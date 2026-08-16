Ezek a spanyol konyha kihagyhatatlan klasszikusai – mutatjuk, hogyan készítheted el őket otthon

Zamatos zöldségek, illatos fűszerek, friss tengeri falatok és tartalmas húsos fogások idézik meg a napsütötte vidékek hangulatát. A tradicionális spanyol ételek receptjeivel egy kis katalán életérzést csempészhetünk az otthoni étkezésekbe.
A klasszikus spanyol ételek titka
- Spanyolország egy csodálatos és egyben hatalmas ország, ami több régiót ölel fel, gasztronómiája pedig éppen emiatt olyan sokszínű és különleges. Ráadásul az mediterrán hatások mellett az arab hatások is felfedezhetőek rajta.
- Andalúzia, Katalónia, Baszkföld, Galícia vagy Valencia mind saját jellegzetes ételekkel és gasztronómiai hagyományokkal rendelkezik.
- A jellegzetes spanyol ételek alapját olyan friss, helyi alapanyagok adják, mint az olívaolaj, paradicsom, paprika, fokhagyma, hagyma, vagy éppen a tenger gyümölcsei.
- A spanyol étkezési kultúrában fontos szerepet kap a közös étkezés és a társasági élet. A helyi fesztiválokhoz, ünnepekhez és családi alkalmakhoz számos hagyományos étel és édesség kapcsolódik, miközben a tapas bárok és a piacok a mindennapi gasztronómiai kultúra meghatározó részei - írja a Fanny magazin.
- Cikkünkben olyan klasszikus spanyol ételek receptjeit mutatjuk meg, amik nemcsak a spanyol konyha legismertebb fogásai, hanem egyben az ide látogató turisták nagy kedvencei is.
Tradicionális spanyol ételek receptjei
Patatas bravas (520 kcal)
Hozzávalók (4 személyre)
A burgonyához:
500 g burgonya(sárga)
só
1 tk szódabikarbóna
4-6 ek olívaolaj
A mártáshoz:
100 ml olívaolaj
½ fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2 ek pirospaprika
1 ek cayenne-bors
1 ek liszt
200 ml alaplé
1 tk cukor
1 tk fehérborecet
só
Elkészítés:
1. Az alaposan megmosott burgonyát 3 cm-es kockákra vágjuk és hideg vízbe áztatjuk. Egy lábasban vizet forralunk, erősen sózzuk és hozzáadjuk a szódabikarbónát. Beleöntjük a leszűrt burgonyát és 5 percig főzzük. Ezen a ponton nem kell teljesen puhának lennie.
2. A burgonyát leszűrjük és egy tálban, a tálat mozgatva átforgatjuk, hogy a felszíne kicsit megtörjön, ettől lesz igazán ropogós. A burgonyát kiterítjük egy tálcára és hagyjuk teljesen kihűlni.
3. A kihűlt burgonyát összeforgatjuk az olívaolajjal és 200 fokos air fryerben vagy légkeveréses sütőben 25-30 perc alatt ropogósra sütjük; félúton érdemes megforgatni őket.
4. Amíg sül a burgonya, elkészítjük a mártást. Egy kis lábasban, bő olívaolajban elkezdjük párolni a nagyon finomra vágott hagymát. Amint megpuhult, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a fűszerpaprika és a Cayenne-bors. 1-2 percig kevergetjük, ügyelve arra, hogy ne kapjon oda.
5. Meghintjük liszttel és további 1 percig keverjük.
6. Kis adagokban, folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a meleg alaplevet, amíg krémes mártást kapunk. Ízlés szerint botmixerrel pürésíthetjük, így még krémesebb lesz az állaga. Fehérborecettel ízesítjük.
Elkészítési idő: 60 perc
Empanada, a spanyol töltött batyu (1100kcal)
Hozzávalók (4 személyre)
A tésztához:
400 g liszt
1 mokkáskanál só
170 g vaj
1 db tojás
60 ml víz
A töltelékhez:
100 ml olívaolaj
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
1 tk oregánó
1 tk római kömény
1 tk kurkuma
500 g darált hús
só
bors
1 db tojás(kenéshez)
A chimicurri mártogatóshoz:
1 csokor petrezselyem
1 szál zellerzöld
3 gerezd fokhagyma
1 db újhagyma
0.25 db kaliforniai paprika
2 ek vörösborecet
0.5 db citrom leve
100 ml olívaolaj
só
bors
Elkészítés:
1. Az empanada, a spanyol töltött batyu töltelékéhez hagymát és fokhagymát megpucoljuk és apróra vágjuk.
2. Az olívolajon megdinszteljük a vöröshagymát, majd hozzáadjuk az oregánót és a köményt.
Ezután hozzáadjuk a marhahúst és kb. 15 perc alatt puhára pároljuk, sózva és borsozva azt, majd hagyjuk kihűlni.
3. A tésztához a lisztet, a sót és a szobahőmérsékletű vajat összegyúrjuk, majd a vízzel kikevert tojással apránként összekeverjük.
4. A tésztát kinyújtjuk 3 mm vastagra, majd kiszúrjuk, és a tölteléket a közepébe rendezzük, majd összehajtogatjuk.
5. Lekenjük tojással a tésztácskáinkat, majd 190 fokon 20 perc alatt készre sütjük.
6. A mártogatóhoz minden fűszert és hagymát apróra vágunk, és összekeverjük az ecettel, olajjal és citromlével.
Elkészítési idő: 90 perc
Gazpacho (180 kcal)
Hozzávalók (4 személyre)
5 db paradicsom
1 db kígyóuborka
1 db kaliforniai paprika
1 kis fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
0.5 db citrom leve
1 tk fehérborecet
2 ek extraszűz olívaolaj
só
bors
100 ml víz
1 szelet kenyér
Elkészítés:
1. A paradicsomok végét x alakban vágjuk be, rakjuk forrásban lévő vízbe 1-2 percre, majd szűrőkanál segítségével tegyük át jéghideg vízbe, ezután hámozzuk meg, vágjuk félbe, ha szükséges, vágjuk ki a csumáját, és szeleteljük rusztikus darabokra.
2. Az uborkát hámozzuk meg, kockázzuk fel. A paprikát mossuk meg, csumázzuk ki, ezt is vágjuk nagyobb darabokra. A hagymát hámozzuk meg, vágjuk nagyobb darabokra, a fokhagymát szintén hámozzuk meg, vágjuk félbe.
3. Az előkészített hozzávalókat, a paradicsomot, az uborkát, a paprikát, és a hagymákat tegyük egy turmixgépbe. Ízesítsük citromlével, és az ecettel, öntsük rá az olajat, sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a vizet, majd a tetejére tépkedjünk kenyérszeletet. Turmixoljuk homogénre a hozzávalókat 5-6 percig erős fokozaton.
4. Az elkészült levest rakjuk hűtőbe 4-5 órára, majd szervírozzuk hidegen.
5. Tálalhatjuk magában vagy apróra vágott hagymával, paprikával és uborkával, de tehetünk rá pirított kenyérkockát is.
Elkészítési idő: 30 perc
Eredeti churros (720 kcal)
Hozzávalók (4 személyre)
Az égetett tésztához:
250 ml víz
2 ekbarna cukor
½ tk só
80 g vaj
150 g liszt
3 db tojás
½ tk vaníliaaroma
1 l olaj(a sütéshez)
A díszítéshez:
1 ek őrölt fahéj
5 ek porcukor
A csokis mártogatóshoz:
100 ml habtejszín
50 g étcsokoládé
50 g tejcsokoládé
Elkészítés:
1. A vizet, a barna cukrot, a sót és a vajat egy lábasba öntjük, majd forrásig melegítjük a keveréket.
Ha felforrt, lehúzzuk a lábast a tűzről és egyszerre beleöntjük az összes lisztet. A tűzre visszatéve addig kevergetjük, míg a tészta összeáll egy golyóvá, és sercegő hangot ad, a lábas alján pedig vékony filmréteg keletkezik.
2. A tésztát keverőtálba tesszük, kissé hagyjuk hűlni, majd egyesével hozzáadjuk a tojásokat és a vaníliaaromát. Kézi robotgéppel simára keverjük.
3. Az olajat egy nagy lábasban vagy serpenyőben 170 fokosra melegítjük.
4. A tésztát egy csillagcsővéggel ellátott habzsákba töltjük, és 8-10 cm hosszú tésztarudakat nyomunk közvetlenül a forró olajba. A kinyomott tésztarudakat ollóval elvágjuk. A kisült fánkrudakat azonnal fahéjas porcukorba forgatjuk.
5. A csokis mártogatóshoz a tejszínt felforraljuk, a kétféle csokoládét összetörjük egy kis tálkába, majd pedig mikróban megolvasztjuk. A tejszínt ráöntjük a csokira és addig keverjük, amíg sima, egynemű öntetet nem kapunk. A churrost a csokimártással együtt tálaljuk.
Elkészítési idő: 45 perc
Gambas pil pil (420 kcal)
Hozzávalók:
4 gerezd fokhagyma
4 evőkanál olívaolaj
2 db csilipaprika
450 g nagyobb méretű garnéla
50 ml fehérbor
1 evőkanál vaj
10 db koktélparadicsom
1 csokor petrezselyem zöldje
só
bors
Elkészítés:
1. Meghámozzuk a fokhagymagerezdeket, szeletekre felvágjuk.
2. Egy serpenyőbe öntjük az olívaolajat, beletesszük a fokhagymát és a felkarikázott csilit. 3. Rátesszük a garnélát, és két percig együtt pirítjuk. Ráöntjük a bort, erős lángon zsírjára sütjük. 3. Végül hozzáadjuk a vajat, a feldarabolt paradicsomot, az összevágott petrezselyem zöldjét, sózzuk, borsozzuk, átkeverjük.
4. Jó sok kenyeret adunk mellé, azzal lehet majd tunkolni a finom, fűszeres szaftot.
Elkészítési idő: 20 perc