követnek el

- A sirályok egyre merészebb tolvajok: kézből ragadják ki az ételt, éttermek teraszairól fosztogatnak, és mindez csak a jéghegy csúcsa.
- Több hírhedt visszaeső sirály ismert: Steven Seagull és társai éveken át tartották rettegésben a vásárlókat.
- Ezek a madarak védett állatok, ezért a bántalmazásuk jogi következményekkel járhat.
A sirályok repertoárja a klasszikus zsebtolvajlástól egészen a szervezett lopásokig terjed. A vízparti madarakhoz köthető bűncselekmények között az első három helyen szerepel a kézből történő lopás, a teraszos fosztogatás, valamint az automata ajtók működését kijátszva az előre megfontolt szándékkal elkövetett bolti lopás.
Tipikus bűncselekmények, amelyeket sirályok követnek el
A leggyakoribb, hogy a sirályok alattomos módon, hátulról támadva a kezünkből csenik el az ételt, míg az étkezők teraszait csoportosan szokták fosztogatni: a kávézók, éttermek asztalairól, a vendégek pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva emelik el a falatokat. A bolti lopást is tökélyre fejlesztették: az üzletekbe bebattyogva céltudatosan leemelik a polcról a kiszemelt árukat, többnyire chipseket és hasonló snackeket.
A leghátborzongatóbb az egészben, hogy az elmúlt 10 évben egyetlen bűnelkövető sirályt sem sikerült elkapni.
Steven Seagull, a bűnözőből lett celeb
A nemzetközi sajtó rendszeresen beszámol olyan visszaeső egyedekről, amelyek valóságos celebbé váltak „bűnözői” életmódjuk miatt. Az egyik leghíresebb a délnyugat-angliai Dorsetben él.
A Steven Seagull névre keresztelt tollas gengszter több mint hat éven át tartotta terrorban a helyi kisbolt vásárlóit. Az üzlet vezetője 2024-ben a BBC-nek elmondta, hogy a madár 2 hónap alatt csaknem 30 zacskó snackkel károsította meg.
Ráadásul Seagull kifejezetten a legnépszerűbb terméket, a barbecue-s ízesítésű chipset preferálta. Érdekes módon az emberek a mai napig imádják, és előszeretettel készítenek róla videófelvételeket.
Nem Steven az egyetlen sirály, amely morálisan mélyre süllyedt
Az észak-walesi Bangorban egy másik sirályt croissantok és újságok lopásán kapták, míg egy másik a mai napig rendszeresen repül be fosztogatási céllal horvát luxusszállodák lakosztályaiba, nem kis riadalmat okozva a vendégeknek.
A legbrutálisabb támadásra 2017-ben kerüt sor Plymouth városában: egy kisfiút fánkevés közben támadott meg egy elszánt csapat.
Az első madár rácsimpaszkodott a gyerek kezére, miközben a csőrével mély sebet ejtett az ujján, majd négy másik sirály is csatlakozott, így a kisfiút végül kórházi elsősegélyben kellett részesíteni. A banda megszerezte a fánkot, és pillanatok alatt eltűnt a tett helyszínéről.
Mivel a sirályok védett állatok, a fizikai bántalmazásukért börtönbüntetés járhat
A sirályok elleni védekezésre a szakértők alternatív megoldásokat javasolnak. Az Exeteri Egyetem kutatói megállapították, hogy a sirályok rendkívül érzékenyek az emberi tekintetre. Kísérletek bizonyítják, hogy átlagosan 21 másodperccel lassabban közelítették meg a földre helyezett ételt, ha az ételt adó személy egyenesen rájuk nézett.
A határozott szemkontaktus lehet tehát az egyik legsikeresebb védekezési technika.
Az urbanizált területeken élő sirályok ugyanakkor teljesen elveszítették a félelemérzetüket, és a megszerzendő falatért készek agresszívan fizikai harcba szállni az emberrel. Éppen ezért biológusok azt javasolják, hogy a nyitott tereken étkező vendégek lehetőség szerint falnak háttal üljenek, vagy használjanak napernyőt, mivel a sirályok kerülik azokat a helyeket, ahol a támadási vagy a menekülési útvonal korlátozott. Ha végképp tanácstalanok vagyunk, a hangos kiáltás szintén hatékonyabb módja annak, hogy a tolvajokat megfutamodásra bírjuk. A fentiek tükrében elmondható, hogy még mindig jobban járunk, ha egy sirály csak a potyadékával tisztel meg minket.
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