Ezek a spanyol konyha kihagyhatatlan klasszikusai – mutatjuk, hogyan készítheted el őket otthon

3. A kihűlt burgonyát összeforgatjuk az olívaolajjal és 200 fokos air fryerben vagy légkeveréses sütőben 25-30 perc alatt ropogósra sütjük; félúton érdemes megforgatni őket.

4. Amíg sül a burgonya, elkészítjük a mártást. Egy kis lábasban, bő olívaolajban elkezdjük párolni a nagyon finomra vágott hagymát. Amint megpuhult, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a fűszerpaprika és a Cayenne-bors. 1-2 percig kevergetjük, ügyelve arra, hogy ne kapjon oda.

5. Meghintjük liszttel és további 1 percig keverjük.

6. Kis adagokban, folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a meleg alaplevet, amíg krémes mártást kapunk. Ízlés szerint botmixerrel pürésíthetjük, így még krémesebb lesz az állaga. Fehérborecettel ízesítjük.

Elkészítési idő: 60 perc

Forrás: Pexels

Empanada, a spanyol töltött batyu (1100kcal)

Hozzávalók (4 személyre)

A tésztához:

400 g liszt

1 mokkáskanál só

170 g vaj

1 db tojás

60 ml víz

A töltelékhez:

100 ml olívaolaj

1 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 tk oregánó

1 tk római kömény

1 tk kurkuma

500 g darált hús

só

bors

1 db tojás(kenéshez)

A chimicurri mártogatóshoz:

1 csokor petrezselyem

1 szál zellerzöld

3 gerezd fokhagyma

1 db újhagyma

0.25 db kaliforniai paprika

2 ek vörösborecet

0.5 db citrom leve

100 ml olívaolaj

só

bors

Elkészítés:

1. Az empanada, a spanyol töltött batyu töltelékéhez hagymát és fokhagymát megpucoljuk és apróra vágjuk.

2. Az olívolajon megdinszteljük a vöröshagymát, majd hozzáadjuk az oregánót és a köményt.

Ezután hozzáadjuk a marhahúst és kb. 15 perc alatt puhára pároljuk, sózva és borsozva azt, majd hagyjuk kihűlni.

3. A tésztához a lisztet, a sót és a szobahőmérsékletű vajat összegyúrjuk, majd a vízzel kikevert tojással apránként összekeverjük.

4. A tésztát kinyújtjuk 3 mm vastagra, majd kiszúrjuk, és a tölteléket a közepébe rendezzük, majd összehajtogatjuk.

5. Lekenjük tojással a tésztácskáinkat, majd 190 fokon 20 perc alatt készre sütjük.

6. A mártogatóhoz minden fűszert és hagymát apróra vágunk, és összekeverjük az ecettel, olajjal és citromlével.

Elkészítési idő: 90 perc